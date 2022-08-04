Новые машины в России подешевеют вдвое. Так считают эксперты, но не все

Продажи новых автомобилей в России упали в четыре раза, несмотря на рост спроса

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей стали лучшими за последние 3 месяца: россияне купили 32 412 машин. Это на 75 процентов меньше, чем год назад, но на 17% больше, чем в июне 2022 года. Второй месяц подряд рынок показывает позитивную динамику, что даёт экспертам надежду на небольшое оживление.

За 7 месяцев в стране продано 368 850 машин — на 60,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Российский авторынок остаётся в минусе уже на протяжении 13 месяцев.

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июль 2022/2021 гг. и январь-июль 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Лидер рынка — российская Lada — чувствует себя лучше корейских конкурентов благодаря возобновлению производства: антикризисные Granta и Niva Legend вовсю продаются. В результате в июле АвтоВАЗ продал на треть больше машин, чем в июне, но пока ещё на 68% меньше, чем год назад.

На автомобили Kia и Hyundai спрос упал сильнее: они растеряли 77 и 75% аудитории соответственно. Но абсолютные цифры лучше, чем в июне, что актуально для большинства брендов. 

Среди наиболее продаваемых автомобильных брендов рост продаж в июле зафиксирован за Changan (24 процента). Не очень популярные модели марки FAW реализовывались лишь на 11% хуже, чем год назад. На статистике обоих брендов заметно сказался эффект низкой базы. Скромным, по меркам рынка, падением отметились Geely и Haval (24 и 33% соответственно). 

Сильное падение — у Skoda и Volkswagen (минус 92% каждый), Nissan (минус 91%), Renault (минус 85%). Антирекорд — за Lexus, который раньше стабильно был в топ-20: минус 99%, всего 19 проданных машин. 

По итогам продаж за 7 месяцев АвтоВАЗ почти вдвое нарастил отрыв от конкурентов, хотя динамика Lada — одна из худших среди лидеров рынка (минус 63%). Сильнее просели Toyota (минус 66%), Skoda (минус 75%) и Volkswagen (минус 74%). Меньше других среди популярных брендов упали продажи у марок Changan (минус 4%), Geely (минус 17%) и УАЗ (минус 28%).

Небольшое оживление покупательской активности в июле вызвано несколькими ключевыми факторами. Один из них — россияне закрыли 3-месячные вклады с выгодными высокими процентами, которые открывали весной, и сейчас вкладывают эти деньги во что-то другое. Кроме того, с весны рубль заметно укрепился относительно иностранных валют, из-за чего цены на машины пошли вниз. Наконец, дилерские центры регулярно предлагают скидки на некоторые модели для поддержания нужного объёма оборотных средств — и это тоже положительно сказывается на покупательской активности. 

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за июль 2022/2021 гг. и январь-июль 2022/2021 гг.

Топ-25 самых продаваемых моделей меняется каждый месяц: как только у дилеров заканчиваются одни модели, россияне начинают скупать то, что ещё есть в наличии, и эти машины попадают в рейтинг. Например, в июле в топе оказались Hyundai Elantra и Sonata, а также Kia Soul — в прошлом нечастые гости рейтинга.

Лидер рынка — Lada Granta, чьи продажи сократились на 40% — и это неплохой показатель в текущих условиях. Кроме того, спрос на Гранту оказался вдвое выше, чем в июне. Вероятно, сказалась доступность машин: во-первых, эти машины выпускаются и есть в наличии, а ещё — это самый бюджетный новый автомобиль и альтернативу ему найти почти невозможно, даже доплатив 200–300 тысяч рублей.

Три модели в рейтинге отметились положительной динамикой, пускай и на фоне низкой базы: Haval Jolion (плюс 6,3%), который уже второй месяц подряд оказывается в топ-5, Hyundai Sonata (плюс 7,7%), Geely Tugella (плюс 344%). Продажи китайских кроссоверов год назад ещё не «раскачались» после дебюта в России, а Элантра переживала смену поколений, из-за чего машины прошлой генерации почти закончились у дилеров, а новые на тот момент ещё не поступили. 

Антирекорд в июле зафиксирован за Hyundai Solaris — минус 91,6%. Но динамика Skoda Rapid и Volkswagen Polo (они были аутсайдерами в последние месяцы) — не сильно лучше: минус 90,8% у каждого. 

За январь–июль худшая динамика — за Skoda Rapid (минус 73,5%). Соплатформенный VW Polo показал похожий результат (минус 72,2%). В список аутсайдеров попали также Toyota Camry (минус 73%) и Lada Xray (минус 73,2%), чьё производство возобновляться не будет. Лучшая динамика — за Haval Jolion, который уже добрался до середины рейтинга самых продаваемых моделей года.

10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за июль 2022/2021 гг. и январь-июль 2022/2021 гг.

Спрос на популярные коммерческие модели упал меньше, чем на легковушки: минус 51,7%, проданы 4,4 тысячи машин. Динамика — чуть лучше, чем в июне, но объёмы продаж ниже. Меньше других аудиторию растерял ГАЗ Соболь — минус 22,5%, 631 машины. Антирекорд — за Ford Transin: минус 91%, 167 машин. 

С начала год десятка самых популярных моделей LCV просела на 38%, до 36 тысяч машин. Лучше других держится ГАЗ Соболь, спрос на который сократился только на 5,6%, до 4,1 тысячи машин. Аутсайдер — Volkswagen Transporter: минус 79,5%, 461 автомобиль.

Стоит ли ждать оживления рынка?

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