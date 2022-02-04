Российский авторынок начал год с падения продаж. Так было и год назад

Многие лидеры продаж на российском рынке в январе существенно растеряли аудиторию. В основном это связано с сохраняющимся дефицитом некоторых комплектующих, из-за чего производители сильно снизили объёмы выпуска.

Неизменно, бестселлер — Lada. Однако продажи бренда сократились на 17%, до 18 тысяч машин. На 18% упали продажи ближайшего преследователя — Kia (12,3 тысячи штук). В то же время Hyundai удалось немного нарастить аудиторию и достаточно плотно подобраться к партнёру по альянсу — плюс 4% (11,4 тысячи штук).

Самый сильный провал в топ-10 зафиксирован за Skoda. Продажи рухнули сильнее, чем на треть — до 3,8 тысячи машин. Это меньше, чем, например, у Nissan, который обычно уступает чешскому производителю.

Удачно начали год Haval и Chery: они сразу же попали в топ-10. Продажи выросли вдвое (3,2 тыс. шт.) и в полтора раза (2,8 тыс. шт.) соответственно. Ещё сильнее удалось прибавить Geely, который попал в топ-15 месяца: плюс 236% и 1,9 тысячи машин. Это больше, например, чем у УАЗа. Рекордный рост на рынке — за китайским EXEED: 806 проданных машин и 10-кратный прирост аудитории.

Среди наиболее продаваемых брендов, хуже всех себя чувствует Lexus: японский премиум провалился на 61%, продано только 563 машины. Немного исправить ситуацию, вероятно, поможет старт продаж нового LX, хотя его доля в общем объёме продаж бренда не так высока (чуть больше 10% по итогам 2021 года).