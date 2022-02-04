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Российский авторынок начал год с падения продаж. Так было и год назад

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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Авторынок России начал 2022-й год с падения продаж. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за месяц в стране продано 91 662 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 3,7% меньше, чем в январе 2021-го.

Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

«Традиционно январь — месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце 2022 года продано 91 662 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи лёгких коммерческих автомобилей также сократились, но намного существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул. В результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% мы наблюдаем рост цен на них для конечного потребителя. Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но надеемся, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугоди».

Про бренды

Многие лидеры продаж на российском рынке в январе существенно растеряли аудиторию. В основном это связано с сохраняющимся дефицитом некоторых комплектующих, из-за чего производители сильно снизили объёмы выпуска.

Неизменно, бестселлер — Lada. Однако продажи бренда сократились на 17%, до 18 тысяч машин. На 18% упали продажи ближайшего преследователя — Kia (12,3 тысячи штук). В то же время Hyundai удалось немного нарастить аудиторию и достаточно плотно подобраться к партнёру по альянсу — плюс 4% (11,4 тысячи штук).

Самый сильный провал в топ-10 зафиксирован за Skoda. Продажи рухнули сильнее, чем на треть — до 3,8 тысячи машин. Это меньше, чем, например, у Nissan, который обычно уступает чешскому производителю.

Удачно начали год Haval и Chery: они сразу же попали в топ-10. Продажи выросли вдвое (3,2 тыс. шт.) и в полтора раза (2,8 тыс. шт.) соответственно. Ещё сильнее удалось прибавить Geely, который попал в топ-15 месяца: плюс 236% и 1,9 тысячи машин. Это больше, например, чем у УАЗа. Рекордный рост на рынке — за китайским EXEED: 806 проданных машин и 10-кратный прирост аудитории.

Среди наиболее продаваемых брендов, хуже всех себя чувствует Lexus: японский премиум провалился на 61%, продано только 563 машины. Немного исправить ситуацию, вероятно, поможет старт продаж нового LX, хотя его доля в общем объёме продаж бренда не так высока (чуть больше 10% по итогам 2021 года).

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за январь 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за январь 2022/2021 гг.

В рейтинге популярных моделей — новый лидер: Kia Rio начал год с 20-процентного падения продаж, но лучшим результатом в абсолютных показателях — 6,2 тысячи машин. Бестселлер 2021 года — Lada Vesta — купили чуть меньше 6 тысяч клиентов, на 6,2% меньше, чем год назад. Замыкает тройку Lada Granta: 5,5 тысячи машин и минус 28,4%.

Лучшей динамикой в рейтинге отметился Mitsubishi Outlander: кроссоверы приобретали вдвое чаще (1,2 тыс. шт.), чем в январе 2021-го. Хорошим ростом также отметились Nissan X-Trail (плюс 47%, 1,6 тысячи единиц) и Hyundai Solaris (плюс 41%, 4,9 тысячи единиц).

Худшая динамика по итогам месяца — у Renault Sandero: минус 42%, 1,1 тысячи проданных машин. Соплатформенный Logan при этом просел только на 8%, до 1,6 тысячи штук. Вместе с Сандеро сильнее, чем на треть, рухнули продажи Lada Xray, Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Tiguan.

Успешно начал год Kia Seltos (плюс 17%, 1,8 тысячи штук), забравшись на рекордно высокое для себя 12-е место в рейтинге. Это выше, например, Toyota Camry, которая продолжает сохранять позитивную динамику: продажи седана выросли на 31%, до 1,7 тысячи машин. Главный конкурент «японца» — Kia K5 — осталась за пределами топ-25. В лидерах рынка также оказались и пара китайских моделей: Chery Tiggo 7 Pro (1,1 тыс. шт., плюс 34%) и Haval Jolion (1,4 тыс. шт.), который, видимо, окажется новым лидером бренда.

10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за январь 2022/2021 гг.

Спрос на топ-10 лёгких коммерческих моделей подрос на 4,4%, до 5,5 тысячи единиц. Многие модели при этом сильно растеряли клиентов: например, фургон Lada Largus, просевший почти на треть, до 631 единиц. Двум моделям тем не менее удалось резко «взлететь»: ГАЗ Соболь — плюс 82%, 490 штук, и Volkswagen Caddy — плюс 118%, 96 штук.

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