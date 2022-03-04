Продажи новых машин в России сокращаются 8 месяцев подряд. Дальше будет ещё хуже

Продажи лидера российского рынка — Lada — отметились одной из худших динамик в топ‑10: минус 21% и 22,4 тысячи проданных машин. Сильнее провалилась только Skoda (минус 23%). Динамика продаж за два месяца у Лады — минус 19% — тоже одна из худших в десятке лидеров. Антирекорд — за Skoda и Volkswagen: минус 29 и 21% соответственно.

Достаточно неплохо на фоне общего падения рынка выглядят продажи Hyundai и Toyota, которые в феврале просели всего на процент, а также Renault — спрос на «французов» повысился на 2%. С начала года «азиатским» брендам удалось прибавить 1 и 6% соответ­ственно, однако продажи Renault сократились на 2%.

Ожидаемо лучшие темпы роста вновь показывают китайские автопроизводители. Haval, например, снова в топ‑10 месяца (и на 9‑й строчке по итогам двух месяцев), а продажи марки увеличились больше чем в полтора раза. Сразу за ним — Chery с приростом в 45%. Ещё сильнее прибавили Geely — плюс 82%. Абсолютный рекорд, как по итогам февраля, так и по результатам двух месяцев, за Exeed: продажи подскочили в 8 раз! Резкий рост, однако, спровоцирован эффектом низкой базы.

Кроме «китайцев» очень хорошей динамикой в феврале отметились Mitsubishi (плюс 47%), Volvo (плюс 84%), а также коммерческие Ford (плюс 65%). Среди наиболее популярных в России брендов сильно провалились Nissan и Audi (минус 23% у каждого), Lexus (минус 28%) и Mazda (минус 42%).

В январе-феврале Mitsubishi удалось нарастить продажи на 70%, что стало лучшим результатом среди наиболее продаваемых некитайских брендов. Также неплохо прибавили и Volvo — плюс 29%. Существенно потеряли в продажах Audi (минус 29%), Mazda (минус 30%), Lexus (минус 45%).