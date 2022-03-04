Продажи новых машин в России сокращаются 8 месяцев подряд. Дальше будет ещё хуже
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в феврале российский авторынок вновь ушёл в минус: продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей сократились на 4,8%, дилеры реализовали 114 349 единиц транспорта. Всего за первые два месяца 2022 года россияне купили 206 011 машин — на 4,3% меньше, чем за этот же период 2021 года. Февраль стал восьмым подряд месяцем, когда продажи машин уходят в минус.
Основным триггером падения спроса в начале года можно считать сохраняющийся дефицит популярных моделей и высокие цены на машины. Кроме того, на статистике негативно отразился эффект высокой базы: в первой половине 2021 года на авторынке наблюдался ажиотажный спрос. В конце февраля и так непростой для автобизнеса период резко осложнился тяжёлой геополитической обстановкой, на фоне которой многие мировые автопроизводители приняли решение заморозить поставки своей продукции в Россию и остановить местные заводы.
Про бренды
Продажи лидера российского рынка — Lada — отметились одной из худших динамик в топ‑10: минус 21% и 22,4 тысячи проданных машин. Сильнее провалилась только Skoda (минус 23%). Динамика продаж за два месяца у Лады — минус 19% — тоже одна из худших в десятке лидеров. Антирекорд — за Skoda и Volkswagen: минус 29 и 21% соответственно.
Достаточно неплохо на фоне общего падения рынка выглядят продажи Hyundai и Toyota, которые в феврале просели всего на процент, а также Renault — спрос на «французов» повысился на 2%. С начала года «азиатским» брендам удалось прибавить 1 и 6% соответственно, однако продажи Renault сократились на 2%.
Ожидаемо лучшие темпы роста вновь показывают китайские автопроизводители. Haval, например, снова в топ‑10 месяца (и на 9‑й строчке по итогам двух месяцев), а продажи марки увеличились больше чем в полтора раза. Сразу за ним — Chery с приростом в 45%. Ещё сильнее прибавили Geely — плюс 82%. Абсолютный рекорд, как по итогам февраля, так и по результатам двух месяцев, за Exeed: продажи подскочили в 8 раз! Резкий рост, однако, спровоцирован эффектом низкой базы.
Кроме «китайцев» очень хорошей динамикой в феврале отметились Mitsubishi (плюс 47%), Volvo (плюс 84%), а также коммерческие Ford (плюс 65%). Среди наиболее популярных в России брендов сильно провалились Nissan и Audi (минус 23% у каждого), Lexus (минус 28%) и Mazda (минус 42%).
В январе-феврале Mitsubishi удалось нарастить продажи на 70%, что стало лучшим результатом среди наиболее продаваемых некитайских брендов. Также неплохо прибавили и Volvo — плюс 29%. Существенно потеряли в продажах Audi (минус 29%), Mazda (минус 30%), Lexus (минус 45%).
Про модели
В тройке моделей-лидеров — снова изменения. Звание бестселлера второй месяц подряд получает Kia Rio (минус 10% в феврале и минус 15% за два месяца). На второе место, незначительно опережая Lada Vesta (минус 18% и минус 13% соответственно), попал Hyundai Solaris. Корейский седан — одна из немногих моделей с ростом продаж в 2022 году: плюс 31,3% в феврале и плюс 35% за 2 месяца.
Lada Granta сильно страдает от нехватки комплектующих. По итогам месяца продажи модели провалились на 37%, а по итогам двух месяцев — на треть, модель выбыла из тройки лидеров.
Лучшая динамика в феврале — за Renault Duster: плюс 82% на фоне низких продаж из-за смены поколений в прошлом году. Сильнее других пострадал Lada Xray: спрос на хэтчбек рухнул почти на 40%.
Хорошо в этом году раскупается Mitsubishi Outlander, спрос на который в феврале подскочил в полтора раза, а по итогам двух месяцев — на 65%. Аутлэндер сейчас опережает, например, Mazda CX‑5 (минус 36% в феврале и минус 24% с начала года) или Volkswagen Tiguan, который очень сильно потерял в продажах и в феврале даже не попал в топ‑25, а по итогам двух месяцев за ним зафиксирована худшая динамика — минус 51%.
Haval Jolion снова без труда оказался в середине рейтинга, немного опередив конкурента в лице Kia Seltos и сильно обогнав «китайский» бестселлер 2021 года — Chery Tiggo 7 Pro.
В сегменте лёгкого коммерческого транспорта — позитивные итоги. Продажи моделей из топ‑10 февраля повысились на 30%, до 8 тысяч штук. Лучший темп роста — за фургонами Lada Largus и Volkswagen Caddy: продажи обеих моделей утроились относительно февраля-2021. Худшая динамика — минус 36% — за Volkswagen Transporter.
По итогам двух месяцев 10 популярнейших LCV-моделей прибавили 18%, их продано 13,4 тысячи единиц. Рекордсмен роста — снова Volkswagen Caddy: плюс 150%. Худшая динамика — у Volkswagen Transporter: минус 30%.