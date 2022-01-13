Российский авторынок закончил год в плюсе. Но последние месяцы оказались провальными

Лидер российского авторынка — Lada. Согласно данным АЕБ, производителю удалось реализовать на 2% больше автомобилей, чем в прошлом году: чуть больше 350 тысяч штук. Однако в прошлом году продажи модели Niva (Travel) учитывались отдельно — их было продано почти 9 тысяч штук. Результаты Lada в 2021 году относительно суммарных (вместе с Niva Travel) продаж за 2020 год (352,3 тыс. шт.) оказались на полпроцента слабее.

Небольшими приростами аудитории (плюс 2–3%) отметились и ближайшие конкуренты «Автоваза», хотя их продажи заметно ниже: Kia — 206 тысяч штук, Hyundai — 167 тысяч штук, Renault — 132 тысячи штук. Пятёрку лидеров замыкает Toyota, чей сбыт вырос на 7%, до 98 тысяч машин. Среди наиболее популярных на отечественном рынке автомобилей продажи просели только у Mitsubishi, Nissan, Skoda, Volkswagen и УАЗ.

Продажи автомобилей премиальных брендов выросли вдвое сильнее рынка: дилеры отчитались о реализации 161 тысячи машин — на 9,4% больше, чем год назад. Лидер — BMW: «баварцы» (плюс 10% в прошлому году) продавались лучше Mercedes-Benz (плюс 11%) на 8,8% или 3,8 тысячи штук. Третье место в сегменте «премиум» — за Lexus, один из двух брендов в сегменте, чьи продажи сократились (второй «аутсайдер» — Jaguar, спрос на которые в этом году рухнул вдвое). Audi покупали втрое реже, чем главных немецких конкурентов, хотя спрос поднялся на 8%.

По-настоящему мощной динамикой отметились китайские автопроизводители. Спрос на их продукцию удвоился, россияне купили почти 116 тысяч машин. Лидеры рынка — Haval и Chery, которые на протяжении года очень плотно конкурировали друг с другом. Haval завершил 2021 год с приростом продаж в 125%, чуть больше 39 тысяч машин, Chery — плюс 224%, больше 37 тысяч штук. Третье место — за Geely, почти 25 тысяч машин, плюс 60%. На автомобили трёх этих брендов пришлось 87,2% продаж от всех китайских машин за год. А всего «китайцы» заняли 6,9% рынка новых машин — вдвое больше, чем в 2020 году.

Рекордный скачок продаж зафиксирован за Cheryexeed: их купили 3,8 тысячи человек, почти в 17 раз больше, чем год назад. Благодаря эффекту низкой базы также взлетели продажи Genesis (4,5 тыс. шт.) и Opel (2,1 тыс. шт.) — плюс 250% у каждого. Среди наиболее продаваемых брендов сильнее всего сократились продажи Changan: минус 20% (5,7 тыс. шт.).

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