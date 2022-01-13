Российский авторынок закончил год в плюсе. Но последние месяцы оказались провальными
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году в России было продано 1 666 780 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 4,3% больше, чем годом прежде, но всё же на 5,3% меньше, чем в 2019‑м. При этом продажи в декабре-2021 просели на 20% относительно этого же месяца 2020 года и на 21,6% в сравнении с декабрём-2019.
Несмотря на позитивный итог (относительно 2020‑го), ситуацию на рынке трудно назвать радужной: положительная динамика во многом сложилась на фоне рекордно низких продаж из-за локдауна в 2020 году, продажи в чётвёртом квартале 2021 года оказались на 20% ниже, чем за этот период годом ранее, а представители автобизнеса говорят о сохраняющемся дефиците машин.
Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2021 году продемонстрировал рост 4,3% по сравнению с 2020 годом. Всего было продано 1 666 780 легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Тем не менее положительные показатели 2021 года обусловлены динамикой роста только второго квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на который оказал сильное влияние локдаун. Негативная тенденция последних двух кварталов 2021‑го завершилась огромным снижением на 19,9% в декабре, когда было продано всего 133 470 автомобилей. Всё это — результат негативного влияния на рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т.д. Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается. С 2015 года российский автомобильный рынок остаётся достаточно стабильным и находится в диапазоне от 1,4 до 1,8 млн автомобилей. Исходя из того, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года, Комитет считает, что автомобильный рынок не претерпит значительных изменений, и прогнозирует рост продаж на 3,3% при общем объёме продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в 1 722 000 единиц».
Про бренды
Лидер российского авторынка — Lada. Согласно данным АЕБ, производителю удалось реализовать на 2% больше автомобилей, чем в прошлом году: чуть больше 350 тысяч штук. Однако в прошлом году продажи модели Niva (Travel) учитывались отдельно — их было продано почти 9 тысяч штук. Результаты Lada в 2021 году относительно суммарных (вместе с Niva Travel) продаж за 2020 год (352,3 тыс. шт.) оказались на полпроцента слабее.
Небольшими приростами аудитории (плюс 2–3%) отметились и ближайшие конкуренты «Автоваза», хотя их продажи заметно ниже: Kia — 206 тысяч штук, Hyundai — 167 тысяч штук, Renault — 132 тысячи штук. Пятёрку лидеров замыкает Toyota, чей сбыт вырос на 7%, до 98 тысяч машин. Среди наиболее популярных на отечественном рынке автомобилей продажи просели только у Mitsubishi, Nissan, Skoda, Volkswagen и УАЗ.
Продажи автомобилей премиальных брендов выросли вдвое сильнее рынка: дилеры отчитались о реализации 161 тысячи машин — на 9,4% больше, чем год назад. Лидер — BMW: «баварцы» (плюс 10% в прошлому году) продавались лучше Mercedes-Benz (плюс 11%) на 8,8% или 3,8 тысячи штук. Третье место в сегменте «премиум» — за Lexus, один из двух брендов в сегменте, чьи продажи сократились (второй «аутсайдер» — Jaguar, спрос на которые в этом году рухнул вдвое). Audi покупали втрое реже, чем главных немецких конкурентов, хотя спрос поднялся на 8%.
По-настоящему мощной динамикой отметились китайские автопроизводители. Спрос на их продукцию удвоился, россияне купили почти 116 тысяч машин. Лидеры рынка — Haval и Chery, которые на протяжении года очень плотно конкурировали друг с другом. Haval завершил 2021 год с приростом продаж в 125%, чуть больше 39 тысяч машин, Chery — плюс 224%, больше 37 тысяч штук. Третье место — за Geely, почти 25 тысяч машин, плюс 60%. На автомобили трёх этих брендов пришлось 87,2% продаж от всех китайских машин за год. А всего «китайцы» заняли 6,9% рынка новых машин — вдвое больше, чем в 2020 году.
Рекордный скачок продаж зафиксирован за Cheryexeed: их купили 3,8 тысячи человек, почти в 17 раз больше, чем год назад. Благодаря эффекту низкой базы также взлетели продажи Genesis (4,5 тыс. шт.) и Opel (2,1 тыс. шт.) — плюс 250% у каждого. Среди наиболее продаваемых брендов сильнее всего сократились продажи Changan: минус 20% (5,7 тыс. шт.).
Про модели
Звание бестселлера 2021 года завоевала Lada Vesta с приростом продаж 6% (113,7 тыс. шт.). Тольяттинский флагман стал лидером второй раз в своей истории, ранее это случалось в 2018 году, тогда было реализовано 109 тысяч экземпляров. Продажи Lada Granta сократились на 11,6% относительно 2020 года (минус 59% в декабре-2021). Третье место с небольшим падением — минус 5,8% — удерживает Kia Rio. В пятёрку лидеров также попали Hyundai Creta (плюс 24% — рекордный рост в топ‑5) и Solaris (плюс 4,8%).
Volkswagen Polo заметно провалился в последние месяцы и завершил год с антирекордом — минус 20% и меньше 47 тысяч экземпляров. Лучшая же динамика — плюс 260% — зафиксирована за Kia K5, которая всё-таки уступила лидерство своему главному конкуренту в лице Toyota Camry (плюс 16,8%), которая хорошо прибавила под конец года. Если же сравнить продажи K5 с суммарными продажами K5 и Optima в 2020 году, то динамика «новичка» всё равно остаётся лучшей в рейтинге — плюс 47%.
За год в топ-25 самых продаваемых моделей произошло немало перемен. В рейтинг попали Kia K5 и Seltos, Renault Arkana и Skoda Karoq. Оказались за пределами списка лидеров популярные Skoda Kodiaq и Octavia, а также Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.
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