Объём предложений автомобилей на вторичном рынке растёт пятый месяц подряд: исследование

Рынок восстанавливается? Продажи новых машин упали на 62% — это лучший за полгода показатель
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей достигли отметки в 41 698 единиц. Это на 62,4% меньше, чем год назад, но на 29% больше, чем в июле 2022 года.

За 8 месяцев дилеры продали 368 850 машин — на 60,5% меньше по сравнению с этим же периодом 2021 года. Российский авторынок остаётся в минусе уже на протяжении 14 месяцев.

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за август 2022/2021 гг. и январь-август 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Продажи автомобилей Lada в августе приблизились к докризисному уровню: дилеры реализовали 18 тысяч машин, что на 7% меньше, чем год назад, зато на 75% больше, чем в июле. В основном такая динамика связана со слабыми продажами Лады год назад, когда производство несколько раз приостанавливалось из-за сложностей с комплектующими, а также с дефицитом автомобилей других марок на рынке. В августе на долю Lada пришлось больше 43% от всех проданных за месяц машин — это примерно вдвое больше, чем доля до кризиса. 

Кроме того, машины Lada в августе покупали в 4,5 раза чаще, чем Kia, — второе место в рейтинге продаж (минус 77%). В топ-3 также оказались Haval: их продано 3 тысячи штук — на 26% больше, чем, год назад (лучшая динамика среди наиболее продаваемых машин), и на 3% больше, чем, например, Hyundai (минус 79%). 

Ещё Haval уверенно опередил другие китайские марки — Geely купили вдвое меньше клиентов (минус 8%), Changan оказался далеко позади них (только полтысячи проданных машин), спрос сократился на 20%. Но в отчёте АЕБ не отражены результаты продаж автомобилей Chery (в том числе и Exeed) — главного конкурента Haval. 

Лучшей динамикой в рейтинге месяца отметился Dongfeng — почти трёхкратный рост на фоне низкой базы. С начала года машин бренда было куплено в 7 раз больше, чем с января по август 2021-го. Достаточно неплохо в августе чувствует себя УАЗ с долей реализации в 2,5 тысячи штук — на 8% меньше, чем год назад. Но многие хорошо продаваемые в прошлом марки остаются далеко от группы лидеров — из-за того, что машины у дилеров попросту заканчиваются.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за август 2022/2021 гг. и январь-август 2022/2021 гг.

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10 самых продаваемых новых лёгких коммерческих автомобилей в России за август 2022/2021 гг. и январь-август 2022/2021 гг.

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