Рынок восстанавливается? Продажи новых машин упали на 62% — это лучший за полгода показатель

Продажи автомобилей Lada в августе приблизились к докризисному уровню: дилеры реализовали 18 тысяч машин, что на 7% меньше, чем год назад, зато на 75% больше, чем в июле. В основном такая динамика связана со слабыми продажами Лады год назад, когда производство несколько раз приостанавливалось из-за сложностей с комплектующими, а также с дефицитом автомобилей других марок на рынке. В августе на долю Lada пришлось больше 43% от всех проданных за месяц машин — это примерно вдвое больше, чем доля до кризиса.

Кроме того, машины Lada в августе покупали в 4,5 раза чаще, чем Kia, — второе место в рейтинге продаж (минус 77%). В топ-3 также оказались Haval: их продано 3 тысячи штук — на 26% больше, чем, год назад (лучшая динамика среди наиболее продаваемых машин), и на 3% больше, чем, например, Hyundai (минус 79%).

Ещё Haval уверенно опередил другие китайские марки — Geely купили вдвое меньше клиентов (минус 8%), Changan оказался далеко позади них (только полтысячи проданных машин), спрос сократился на 20%. Но в отчёте АЕБ не отражены результаты продаж автомобилей Chery (в том числе и Exeed) — главного конкурента Haval.

Лучшей динамикой в рейтинге месяца отметился Dongfeng — почти трёхкратный рост на фоне низкой базы. С начала года машин бренда было куплено в 7 раз больше, чем с января по август 2021-го. Достаточно неплохо в августе чувствует себя УАЗ с долей реализации в 2,5 тысячи штук — на 8% меньше, чем год назад. Но многие хорошо продаваемые в прошлом марки остаются далеко от группы лидеров — из-за того, что машины у дилеров попросту заканчиваются.