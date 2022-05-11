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В России поставлен антирекорд по продажам новых автомобилей за 15 лет

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в апреле-2022 продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей сократились на 78,5%, до 32 706 машин. Это новый антирекорд по итогам одного месяца за последние 15 лет. Предыдущий был установлен в марте, когда продавцы отчитались о 55 тысячах автомобилей. 

По итогам января-апреля в России реализованы 293 846 машин — на 43% меньше, чем за этот же период 2021 года. Апрель стал десятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение продаж.

Про бренды

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за апрель 2022/2021 гг. и январь-апрель 2022/2021 гг. Знаком * отмечены бренды, в чьих результатах учтены суммарные продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей

Немного лучше сейчас дела у производителей, которые продолжают (или максимально долго продолжали) выпускать автомобили. Lada, Hyundai и Kia просели в пределах 80%. Продажи ГАЗ и УАЗ благодаря коммерческим моделям упали меньше — на 61% и 36% соответственно. Неплохой в текущих реалиях результат зафиксирован также за Mitsubishi (минус 58%), который во многом получился благодаря эффекту низкой базы. 

Серьёзными падениями среди наиболее продаваемых машин отметились представители концерна Volkswagen Group (Volkswagen — минус 91%, Skoda — минус 89%, Audi — минус 86%), а также Toyota и Lexus (минус 91% и 97% соответственно). Сильно пострадали и такие премиум-бренды, как Volvo (минус 92%), Land Rover (минус 93%) и Jaguar (минус 78%) на фоне очень слабых продаж в апреле-2021, а Cadillac и вовсе ушёл с местного рынка.

Существенно просели и «китайцы», спрос на которые сильно рос на протяжении последнего времени. В плюсе удалось остаться только Exeed: двукратный рост на фоне низких продаж в начале 2021 года. Лидеры рынка — Chery, Geely, Haval — просели на 7386%. Чуть лучше дела у Changan — минус 41%.

Про модели

25 самых продаваемых новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за апрель 2022/2021 гг. и январь-апрель 2022/2021 гг.

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