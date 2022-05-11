В России поставлен антирекорд по продажам новых автомобилей за 15 лет

Немного лучше сейчас дела у производителей, которые продолжают (или максимально долго продолжали) выпускать автомобили. Lada, Hyundai и Kia просели в пределах 80%. Продажи ГАЗ и УАЗ благодаря коммерческим моделям упали меньше — на 61% и 36% соответственно. Неплохой в текущих реалиях результат зафиксирован также за Mitsubishi (минус 58%), который во многом получился благодаря эффекту низкой базы.

Серьёзными падениями среди наиболее продаваемых машин отметились представители концерна Volkswagen Group (Volkswagen — минус 91%, Skoda — минус 89%, Audi — минус 86%), а также Toyota и Lexus (минус 91% и 97% соответственно). Сильно пострадали и такие премиум-бренды, как Volvo (минус 92%), Land Rover (минус 93%) и Jaguar (минус 78%) на фоне очень слабых продаж в апреле-2021, а Cadillac и вовсе ушёл с местного рынка.

Существенно просели и «китайцы», спрос на которые сильно рос на протяжении последнего времени. В плюсе удалось остаться только Exeed: двукратный рост на фоне низких продаж в начале 2021 года. Лидеры рынка — Chery, Geely, Haval — просели на 73–86%. Чуть лучше дела у Changan — минус 41%.