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Спрос на новые автомобили в России опять ушёл в минус

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Дмитрий Савостьянчик

Lada Granta – самый популярный новый автомобиль в России

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в июле на российском рынке снизились на 2,4%. Дилеры реализовали 139 968 машин — на 3,5 тысячи меньше, чем годом ранее. Всего за 7 месяцев ушло 968 718 автомобилейна 2,4% (24 тысячи) меньше, чем в прошлом году.

Марки

Лидер июля — марка Lada — сохранила продажи на прошлогоднем уровне (29,5 тысячи машин). По итогам семи месяцев доля Lada в общем объёме составляет 21% (203,7 тысячи машин). На втором месте — марка Kia, которая сумела нарастить сбыт на 2%, до 18,8 тысячи авто. Замыкает первую тройку Hyundai — минус 4% (13,8 тысячи). Спрос на автомобили этой марки падает пятый месяц подряд.

Самые популярные японские бренды просели сильнее рынка в целом: Mazda и Toyota потеряли по 4% (2,5 тысячи и 9,4 тысячи машин соответственно), следом идёт Mitsubishi Motors — минус 22% (2,8 тысячи), а сильнее всех пострадал Nissan — минус 33% (4 тысячи машин)!

Абсолютно лучшая динамика по итогам июля зафиксирована у марки Haval: продажи взлетели в 4,5 раза (1180 штук). За ней, также с трёхзначным ростом, следует другой китайский бренд — Geely — плюс 264% и 790 проданных машин. Третий китайский бренд, увеличивший сбыт, — DFM — плюс 11%, или 132 автомобиля. Остальные представители Поднебесной ушли в минус.

Впервые с апреля автомобили Mercedes-Benz покупают лучше BMW — 3469 машин (плюс 12%) и 3320 (плюс 14%) соответственно. Самый высокий показатель роста среди премиальных марок у Smart — плюс 29% (49 штук). Худшая динамика у Infiniti: продажи бренда снизились на 31% (243 машины).

Модели

Бестселлер российского рынка — Lada Granta — в июле 2019 года выбрали 10 652 покупателя — на 40% больше, чем годом раньше. Это один из лучших показателей роста в топ-25 моделей. Продажи Lada Vesta падают второй месяц подряд — 8937 машин (минус 0,6 пункта).  Kia Rio потерял 8% покупателей, куплен 7171 автомобиль.

В сегменте кроссоверов и внедорожников подъём показали почти все модели: исключение составили Renault Duster (минус 11,4%, 2690 машин) и Hyundai Tucson (минус 17%, 1642 машины). Лучший рост у Skoda Kodiaq — плюс 28,3% (2333 кроссовера). В июле модель добралась до 18-й строчки рейтинга, а по итогам семи месяцев — до 23-й. Продажи бестселлера сегмента SUV — Hyundai Creta — выросли на 1,9%, до 5,4 тысячи.

Абсолютно лучшая динамика у Kia Optima: в июле 2019 года россияне купили в два раза больше корейских седанов, чем год назад, — 2345 штук. Но дилеры Toyota всё равно реализовали на 541 «Камри» больше, хотя её сбыт падает третий месяц подряд. В июле спрос снизился на 14%, и это худший показатель с начала года.

Самая негативная динамика продаж в июле — у Renault Sandero: всего 2163 автомобиля и минус 25%. А вот соплатформенный Logan немного укрепил позиции — 2753 покупателя и плюс 13%.

Из топ-25 продаж в июле 2019 года выпала только одна модель — Kia Soul. В июле прошлого года она занимала 18-ю строчку, но теперь вместо неё в рейтинг попал Nissan Qashqai.

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