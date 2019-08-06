Спрос на новые автомобили в России опять ушёл в минус

Марки

Лидер июля — марка Lada — сохранила продажи на прошлогоднем уровне (29,5 тысячи машин). По итогам семи месяцев доля Lada в общем объёме составляет 21% (203,7 тысячи машин). На втором месте — марка Kia, которая сумела нарастить сбыт на 2%, до 18,8 тысячи авто. Замыкает первую тройку Hyundai — минус 4% (13,8 тысячи). Спрос на автомобили этой марки падает пятый месяц подряд.

Самые популярные японские бренды просели сильнее рынка в целом: Mazda и Toyota потеряли по 4% (2,5 тысячи и 9,4 тысячи машин соответственно), следом идёт Mitsubishi Motors — минус 22% (2,8 тысячи), а сильнее всех пострадал Nissan — минус 33% (4 тысячи машин)!

Абсолютно лучшая динамика по итогам июля зафиксирована у марки Haval: продажи взлетели в 4,5 раза (1180 штук). За ней, также с трёхзначным ростом, следует другой китайский бренд — Geely — плюс 264% и 790 проданных машин. Третий китайский бренд, увеличивший сбыт, — DFM — плюс 11%, или 132 автомобиля. Остальные представители Поднебесной ушли в минус.

Впервые с апреля автомобили Mercedes-Benz покупают лучше BMW — 3469 машин (плюс 12%) и 3320 (плюс 14%) соответственно. Самый высокий показатель роста среди премиальных марок у Smart — плюс 29% (49 штук). Худшая динамика у Infiniti: продажи бренда снизились на 31% (243 машины).