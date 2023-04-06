Спрос на новые машины восстанавливается, но до докризисных показателей — далеко
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте 2023 года российские дилеры реализовали 48 414 новых легковых и лёгкий коммерческих автомобилей — на 10,6% меньше, чем за год до этого. По итогам первого квартала рынок просел до 153 477 машин — на 44,7% относительно января-марта 2022 года.
По сравнению с 4 кварталом падение оказалось менее значительным — 15%. При этом стоит сделать небольшую скидку на сезонность, т.к. в январе и феврале покупатели не слишком активны. Но уже в марте-2023 уровень продаж оказался выше, чем, например, в октябре или ноябре.
Про бренды
На фоне показателей марта-2022, когда рынок практически замер из-за неопределённости, статистика продаж некоторых брендов зашкаливает. Например, продажи автомобилей Lada выросли вдвое, хотя до «нормальных» показателей — далеко: в марте-2021 года, когда на АвтоВАЗе не было дефицита комплектующих, было реализовано почти 34 тысячи маши.
Haval увеличил продажи в 4,3 раза, Changan — в 5 раз, Geely — скромнее, в 2,5 раза. Рекордная динамика зафиксирована за Great Wall — почти 14-кратный рост на фоне единичных продаж год назад.
По итогам квартала спрос на автомобили почти всех самых продаваемых в этом году марок заметно вырос. Лидер — бренд Lada, на который пришлось 42% рынка: спрос на машины вырос на 22%. Chery удалось нарастить аудиторию втрое и занять уверенную вторую строчку рейтинга. Продажи автомобилей только этой марки на 14% лучше, чем у ближайшего конкурента в лице Haval, который, в свою очередь, нарастил аудиторию вдвое. При этом суммарные продажи концерна автомобилей Chery, в числе которых также и автомобили Exeed и Omoda, в первом квартале превысили 30 тысяч единиц — в 3,5 раза больше, чем в первом квартале 2022 года.
В целом продажи китайских автомобилей за 3 месяца выросли на 161% относительно 1 квартала 2022 года, до 65 тысяч единиц. И это — рекордный высокий показатель на отечественном рынке по итогам этого периода.
Автомобилей премиальных брендов с начала года продано чуть больше полутысячи штук — в 43 раза меньше, чем годом ранее. В реальности этот показатель, скорее всего, чуть лучше, учитывая новые автомобили, привезённые по параллельному импорту.
Условно российские новички рынка пока что чувствую себя не слишком уверенно. Коммерческие автомобили Sollers за 3 месяца нашли только 813 владельцев. Для сравнения: коммерческие заметно более дорогие Volkswagen годом ранее купили почти тысяча клиентов. Электрокары Evolute разошлись тиражом всего 237 штук.
Про модели
Ожидаемо, лучше всего в России продаётся самый бюджетный из официально доступных сегодня автомобилей — Lada Granta. Их по итогу квартала покупали втрое чаще, чем год назад. Следом, но с огромным отставанием, — семейство Lada Niva, спрос на которое вырос почти вдвое. На эти модели приходится 41% рынка.
Третью строчку сейчас занимает Haval Jolion, хотя отрыв от конкурентов — не очень большой, а значит до конца года, возможно, за «пьедестал» будет борьба. Претендентов — минимум два: Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.
В топ-25 квартала — 18 представителей китайского автопрома. Многие из них на фоне низкой базы, а также отсутствием конкуренции сегодня, отметились очень мощным приростом продаж. Рекордный рост зафиксирован за Exeed LX, чья аудитория увеличилась в 13 раз. В 9 раз вырос спрос на FAW Bestune T77, в 3,5 раза — на Geely Coolray.
Антирекорд — за Lada Vesta, минус 95%: продажи машин нового поколения начнутся в лучшем случае в мае, а старых — почти не осталось. Чуть легче, но очень сильно провалился и Volkswagen Polo: минус 93%.
В первом квартале продажи десяти самых популярных модели в сегменте лёгкого коммерческого транспорта немного не дотянулись до отметки в 15 тысяч единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Двукратным ростом отметился фургон Lada Granta — это рекордная динамика. Антирекорд — за Lada Largus, минус 97%.