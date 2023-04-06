Спрос на новые машины восстанавливается, но до докризисных показателей — далеко

На фоне показателей марта-2022, когда рынок практически замер из-за неопределённости, статистика продаж некоторых брендов зашкаливает. Например, продажи автомобилей Lada выросли вдвое, хотя до «нормальных» показателей — далеко: в марте-2021 года, когда на АвтоВАЗе не было дефицита комплектующих, было реализовано почти 34 тысячи маши.

Haval увеличил продажи в 4,3 раза, Changan — в 5 раз, Geely — скромнее, в 2,5 раза. Рекордная динамика зафиксирована за Great Wall — почти 14-кратный рост на фоне единичных продаж год назад.

По итогам квартала спрос на автомобили почти всех самых продаваемых в этом году марок заметно вырос. Лидер — бренд Lada, на который пришлось 42% рынка: спрос на машины вырос на 22%. Chery удалось нарастить аудиторию втрое и занять уверенную вторую строчку рейтинга. Продажи автомобилей только этой марки на 14% лучше, чем у ближайшего конкурента в лице Haval, который, в свою очередь, нарастил аудиторию вдвое. При этом суммарные продажи концерна автомобилей Chery, в числе которых также и автомобили Exeed и Omoda, в первом квартале превысили 30 тысяч единиц — в 3,5 раза больше, чем в первом квартале 2022 года.

В целом продажи китайских автомобилей за 3 месяца выросли на 161% относительно 1 квартала 2022 года, до 65 тысяч единиц. И это — рекордный высокий показатель на отечественном рынке по итогам этого периода.

Автомобилей премиальных брендов с начала года продано чуть больше полутысячи штук — в 43 раза меньше, чем годом ранее. В реальности этот показатель, скорее всего, чуть лучше, учитывая новые автомобили, привезённые по параллельному импорту.

Условно российские новички рынка пока что чувствую себя не слишком уверенно. Коммерческие автомобили Sollers за 3 месяца нашли только 813 владельцев. Для сравнения: коммерческие заметно более дорогие Volkswagen годом ранее купили почти тысяча клиентов. Электрокары Evolute разошлись тиражом всего 237 штук.