Самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов: рейтинг моделей и марок

Чаще всего в качестве автомобилей для бизнеса россияне выбирали минивэн Toyota Alphard и компактвэн Volkswagen Caddy — доля покупок на юрлиц у этих моделей составляет 83%. И хотя в абсолютных показателях продажи обеих моделей не так высоки, в своих сегментах они — лидеры: Hyundai H-1, например, выбрали только 500 предпринимателей, а Citroen Berlingo Multispace — чуть больше ста.

Кроме того, доля продаж Volkswagen Caddy юридическим лицам выросла сильнее, чем у других моделей — на 17 процентных пунктов. Антирекорд динамики зафиксировал Mercedes-Benz V-Класса, который заметно чаще стали покупать для личного пользования (минус 16 п.п.).

При этом Кадди терял аудиторию сильнее большинства популярных «корпоративных» моделей (даже за пределами рейтинга): в абсолютных показателях продажи модели рухнули на 67%. Сильно провалился также Hyundai Creta: минус 56% (5,7 тыс. шт.) продаж и корпоративная доля 8,3%, что на 9,1 п.п. меньше, чем годом ранее.

Лучшим ростом продаж в топ-10 отметился лидер — Toyota Alphard (плюс 39%), а за пределами первой десятки — Skoda Rapid (плюс 73% на фоне низких продаж в 2020 году), доля которого составила 37% (плюс 11,6 п.п.). В полтора раза выросли корпоративные продажи Lada Vesta (28,2 тыс. шт.) с долей 25% (минус 2,7 п.п.) и Xray (3,6 тыс. шт.; доля — 16,2%, плюс 3,6 п.п.), Mercedes-Benz E-Класса (3,3 тыс. шт.; доля — 52%, плюс 10,6 п.п), Skoda Karoq (3,1 тыс. шт.; доля — 16%, плюс 2,3 п.п.).

Среди премиальных моделей, которые остались за пределами рейтинга, высокой популярностью у юридических лиц пользуются BMW 5 серии (доля — 44,4%, плюс 10,4 п.п.; 2,5 тысячи машин, плюс 36,6%) и X5 (доля — 41,4%, плюс 0,2 п.п.; 3,1 тыс шт., минус 3,7%), а также Lexus RX (доля — 30,5%, плюс 7,4 п.п.; 3,1 тыс шт., плюс 27,5%).