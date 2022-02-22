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Самые продаваемые автомобили 2022 года в России

Самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов: рейтинг моделей и марок

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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В 2021 году российские дилеры продали корпоративным клиентам 356,5 тысячи новых легковых автомобилей — это на 10,1% больше, чем годом раньше. В общем объёме проданных легковушек они заняли 23,1% — на 1,4 пункта больше, чем в 2020 году. 

Аналитики Авто.ру узнали, какие модели и марки оказались самыми востребованными у юридических лиц. В топ-10 попали машины с самыми высокими долями корпоративных продаж в общем объёме сбыта. В рейтинг не попали коммерческие версии легковых автомобилей. 

Самые популярные модели

Марка, модельПродажи, шт.Динамика, %Доля, %Динамика, п.п.
Toyota Alphard93439,483,62,7
VW Caddy285-67,183,617,4
Genesis G90134-33,377,5-7,7
VW Multivan/California76919,675,28,1
Toyota Hilux206518,869,32,2
Toyota Land Cruiser1182-8,466,9-2,7
Audi A81647,766,71,3
Mercedes-Benz V-Класс110130,461,1-16,1
Genesis G80373-1,959,412,5
Lexus LX1283-16,956,73,0

Чаще всего в качестве автомобилей для бизнеса россияне выбирали минивэн Toyota Alphard и компактвэн Volkswagen Caddy — доля покупок на юрлиц у этих моделей составляет 83%. И хотя в абсолютных показателях продажи обеих моделей не так высоки, в своих сегментах они — лидеры: Hyundai H-1, например, выбрали только 500 предпринимателей, а Citroen Berlingo Multispace — чуть больше ста. 

Кроме того, доля продаж Volkswagen Caddy юридическим лицам выросла сильнее, чем у других моделей — на 17 процентных пунктов. Антирекорд динамики зафиксировал Mercedes-Benz V-Класса, который заметно чаще стали покупать для личного пользования (минус 16 п.п.). 

При этом Кадди терял аудиторию сильнее большинства популярных «корпоративных» моделей (даже за пределами рейтинга): в абсолютных показателях продажи модели рухнули на 67%. Сильно провалился также Hyundai Creta: минус 56% (5,7 тыс. шт.) продаж и корпоративная доля 8,3%, что на 9,1 п.п. меньше, чем годом ранее. 

Лучшим ростом продаж в топ-10 отметился лидер — Toyota Alphard (плюс 39%), а за пределами первой десятки — Skoda Rapid (плюс 73% на фоне низких продаж в 2020 году), доля которого составила 37% (плюс 11,6 п.п.). В полтора раза выросли корпоративные продажи Lada Vesta (28,2 тыс. шт.) с долей 25% (минус 2,7 п.п.) и Xray (3,6 тыс. шт.; доля — 16,2%, плюс 3,6 п.п.), Mercedes-Benz E-Класса (3,3 тыс. шт.; доля — 52%, плюс 10,6 п.п), Skoda Karoq (3,1 тыс. шт.; доля — 16%, плюс 2,3 п.п.).

Среди премиальных моделей, которые остались за пределами рейтинга, высокой популярностью у юридических лиц пользуются BMW 5 серии (доля — 44,4%, плюс 10,4 п.п.; 2,5 тысячи машин, плюс 36,6%) и X5 (доля — 41,4%, плюс 0,2 п.п.; 3,1 тыс шт., минус 3,7%), а также Lexus RX (доля — 30,5%, плюс 7,4 п.п.; 3,1 тыс шт., плюс 27,5%).

Самые популярные марки

МаркаПродажи, шт.Динамика, %Доля, %Динамика, п.п.
Land Rover2807-1,943,9-0,7
Lexus646118,242,215,7
Mercedes-Benz16 60627,738,65,1
Volvo343080,037,714,0
Volkswagen32 5650,937,26,0
BMW17 06523,236,54,0
Toyota34 46626,035,25,3
Audi549418,533,53,1
Genesis148085,933,0-28,9
Opel64331,321,9

Чаще других юридическими лицами приобретаются популярные автомобили премиальных брендов. Например, почти половина проданных Land Rover и Lexus куплены организациями. 

Однако рекордный трёхкратный прирост доли «корпоратов» зафиксирован маркой Opel, которая в 2021 году заметно укрепилась на российском рынке благодаря расширению модельного ряда. Заметно увеличили корпоративные продажи Lexus (плюс 16 п.п.) и Volvo (плюс 14 п.п.). Сильно растеряли клиентов Genesis (минус 29 п.п.), но это произошло не столько из-за снижения интереса предпринимателей к бренду, сколько из-за резкого роста «частной» аудитории — на фоне выхода новых и обновлённых моделей. 

Доли корпоративных продаж автомобилей масс-маркета невелики. Например, частниками покупались 84% автомобилей Hyundai (27 тыс. шт., минус 28%; доля среди юрлиц сократилась на 7 п.п.) и Kia (33,7 тыс. шт., плюс 27%; доля — плюс 3,2 п.п.). Доля корпоративных Lada (107,6 тыс. шт., плюс 18%; доля — плю 4,1 п.п.) и Skoda (27,5 тыс. шт., плюс 12,1%; доля — плюс 4,5 п.п.) оказалась почти вдвое выше. 

В абсолютных показателях хорошо выросли продажи у Genesis и Volvo — почти вдвое. Минимальный прирост — меньше процента — зафиксирован у Volkswagen. Немного не получилось удержаться от падения лидеру рейтинга — Land Rover.

Стоит отметить, что покупка автомобиля юридическим лицом не всегда означает, что машина будет «работать» в качестве коммерческого транспорта. Нередко машины приобретаются для личного пользования, но оформляются на организацию. 

Всего за 12 месяцев 2021 года дилеры реализовали 1 миллион 540 тысяч новых легковых авто­мобилей. Спрос на них повысился на 3,4%.

Когда-нибудь покупали автомобиль в качестве юр. лица?

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