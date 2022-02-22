Самые популярные автомобили среди корпоративных клиентов: рейтинг моделей и марок
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В 2021 году российские дилеры продали корпоративным клиентам 356,5 тысячи новых легковых автомобилей — это на 10,1% больше, чем годом раньше. В общем объёме проданных легковушек они заняли 23,1% — на 1,4 пункта больше, чем в 2020 году.
Аналитики Авто.ру узнали, какие модели и марки оказались самыми востребованными у юридических лиц. В топ-10 попали машины с самыми высокими долями корпоративных продаж в общем объёме сбыта. В рейтинг не попали коммерческие версии легковых автомобилей.
Самые популярные модели
|Марка, модель
|Продажи, шт.
|Динамика, %
|Доля, %
|Динамика, п.п.
|Toyota Alphard
|934
|39,4
|83,6
|2,7
|VW Caddy
|285
|-67,1
|83,6
|17,4
|Genesis G90
|134
|-33,3
|77,5
|-7,7
|VW Multivan/California
|769
|19,6
|75,2
|8,1
|Toyota Hilux
|2065
|18,8
|69,3
|2,2
|Toyota Land Cruiser
|1182
|-8,4
|66,9
|-2,7
|Audi A8
|164
|7,7
|66,7
|1,3
|Mercedes-Benz V-Класс
|1101
|30,4
|61,1
|-16,1
|Genesis G80
|373
|-1,9
|59,4
|12,5
|Lexus LX
|1283
|-16,9
|56,7
|3,0
Чаще всего в качестве автомобилей для бизнеса россияне выбирали минивэн Toyota Alphard и компактвэн Volkswagen Caddy — доля покупок на юрлиц у этих моделей составляет 83%. И хотя в абсолютных показателях продажи обеих моделей не так высоки, в своих сегментах они — лидеры: Hyundai H-1, например, выбрали только 500 предпринимателей, а Citroen Berlingo Multispace — чуть больше ста.
Кроме того, доля продаж Volkswagen Caddy юридическим лицам выросла сильнее, чем у других моделей — на 17 процентных пунктов. Антирекорд динамики зафиксировал Mercedes-Benz V-Класса, который заметно чаще стали покупать для личного пользования (минус 16 п.п.).
При этом Кадди терял аудиторию сильнее большинства популярных «корпоративных» моделей (даже за пределами рейтинга): в абсолютных показателях продажи модели рухнули на 67%. Сильно провалился также Hyundai Creta: минус 56% (5,7 тыс. шт.) продаж и корпоративная доля 8,3%, что на 9,1 п.п. меньше, чем годом ранее.
Лучшим ростом продаж в топ-10 отметился лидер — Toyota Alphard (плюс 39%), а за пределами первой десятки — Skoda Rapid (плюс 73% на фоне низких продаж в 2020 году), доля которого составила 37% (плюс 11,6 п.п.). В полтора раза выросли корпоративные продажи Lada Vesta (28,2 тыс. шт.) с долей 25% (минус 2,7 п.п.) и Xray (3,6 тыс. шт.; доля — 16,2%, плюс 3,6 п.п.), Mercedes-Benz E-Класса (3,3 тыс. шт.; доля — 52%, плюс 10,6 п.п), Skoda Karoq (3,1 тыс. шт.; доля — 16%, плюс 2,3 п.п.).
Среди премиальных моделей, которые остались за пределами рейтинга, высокой популярностью у юридических лиц пользуются BMW 5 серии (доля — 44,4%, плюс 10,4 п.п.; 2,5 тысячи машин, плюс 36,6%) и X5 (доля — 41,4%, плюс 0,2 п.п.; 3,1 тыс шт., минус 3,7%), а также Lexus RX (доля — 30,5%, плюс 7,4 п.п.; 3,1 тыс шт., плюс 27,5%).
Самые популярные марки
|Марка
|Продажи, шт.
|Динамика, %
|Доля, %
|Динамика, п.п.
|Land Rover
|2807
|-1,9
|43,9
|-0,7
|Lexus
|6461
|18,2
|42,2
|15,7
|Mercedes-Benz
|16 606
|27,7
|38,6
|5,1
|Volvo
|3430
|80,0
|37,7
|14,0
|Volkswagen
|32 565
|0,9
|37,2
|6,0
|BMW
|17 065
|23,2
|36,5
|4,0
|Toyota
|34 466
|26,0
|35,2
|5,3
|Audi
|5494
|18,5
|33,5
|3,1
|Genesis
|1480
|85,9
|33,0
|-28,9
|Opel
|643
|—
|31,3
|21,9
Чаще других юридическими лицами приобретаются популярные автомобили премиальных брендов. Например, почти половина проданных Land Rover и Lexus куплены организациями.
Однако рекордный трёхкратный прирост доли «корпоратов» зафиксирован маркой Opel, которая в 2021 году заметно укрепилась на российском рынке благодаря расширению модельного ряда. Заметно увеличили корпоративные продажи Lexus (плюс 16 п.п.) и Volvo (плюс 14 п.п.). Сильно растеряли клиентов Genesis (минус 29 п.п.), но это произошло не столько из-за снижения интереса предпринимателей к бренду, сколько из-за резкого роста «частной» аудитории — на фоне выхода новых и обновлённых моделей.
Доли корпоративных продаж автомобилей масс-маркета невелики. Например, частниками покупались 84% автомобилей Hyundai (27 тыс. шт., минус 28%; доля среди юрлиц сократилась на 7 п.п.) и Kia (33,7 тыс. шт., плюс 27%; доля — плюс 3,2 п.п.). Доля корпоративных Lada (107,6 тыс. шт., плюс 18%; доля — плю 4,1 п.п.) и Skoda (27,5 тыс. шт., плюс 12,1%; доля — плюс 4,5 п.п.) оказалась почти вдвое выше.
В абсолютных показателях хорошо выросли продажи у Genesis и Volvo — почти вдвое. Минимальный прирост — меньше процента — зафиксирован у Volkswagen. Немного не получилось удержаться от падения лидеру рейтинга — Land Rover.
Стоит отметить, что покупка автомобиля юридическим лицом не всегда означает, что машина будет «работать» в качестве коммерческого транспорта. Нередко машины приобретаются для личного пользования, но оформляются на организацию.
Всего за 12 месяцев 2021 года дилеры реализовали 1 миллион 540 тысяч новых легковых автомобилей. Спрос на них повысился на 3,4%.