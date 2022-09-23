Представлен Adventure 1 — внедорожный минивэн в габаритах квадрицикла по цене премиального внедорожника

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Российские супервездеходы, о которых вы могли не знать
Volkswagen представил беспилотник для путешествий
Кирилл Малышев
Американская компания Potential Motors показала изображения вездехода Adventure 1. В машине сочетаются закрытый кузов, размеры квадрицикла, электрическая силовая установка, повышенная проходимость и очень высокая цена за все эти качества, пишет Carscoops.
Ранее стало известно, что российский вездеход Шерп, переименованный в Архант, получит упрощённую версию. В рамках «импортозамещения» машине, среди прочего, заменят силовую установку. За счёт этого его цена должна оказаться ниже, чем была у оригинального Шерпа.