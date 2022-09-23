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Представлен Adventure 1 — внедорожный минивэн в габаритах квадрицикла по цене премиального внедорожника
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Кирилл Малышев

Американская компания Potential Motors показала изображения вездехода Adventure 1. В машине сочетаются закрытый кузов, размеры квадрицикла, электрическая силовая установка, повышенная проходимость и очень высокая цена за все эти качества, пишет Carscoops.

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  • Ширина машины составляет всего 1,63 метра. Это сопоставимо с габаритами квадрицикла (также известны как вездеходы side-by-side). Длина полноприводника составляет 4,52 метра, колёсная база достигает 2,67 метра. При этом у модели полностью закрытый кузов, напоминающий минивэн.
  • Минимальные свесы кузова обеспечивают отличную геометрическую проходимость. Декларируется угол въезда 40 градусов и угол съезда 45 градусов. Из-за небольшой ширины, как уверяет производитель, Adventure 1 может ездить по просекам для квадроциклов и квадрициклов.
  • Агрегаты надёжно защищены снизу, кузов имеет практичный обвес по нижнему периметру. На улучшение проходимости работают штатная лебёдка и полностью независимая подвеска всех колёс. В салоне предусмотрены раскладывающиеся в двуспальную кровать сиденья, выдвижной кухонный модуль и бак на 40 литров воды.
  • Два электромотора суммарно выдают 604 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. Динамические характеристики не раскрываются. По бездорожью на энергии 70-киловаттного аккумулятора Adventure 1 должен проезжать до 160 километров.
  • Potential Motors планирует стоимость своего электровездехода на уровне 136 000 долларов. Это цена полноразмерного премиального внедорожника. Тем не менее стартап надеется на успех.

Ранее стало известно, что российский вездеход Шерп, переименованный в Архант, получит упрощённую версию. В рамках «импортозамещения» машине, среди прочего, заменят силовую установку. За счёт этого его цена должна оказаться ниже, чем была у оригинального Шерпа.

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