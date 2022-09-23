Представлен Adventure 1 — внедорожный минивэн в габаритах квадрицикла по цене премиального внедорожника

Агрегаты надёжно защищены снизу, кузов имеет практичный обвес по нижнему периметру. На улучшение проходимости работают штатная лебёдка и полностью независимая подвеска всех колёс. В салоне предусмотрены раскладывающиеся в двуспальную кровать сиденья, выдвижной кухонный модуль и бак на 40 литров воды.

Два электромотора суммарно выдают 604 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. Динамические характеристики не раскрываются. По бездорожью на энергии 70-киловаттного аккумулятора Adventure 1 должен проезжать до 160 километров.

Potential Motors планирует стоимость своего электровездехода на уровне 136 000 долларов. Это цена полноразмерного премиального внедорожника. Тем не менее стартап надеется на успех.

Ранее стало известно, что российский вездеход Шерп, переименованный в Архант, получит упрощённую версию. В рамках «импортозамещения» машине, среди прочего, заменят силовую установку. За счёт этого его цена должна оказаться ниже, чем была у оригинального Шерпа.