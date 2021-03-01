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Электрокар VW ID.3 может получить версию с открытым верхом

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Дмитрий Елизаров

Один из топ-менеджеров компании Volkswagen Ральф Брандштеттер опубликовал в LinkedIn намёк на неожиданную новинку — дизайнерский рендер кабриолета ID.3. Аналогичное изображение появилось в Твиттере главы VW Group Герберта Диесса. Это пока лишь эскиз, но в VW всерьёз подумывают запустить проект в серию.

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  • Судя по рендеру, кабриолет ID.3 окажется трёх­дверным и получит изменённую кон­струкцию задней части — как для большей визуальной дифферен­циации с хэтчем, так и ради появления отсека для складного верха. Какой именно планируется сделать крышу, тканевой или металли­ческой, пока не уточняется.

  • Ральф Брандштеттер заявил, что электрический кабри­олет может обеспечить совер­шенно новые ощущения от вождения с открытым верхом — в первую очередь по причине бесшум­ности силового агрегата. По его словам, это «очень заман­чивая идея», и руко­водство Volkswagen всерьёз обдумывает перс­пективы её доведения до серийной стадии. Подпис­чики обоих топ-менеджеров в соцсетях отреаги­ровали на идею более чем положительно.

  • Сейчас единственная открытая модель Volkswagen в линейке — это кросс-кабриолет T-Roc. Новая версия VW ID.3 могла бы стать своего рода альтер­нативой снятому с произ­водства в 2016 году кабриолету на базе «Гольфа». При этом об открытом электро­транспорте в VW подумывали ещё на этапе запуска процесса электри­фикации. К примеру, в начале 2019 года у компании появился концепт ID.Buggy.

А как вам идея электрокабриолета?

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