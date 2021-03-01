Электрокар VW ID.3 может получить версию с открытым верхом
Дмитрий Елизаров
Один из топ-менеджеров компании Volkswagen Ральф Брандштеттер опубликовал в LinkedIn намёк на неожиданную новинку — дизайнерский рендер кабриолета ID.3. Аналогичное изображение появилось в Твиттере главы VW Group Герберта Диесса. Это пока лишь эскиз, но в VW всерьёз подумывают запустить проект в серию.
Судя по рендеру, кабриолет ID.3 окажется трёхдверным и получит изменённую конструкцию задней части — как для большей визуальной дифференциации с хэтчем, так и ради появления отсека для складного верха. Какой именно планируется сделать крышу, тканевой или металлической, пока не уточняется.
Ральф Брандштеттер заявил, что электрический кабриолет может обеспечить совершенно новые ощущения от вождения с открытым верхом — в первую очередь по причине бесшумности силового агрегата. По его словам, это «очень заманчивая идея», и руководство Volkswagen всерьёз обдумывает перспективы её доведения до серийной стадии. Подписчики обоих топ-менеджеров в соцсетях отреагировали на идею более чем положительно.
Сейчас единственная открытая модель Volkswagen в линейке — это кросс-кабриолет
T-Roc. Новая версия VW ID.3 могла бы стать своего рода альтернативой снятому с производства в 2016 году кабриолету на базе «Гольфа». При этом об открытом электротранспорте в VW подумывали ещё на этапе запуска процесса электрификации. К примеру, в начале 2019 года у компании появился концепт ID.Buggy.