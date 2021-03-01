Электрокар VW ID.3 может получить версию с открытым верхом

Судя по рендеру, кабриолет ID.3 окажется трёх­дверным и получит изменённую кон­струкцию задней части — как для большей визуальной дифферен­циации с хэтчем, так и ради появления отсека для складного верха. Какой именно планируется сделать крышу, тканевой или металли­ческой, пока не уточняется.

Ральф Брандштеттер заявил, что электрический кабри­олет может обеспечить совер­шенно новые ощущения от вождения с открытым верхом — в первую очередь по причине бесшум­ности силового агрегата. По его словам, это «очень заман­чивая идея», и руко­водство Volkswagen всерьёз обдумывает перс­пективы её доведения до серийной стадии. Подпис­чики обоих топ-менеджеров в соцсетях отреаги­ровали на идею более чем положительно.