9 необычных внедорожников Nissan, которые можно купить на Авто.ру

C 2015 по 2019 год на Ближнем Востоке продавался Patrol от заводского ателье Nismo. Такой внедорожник выделялся форсиро­ванным до 434 лошадиных сил двигателем V8, перена­строенной ходовой с амортиза­торами Bilstein, оспортив­ленным рулевым управле­нием и ярким обвесом в стиле купе 370Z и GT-R. К нам подобные вседорожники никогда официально не поставля­лись, но кому-то очень хотелось яркий и большой Ниссан. И вот он с нами! Ну, почти.

Потому что конкретно у этого автомобиля железо не слишком «заряженное». Мотор развивает обыкно­венные для последнего Патрола 405 лошадиных сил. Подвеска — стандартная, колёсные диски тоже. Зато обвес от Nismo на месте, и в случае с Patrol это, кажется, самое главное.