9 необычных внедорожников Nissan, которые можно купить на Авто.ру
Алексей Олефиренко
C 2015 по 2019 год на Ближнем Востоке продавался Patrol от заводского ателье Nismo. Такой внедорожник выделялся форсированным до 434 лошадиных сил двигателем V8, перенастроенной ходовой с амортизаторами Bilstein, оспортивленным рулевым управлением и ярким обвесом в стиле купе 370Z и
Потому что конкретно у этого автомобиля железо не слишком «заряженное». Мотор развивает обыкновенные для последнего Патрола 405 лошадиных сил. Подвеска — стандартная, колёсные диски тоже. Зато обвес от Nismo на месте, и в случае с Patrol это, кажется, самое главное.
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Patrol V
Иногда, чтобы выделяться в потоке, не обязательно быть ярким и дерзким: достаточно просто быть выше этого потока. У данного Патрола есть всё для того, чтобы сделать это.
К сожалению, автор оказался не слишком щедр на слова и всех технических подробностей не привёл. Лишь указал, что под капотом поселился мотор RB25DET Neo. А это, на секундочку, тот самый двигатель, который устанавливался на спортивные версии Nissan Skyline в кузове R34. Только у культовой
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Patrol V
На Авто.ру продаются несколько коротких Nissan Patrol пятого поколения. Есть вот такой малыш серого цвета на трёхспицевых колёсных дисках, интересный Патрол в камуфляже цвета хаки, но мы остановимся на этом экземпляре
Тут и суровый силовой бампер с лебёдкой и компрессором, и тросы для защиты от веток, и экспедиционный багажник с «люстрой», и лифтованная подвеска. Осталось только понять, зачем машине настолько роскошный салон: тащить в него грязь совсем не хочется. Поэтому лучше не застревать!
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Patrol V
Но если трёх дверей вам мало, а хочется именно Патрол, на котором можно форсировать реки, поля и колеи, то и для вас найдётся вариантик в роскошном цвете зрелого красного вина. Силовые бамперы, лебёдка, люстра, экспедиционный багажник имеются. Но!
Глядя на интерьер этой машины, ни в какую грязь соваться желания не возникает. Потому что он зашит в... замшу белого и бордового цветов! Как это стыкуется с офф-роудом, не совсем понятно. Возможно, у владельца этой машины просто есть собственный детейлинг.
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Patrol IV
Одного взгляда на этот Ниссан достаточно, чтобы понять: на нём можно не просто поехать за грибами в дальний лес, но и, например, штурмовать отвесные скалы, бескрайние пустыни или дикую тундру. Однако машина примечательна не только внешностью.
Она оснащена рядной «шестёркой» OM606, которую устанавливали на Мерседесы в
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Patrol IV
К сожалению, автор этого объявления не сказал о своей машине ни слова. А зря. Судя по фотографиям, этот Patrol таит в себе много интересного и знает целый ворох увлекательных историй...
Очевидно, что внедорожник был полностью перекрашен, а после получил новую светотехнику и традиционный внедорожный набор с лифтом подвески, зубастыми шинами, лебёдкой и прочими необходимыми атрибутами. Салон находится в неплохом состоянии. И всё это по цене новой Нивы.
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Patrol III
Последний Patrol, которому мы сегодня уделим внимание, — прокачанный от бампера до бампера старичок третьего поколения. Его выпустили в далёком 1985 году, и сейчас он дислоцирован в Витебске, где подыскивает себе нового владельца. Такого, который принял бы этот Патрол таким, какой он есть.
Стандартный двигатель? Глупости какие! Его место занял 2,5-литровый турбодизель М51, который можно встретить чуть ли не на всех моделях BMW
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Pathfinder III
Поскольку Pathfinder четвёртого поколения культовым или даже примечательным особо не назовёшь, мы уделим больше внимания крутой парочке внедорожников третьего поколения. Первый в списке — Pathfinder, подготовленной легендарной компанией Arctic Trucks. Расширенные колёсные арки и колея, подвеска с увеличенным дорожным просветом, экспедиционный багажник — джентльменский набор Arctic Trucks.
Ещё у машины новый двигатель (пробег — 20 тысяч километров), автономный отопитель Webasto, газобаллонное оборудование и трансформируемый в полноценную кровать салон. Правда, за всю эту красоту придётся серьёзно раскошелиться.
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Pathfinder III
По традиции, самый примечательный автомобиль мы оставили напоследок. Перед вами — ультимативный Pathfinder, подготовленный для ралли-рейдов. Автомобиль сделала итальянская компания Tecnosport, и с обычным Pathfinder общего у него мало.
В салоне — гоночный аскетизм: тумблеры, приборы, дублирующие системы. За спинами пилота и штурмана стоят 500-литровый топливный бак и пара запасных колёс. Изменения под капотом тоже масштабны. Форсированный двигатель развивает под 400 сил и сочетается с секвентальной коробкой передач. У ближайшего дилера такой не обслужишь.