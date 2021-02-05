Больше ярости: запредельно мощные серийные седаны

9 необычных внедорожников Nissan, которые можно купить на Авто.ру

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Алексей Олефиренко

Мы продолжаем цикл материалов про самые интересные и необычные внедорожники, которые можно купить на Авто.ру. Крутейшие Тойоты, G-классы, Infiniti и Pajero мы уже нашли. Теперь на очереди легенды другой японской компании: сегодня речь пойдёт о Nissan Patrol и Pathfinder.

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C 2015 по 2019 год на Ближнем Востоке продавался Patrol от заводского ателье Nismo. Такой внедорожник выделялся форсиро­ванным до 434 лошадиных сил двигателем V8, перена­строенной ходовой с амортиза­торами Bilstein, оспортив­ленным рулевым управле­нием и ярким обвесом в стиле купе 370Z и GT-R. К нам подобные вседорожники никогда официально не поставля­лись, но кому-то очень хотелось яркий и большой Ниссан. И вот он с нами! Ну, почти.

Потому что конкретно у этого автомобиля железо не слишком «заряженное». Мотор развивает обыкно­венные для последнего Патрола 405 лошадиных сил. Подвеска — стандартная, колёсные диски тоже. Зато обвес от Nismo на месте, и в случае с Patrol это, кажется, самое главное.

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Patrol V

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Иногда, чтобы выделяться в потоке, не обязательно быть ярким и дерзким: достаточно просто быть выше этого потока. У данного Патрола есть всё для того, чтобы сделать это.

К сожалению, автор оказался не слишком щедр на слова и всех технических подроб­ностей не привёл. Лишь указал, что под капотом поселился мотор RB25DET Neo. А это, на секундочку, тот самый двигатель, который устанавли­вался на спортивные версии Nissan Skyline в кузове R34. Только у культовой GT-R был не он, а RB26DETT. Из других очевидных изменений — силовые бамперы и пороги, расшири­тели колёсных арок, а также шноркель.

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Patrol V

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На Авто.ру продаются несколько коротких Nissan Patrol пятого поколения. Есть вот такой малыш серого цвета на трёх­спицевых колёсных дисках, интересный Патрол в камуфляже цвета хаки, но мы остановимся на этом экзем­пляре из-за зашкали­вающего градуса бруталь­ности, несмотря на компактный размер.

Тут и суровый силовой бампер с лебёдкой и компрес­сором, и тросы для защиты от веток, и экспедици­онный багажник с «люстрой», и лифто­ванная подвеска. Осталось только понять, зачем машине настолько роскошный салон: тащить в него грязь совсем не хочется. Поэтому лучше не застревать!

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Patrol V

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Но если трёх дверей вам мало, а хочется именно Патрол, на котором можно форсировать реки, поля и колеи, то и для вас найдётся вариантик в роскошном цвете зрелого красного вина. Силовые бамперы, лебёдка, люстра, экспедици­онный багажник имеются. Но!

Глядя на интерьер этой машины, ни в какую грязь соваться желания не возникает. Потому что он зашит в... замшу белого и бордового цветов! Как это стыкуется с офф-роудом, не совсем понятно. Возможно, у владельца этой машины просто есть собственный детейлинг.

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Patrol IV

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Одного взгляда на этот Ниссан достаточно, чтобы понять: на нём можно не просто поехать за грибами в дальний лес, но и, например, штурмовать отвесные скалы, бескрайние пустыни или дикую тундру. Однако машина примеча­тельна не только внешностью.

Она оснащена рядной «шестёркой» OM606, которую устанавли­вали на Мерседесы в 124-м, 210-м, 140-м и 463-м (старый Гелик) кузовах. Благодаря тюнингу, отдача турбо­дизеля выросла до 300 лошадиных сил, которые пере­вари­ваются мерседе­совской коробкой передач, дефен­деровской раздаткой и карданом от Toyota Land Cruiser 80. Ниссан, который на самом деле не совсем Ниссан.

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Patrol IV

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К сожалению, автор этого объявления не сказал о своей машине ни слова. А зря. Судя по фото­графиям, этот Patrol таит в себе много интересного и знает целый ворох увлекатель­ных историй...

Очевидно, что внедорожник был полностью пере­крашен, а после получил новую свето­технику и традици­онный внедорожный набор с лифтом подвески, зубастыми шинами, лебёдкой и прочими необходи­мыми атрибутами. Салон находится в неплохом состоянии. И всё это по цене новой Нивы.

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Patrol III

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Последний Patrol, которому мы сегодня уделим внимание, — прокачанный от бампера до бампера старичок третьего поколения. Его выпустили в далёком 1985 году, и сейчас он дисло­цирован в Витебске, где подыскивает себе нового владельца. Такого, который принял бы этот Патрол таким, какой он есть.

Стандартный двигатель? Глупости какие! Его место занял 2,5-литровый турбо­дизель М51, который можно встретить чуть ли не на всех моделях BMW 1990-х и даже на Opel Omega. Стандартное рулевое управление? Куда лучше механизм от трактора, облегчающий маневри­рование на малых скоростях! Стандартные мосты? Возьмём другие, от Патрола посвежее. И это ещё не всё. Больше подробностей — в объявлении.

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Pathfinder III

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Поскольку Pathfinder четвёртого поколения культовым или даже примечатель­ным особо не назовёшь, мы уделим больше внимания крутой парочке внедорож­ников третьего поколения. Первый в списке — Pathfinder, подготов­ленной легендарной компанией Arctic Trucks. Расширенные колёсные арки и колея, подвеска с увели­ченным дорожным просветом, экспедици­онный багажник — джентльмен­ский набор Arctic Trucks.

Ещё у машины новый двигатель (пробег — 20 тысяч километров), автономный отопитель Webasto, газо­баллонное оборудо­вание и транс­формиру­емый в полноценную кровать салон. Правда, за всю эту красоту придётся серьёзно раскошелиться.

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Pathfinder III

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По традиции, самый примечательный авто­мобиль мы оставили напоследок. Перед вами — ультима­тивный Pathfinder, подготов­ленный для ралли-рейдов. Автомобиль сделала итальянская компания Tecnosport, и с обычным Pathfinder общего у него мало.

В салоне — гоночный аскетизм: тумблеры, приборы, дублирующие системы. За спинами пилота и штурмана стоят 500-литровый топливный бак и пара запасных колёс. Изменения под капотом тоже масштабны. Форсиро­ванный двигатель развивает под 400 сил и сочетается с секвенталь­ной коробкой передач. У ближайшего дилера такой не обслужишь.

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Какой SUV от Nissan вам нравится больше?

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