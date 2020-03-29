От «крузака» до «гелика»: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Стойте! Подождите! Не уезжайте на дачу, где нет интернета, пока не прочитаете нашу свежайшую сборку лучших объявлений недели на Авто.ру! Потому что в ней могут быть машины вашей мечты, которые уйдут кому-нибудь другому, пока вы будет в физической и цифровой изоляции. Готовы? Поехали!
Toyota Land Cruiser 70
Глядя на этот «крузак», внутри просыпается маленький Индиана Джонс. Хочется взять шляпу, хлыст и поехать на поиски святого Грааля. Тем более, что в Тойоте для продолжительных поездок уже всё приспособлено: дополнительные баки, спальные места, умывальники, щепотка легендарной надёжности и, конечно же, рундук под шмурдяк. Чтобы это не значило...
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Ford Focus
Кабриолет под названием CC был у Фокуса второго поколения. И, кажется, чаще встречался в автопрокате, нежели в частных руках. Поэтому в третьем поколении всё стало куда прозаичнее: хэтчбек, седан и универсал. Однако три года назад в России построили вот такой кабрик, стилизованный под Ford Focus последнего поколения — с жёстким складным верхом, да ещё и в обвесе от
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Nissan Failady Z
Состояние идеальное, тюнинг глубокий, вопросы — по телефону. Вот и всё, что написано в объявлении. От себя добавим, что такая машина точно будет обращать на себя больше внимания, чем условная Toyota Supra, просто потому что подобных Ниссанов на дорогах меньше. Кстати, часто ли вообще встречали такие
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Встречали?
Audi RS6
Это сейчас BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 вдвоём рубятся в классе «заряженных» седанов
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Mitsubishi Pajero Evolution
Этого монстрика сделали в конце 1990-х для омологации внедорожника под Дакар. Поэтому под капотом стоит мощный 280-сильный мотор, а общий тираж Pajero Evolution не превысил 2500 автомобилей. Этот экземпляр не очень аутентичный: ему переделали и осовременили салон. Для коллекционеров это — минус, для тех, кто соберётся на этой машине ездить, — безусловный плюс.
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Koenigsegg CCX
Эта красотка стоит в Мельбурне, но её привезут куда надо, если вы готовы раскошелиться на
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Mercedes-AMG G 63 6x6
Да! Это действительно он! Дьявол автомобильного мира, самый злющий из «геликов», автомобиль, который сможет навести ужас даже на БТР! Правда, стоит он, как несколько БТРов, —