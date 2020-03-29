Дело мастера: обычные машины, разработанные инженерами Porsche

От «крузака» до «гелика»: самые интересные объявления недели на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Стойте! Подождите! Не уезжайте на дачу, где нет интернета, пока не прочитаете нашу свежай­шую сборку лучших объяв­лений недели на Авто.ру! Потому что в ней могут быть машины вашей мечты, которые уйдут кому-нибудь другому, пока вы будет в физической и цифровой изоляции. Готовы? Поехали!

Toyota Land Cruiser 70

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Глядя на этот «крузак», внутри просыпается маленький Индиана Джонс. Хочется взять шляпу, хлыст и поехать на поиски святого Грааля. Тем более, что в Тойоте для продол­жи­тельных поездок уже всё приспо­соб­лено: дополни­тельные баки, спальные места, умываль­ники, щепотка леген­дарной надёж­ности и, конечно же, рундук под шмурдяк. Чтобы это не значило...

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Ford Focus

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Кабриолет под названием CC был у Фокуса второго поколения. И, кажется, чаще встречался в автопрокате, нежели в частных руках. Поэтому в третьем поко­лении всё стало куда прозаичнее: хэтчбек, седан и универсал. Однако три года назад в России построили вот такой кабрик, стилизо­ванный под Ford Focus последнего поколения — с жёстким складным верхом, да ещё и в обвесе от RS-версии! Сколько времени и затрат потребо­валось на переделку, автор объяв­ления не написал. Вероятно, сил на буквы уже попросту не хватило.

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Nissan Failady Z

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Состояние идеальное, тюнинг глубокий, вопросы — по телефону. Вот и всё, что написано в объяв­лении. От себя добавим, что такая машина точно будет обращать на себя больше внимания, чем услов­ная Toyota Supra, просто потому что подобных Ниссанов на дорогах меньше. Кстати, часто ли вообще встречали такие Z-ки живьём?

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Встречали?

Audi RS6

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Это сейчас BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 вдвоём рубятся в классе «заряженных» седанов E-класса. Однако когда-то там была и Audi, потому что RS6 не всегда был только монстру­озным универсалом и един­ственным сараем-мечтой петролхэда. Этому седану 11 лет, и семь из них он находится в одних руках. Полный привод и 580 сил, выжатых из мотора V10 с двумя турбинами, выгули­вались без лишней нагрузки и по распи­санию. На одометре сейчас 63 500 кило­метров, а значит, в год машина проезжала меньше 6000 км. Ещё более привлека­тель­ным это пред­ложение становится по двум причинам: таких машин уже не делают и любая новая RS-модель будет суще­ственно дороже, но не факт, что быстрее.

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Mitsubishi Pajero Evolution

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Этого монстрика сделали в конце 1990-х для омологации внедорож­ника под Дакар. Поэтому под капотом стоит мощный 280-сильный мотор, а общий тираж Pajero Evolution не превысил 2500 автомо­билей. Этот экзем­пляр не очень аутентичный: ему пере­делали и осовре­менили салон. Для коллекци­онеров это — минус, для тех, кто соберётся на этой машине ездить, — безусловный плюс.

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Koenigsegg CCX

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Эта красотка стоит в Мельбурне, но её привезут куда надо, если вы готовы раскошелиться на 86 594 472 рубля! Жаль, что осмотреть CCX на предмет повторных окрасов и рас­пила не полу­чится. Однако продавец утверж­дает, что относился к 806-сильному автомо­билю бережно и использо­вал его только для «летних прогулок». Ага, охотно верим…

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Mercedes-AMG G 63 6x6

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Да! Это действительно он! Дьявол автомобильного мира, самый злющий из «геликов», авто­мобиль, который сможет навести ужас даже на БТР! Правда, стоит он, как несколько БТРов, — 55 000 000 миллионов рублей. И это с учётом скидки, размер которой потянет на пару-тройку автомо­билей из этой подборки — 4 900 000 рублей. Берёте?

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Лучшая машина этой подборки:

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