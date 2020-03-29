От «крузака» до «гелика»: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Это сейчас BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 вдвоём рубятся в классе «заряженных» седанов E-класса. Однако когда-то там была и Audi, потому что RS6 не всегда был только монстру­озным универсалом и един­ственным сараем-мечтой петролхэда. Этому седану 11 лет, и семь из них он находится в одних руках. Полный привод и 580 сил, выжатых из мотора V10 с двумя турбинами, выгули­вались без лишней нагрузки и по распи­санию. На одометре сейчас 63 500 кило­метров, а значит, в год машина проезжала меньше 6000 км. Ещё более привлека­тель­ным это пред­ложение становится по двум причинам: таких машин уже не делают и любая новая RS-модель будет суще­ственно дороже, но не факт, что быстрее.