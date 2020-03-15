От 300C до K70: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Даже для вас, наши маленькие любители стенса и 100-километровых крюков, чтобы объехать лежачий полицейский, у нас есть кое-что вкусненькое — Volkswagen K70 1971 года. Автомобиль полностью отреставрировали, поставили на него редкий (хотя и не очень мощный двигатель) и готовили для участия в выставках, фестивалях и других мероприятиях, определяющих, чьё кунг-фу сильнее. Продавец утверждает, что машину можно вернуть в первозданный вид: все компоненты для этого есть. А ещё — это Volkswagen без TSI и DSG. Всё, как вы любите.