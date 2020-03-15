От 300C до K70: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Для тех, кто до сих пор находится в поиске яркой, интересной или просто бодрой машины, у нас новая сборка самых крутых автомобилей, которые продаются на Авто.ру прямо сейчас. И если вы вдруг не заметили по предыдущим подборкам, то здесь можно встретить автомобиль на любой бюджет и под любые цели. Погнали!
Chrysler 300C SRT8
Если история «заряженных» седанов из США для вас началась с Dodge Charger SRT Hellcat, то у нас есть новости: они были и раньше. Вот, например, Chrysler 300C 2007 года выпуска. Мотор 6.1 V8, 425 лошадиных сил, задний привод, брутальный дизайн — квинтэссенция маскулинности, а не машина! Жаль только, что четырёхдверка подвергалась тюнингу, хоть и не очень масштабному. Стоковый вариант, конечно, был бы куда ценнее.
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BMW Z8
Всё, что надо знать об этой машине: на такой же в фильме «И целого мира мало» ездил Джеймс Бонд! Более того, автомобиль агента 007 был такого же цвета.
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De Tomaso Longchamp
И ещё одна машина с кинематографическим прошлым — De Tomaso Longchamp. Похожее купе снималось в «Укрощении строптивого» с обаяшкой Адриано Челентано в главной роли. Сейчас этот экземпляр находится не в самом лучшем состоянии (смотрите последние фотографии в листалке). Но, кажется, оно стоит того, чтобы потратиться на реставрацию.
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Buick LeSabre
Эта тачка тоже требует заботы и нежности. Но чтобы купить этот Бьюик, не надо быть миллионером: за автомобиль просят всего 70 000 рублей. Да пакет опций на условный Тигуан обойдётся дороже! Автомобиль на ходу, а значит заказывать эвакуатор от продавца до дома не придётся. Если вы молодой гангста-рэпер, то мы настоятельно рекомендуем рассмотреть этот вариант: в клипах будет смотреться эффектно.
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Ford Taunus
Этот автомобиль вполне сгодится гагста-рэперу, который обзавёлся семьей, дачей и направлением на анализы. Продавец утверждает, что этот Таунус — ручной сборки. Скорее всего, речь идёт о реставрационных работах, а не о производстве. Увы, за плотным слоем интеллигентнейшей петербургской грязи рассмотреть качество работы трудно. Если кто-то из вас видел машину своими глазами, расскажите в комментариях, как оно.
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GMC 100
Если же вы ищете максимально аутентичную американскую классику, то и для вас мы нашли вариант: пикап GMC 100. По заверениям продавца, автомобиль полностью растаможен и находится в Санкт-Петербурге. Судя по фотографиям, машина подвергалась реставрации. Иначе как она сохранила настолько крутое состояние спустя 63 года с момента выпуска?!
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Volkswagen K70
Даже для вас, наши маленькие любители стенса и 100-километровых крюков, чтобы объехать лежачий полицейский, у нас есть кое-что вкусненькое — Volkswagen K70 1971 года. Автомобиль полностью отреставрировали, поставили на него редкий (хотя и не очень мощный двигатель) и готовили для участия в выставках, фестивалях и других мероприятиях, определяющих, чьё кунг-фу сильнее. Продавец утверждает, что машину можно вернуть в первозданный вид: все компоненты для этого есть. А ещё — это Volkswagen без TSI и DSG. Всё, как вы любите.