Когда два круче четырёх: семь самых дорогих мотоциклов на Авто.ру

А это — второй по стоимости мотоцикл на Авто.ру. Тоже Confederate P51 Fighter Combat. Правда, об этом байке известно немного больше. В частности, что это двадцать первый мотоцикл из той самой партии в 30 экземпляров. По словам продавца, дисконт на P51 действует до конца весны, после чего за мотоцикл придётся отдать больше нынешних 11 500 000 ₽ — всё будет зависеть от курса рубля. Поторопитесь!

На Авто.ру есть ещё несколько объявлений о продаже P51 Fighter Combat, которые стоят чуть дешевле. Правда, в отличие от этой парочки, они с пробегом. Но ни один из них не проехал даже 1000 километров. Впрочем, много ездить на коллекционной вещи — это кощунство.