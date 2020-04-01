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Когда два круче четырёх: семь самых дорогих мотоциклов на Авто.ру

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Редакция Авто.ру

Открытие мотосезона — явление неизбежное. Как движение планет, круговорот воды в природе или приход весны после зимы. Стоит признать, что по своей крутости мотоциклы уже давно не уступают автомобилям, а зачастую и превосходят многие из них. Сомневаетесь? Мы выбрали самые впечатляющие и самые дорогие образцы мототехники, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас.

Confederate P51 Fighter Combat

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Поздоровайтесь: самый дорогой мотоцикл, который вы можете купить на Авто.ру прямо сейчас, — Confederate P51 Fighter Combat за 12 265 765 ₽. Всего построен 61 экземпляр, из которых только три десятка были с чёрной рамой. Но уникальным этот байк делают не только ограниченный тираж и дизайн из далёкого постапока­липтического будущего, но ещё и, например, конструкция. В ней использованы детали из цельных кусков алюминия, применяемого в военной промышленности. Мотор — двухцилиндровый, с воздушным охлаждением. Рабочий объём — 2163 кубических сантиметра, мощность — 160 лошадиных сил. Заявленная максималка — более 250 км/ч! Проще говоря, это не просто очень красивая игрушка в очень дорогую коллекцию, но и интересный механизм.

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Confederate P51 Fighter Combat

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А это — второй по стоимости мотоцикл на Авто.ру. Тоже Confederate P51 Fighter Combat. Правда, об этом байке известно немного больше. В частности, что это двадцать первый мотоцикл из той самой партии в 30 экземпляров. По словам продавца, дисконт на P51 действует до конца весны, после чего за мотоцикл придётся отдать больше нынешних 11 500 000 ₽ — всё будет зависеть от курса рубля. Поторопитесь!

На Авто.ру есть ещё несколько объявлений о продаже P51 Fighter Combat, которые стоят чуть дешевле. Правда, в отличие от этой парочки, они с пробегом. Но ни один из них не проехал даже 1000 километров. Впрочем, много ездить на коллекционной вещи — это кощунство.

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Brough Superior AMB 001

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Суперэксклюзивный мотоцикл в продаже на Авто.ру — Brough Superior AMB 001. Байк является плодом сотрудни­чества двух британских компаний: мотоциклетной Brough Superior и автомобильной Aston Martin. Всего будет сделано 100 таких мотоциклов, а квота на Россию — ровно два экземпляра. Как и в случае с P51 — это не просто красивая игрушка. AMB 001 оснащён литровым двухцилиндровым мотором с турбонаддувом мощностью 180 лошадиных сил. При этом сухая масса мотоцикла составляет всего-навсего 180 килограммов. Хотите его? Готовьте 9 510 000 ₽!

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Vyrus 985

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Никогда не слышали про Vyrus? Тогда вот вам небольшой исторический экскурс: основатель марки Асканио Родориго всю жизнь мечтал производить мелкосерийные уникальные мотоциклы и прототипы. В 1985 году он основал мастерскую по производству деталей для спортивных и гоночных байков, а в 2003-м созрел для первой самостоятельной модели, которую выпустил под брендом Vyrus.

Это модель с индексом 985, 2016 года выпуска. Всего собрали 25 таких байков. Перед вами — последний экземпляр серии, оценённый в 8 990 000 ₽. Однако особенным Vyrus 985 делает не только это. Мотоцикл оснащён уникальной маятниковой подвеской спереди, а не привычной вилкой, а также рычажным рулевым управлением. Говорят, за счёт этой конструкции мотоцикл стабилен и управляем, как гоночные байки из MotoGP. Впрочем, при мощности в 160 л.с. и весе 159­ кг он просто обязан быть стабильным и управляемым.

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Brough Superior Anniversary

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Как нетрудно догадаться по названию, эту модель выпустили к столетнему юбилею марки Brough Superior. Тираж соответствующий — 100 единиц. Никаких изощрённых технических решений у этого мотоцикла нет, но выглядит он потрясающе! В конструкции байка использованы титан и алюминий, а в движение его приводит литровый четырёхтактник с водяным охлаждением мощностью 102 лошадиные силы. Скромно, но со вкусом. Цена, правда, нескромная — 7 910 000 ₽.

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Harley-Davidson Tri Glide

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Вы правда думали, что подборка самых дорогих мотоциклов может обойтись без Harley-Davidson? Как бы не так! Этот трайк за 6 500 000 ₽ приехал в Россию в 2019 году. Его тюнили в Литве, в компании Tommy & Sons, которая специализируется на доработках мотоциклов американского бренда. И справляется с этим весьма успешно! Продавец утверждает, что такой трайк существует в единственном экземпляре. Скорее всего, речь именно о доработках. Потому что новый Tri Glide, пусть и не такой эффектный, можно купить у официальных дилеров Harley-Davidson прямо сейчас.

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Harley-Davidson Road King Bagger

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И ещё один Harley-Davidson — Road King Bagger, доработанный московским ателье «Мотогараж». В основу проекта легла модель Road King 2013 года выпуска. Байк окрашен в матовый пурпурный цвет в немецком ателье Kruse Design и укомплектован декоративными элементами с покрытием из 24-каратного золота. Помимо цировок на баке, крыльях и боковых кофрах, декоративное покрытие из драгметалла получили ещё и головки цилиндров. Вся гравировка выполнена вручную!

Мотоцикл оснащён классической V-образной двойкой объёмом 1690 «кубиков» и 6-ступенчатой коробкой передач. Тюнинг для этого красавца покупали у ThunderBike, Performance Machine, Ken's Factory, Screamin Eagle, Progressive Suspension и, собственно, самой Harley-Davidson. Заявленная цена — $78 000 или 6 231 842 рубля по нынешнему курсу.

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