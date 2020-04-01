Когда два круче четырёх: семь самых дорогих мотоциклов на Авто.ру
Редакция Авто.ру
Открытие мотосезона — явление неизбежное. Как движение планет, круговорот воды в природе или приход весны после зимы. Стоит признать, что по своей крутости мотоциклы уже давно не уступают автомобилям, а зачастую и превосходят многие из них. Сомневаетесь? Мы выбрали самые впечатляющие и самые дорогие образцы мототехники, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас.
Confederate P51 Fighter Combat
Поздоровайтесь: самый дорогой мотоцикл, который вы можете купить на Авто.ру прямо сейчас, — Confederate P51 Fighter Combat за
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Confederate P51 Fighter Combat
А это — второй по стоимости мотоцикл на Авто.ру. Тоже Confederate P51 Fighter Combat. Правда, об этом байке известно немного больше. В частности, что это двадцать первый мотоцикл из той самой партии в 30 экземпляров. По словам продавца, дисконт на P51 действует до конца весны, после чего за мотоцикл придётся отдать больше нынешних
На Авто.ру есть ещё несколько объявлений о продаже P51 Fighter Combat, которые стоят чуть дешевле. Правда, в отличие от этой парочки, они с пробегом. Но ни один из них не проехал даже 1000 километров. Впрочем, много ездить на коллекционной вещи — это кощунство.
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Brough Superior AMB 001
Суперэксклюзивный мотоцикл в продаже на Авто.ру — Brough Superior AMB 001. Байк является плодом сотрудничества двух британских компаний: мотоциклетной Brough Superior и автомобильной Aston Martin. Всего будет сделано 100 таких мотоциклов, а квота на Россию — ровно два экземпляра. Как и в случае с P51 — это не просто красивая игрушка. AMB 001 оснащён литровым двухцилиндровым мотором с турбонаддувом мощностью 180 лошадиных сил. При этом сухая масса мотоцикла составляет всего-навсего 180 килограммов. Хотите его? Готовьте
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Vyrus 985
Никогда не слышали про Vyrus? Тогда вот вам небольшой исторический экскурс: основатель марки Асканио Родориго всю жизнь мечтал производить мелкосерийные уникальные мотоциклы и прототипы. В 1985 году он основал мастерскую по производству деталей для спортивных и гоночных байков, а в
Это модель с индексом 985, 2016 года выпуска. Всего собрали 25 таких байков. Перед вами — последний экземпляр серии, оценённый в
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Brough Superior Anniversary
Как нетрудно догадаться по названию, эту модель выпустили к столетнему юбилею марки Brough Superior. Тираж соответствующий — 100 единиц. Никаких изощрённых технических решений у этого мотоцикла нет, но выглядит он потрясающе! В конструкции байка использованы титан и алюминий, а в движение его приводит литровый четырёхтактник с водяным охлаждением мощностью 102 лошадиные силы. Скромно, но со вкусом. Цена, правда, нескромная —
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Harley-Davidson Tri Glide
Вы правда думали, что подборка самых дорогих мотоциклов может обойтись без Harley-Davidson? Как бы не так! Этот трайк за
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Harley-Davidson Road King Bagger
И ещё один Harley-Davidson — Road King Bagger, доработанный московским ателье «Мотогараж». В основу проекта легла модель Road King 2013 года выпуска. Байк окрашен в матовый пурпурный цвет в немецком ателье Kruse Design и укомплектован декоративными элементами с покрытием из 24-каратного золота. Помимо цировок на баке, крыльях и боковых кофрах, декоративное покрытие из драгметалла получили ещё и головки цилиндров. Вся гравировка выполнена вручную!
Мотоцикл оснащён классической V-образной двойкой объёмом 1690 «кубиков» и 6-ступенчатой коробкой передач. Тюнинг для этого красавца покупали у ThunderBike, Performance Machine, Ken's Factory, Screamin Eagle, Progressive Suspension и, собственно, самой Harley-Davidson. Заявленная цена — $78 000 или