Раскопки 2.0: что пользователи Авто.ру находили в своих машинах

От «копейки» до BMW 2002: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Подумываете об автомобиле, который будет свора­чивать головы окружающих, но пока не нашли ничего, соответ­ствующего вашим эстети­ческим пред­почтениям и кошельку? Мы поможем: вот семь очень крутых машин, продающихся на Авто.ру прямо сейчас. А через неделю — ещё семь!

BMW 1 серии

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Не понимаете, зачем у этой «копейки» такой горб на капоте? Потому что под ним стоит турбиро­ванный V8 от BMW X5 M! А ещё этому купе достался полный привод от «заряженного» вне­дорожника. Сейчас двигатель «горбатого» выдаёт 555 лоша­диных сил, но, по словам владельца, выдуть из них и 700 л.с. совсем не проблема. Цена машины — три миллиона без одного рубля.

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Ford Econoline

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Если в подборке прошлой недели за стиль у нас отвечали японские автомо­били, то сегодня главный модник — Ford Econoline. Этот фургон выпустили в 1974 году: в последний год произ­водства машин E-серии второго поколения. Под капотом — пяти­литровый мотор на 220 лоша­диных сил. Выглядит Форд так, будто только что сошёл с конвейера, а потом про­катился через мастерскую West Coast Customs. Ну так что: какой-нибудь средне­размерный кроссовер или этот красавчик за те же деньги?

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Datsun 240Z

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Машина недавно приехала из Европы, с документами всё в порядке, а сос­тояние для автомо­биля 1973 года выпуска просто идеальное. Это купе выглядит не так драма­тично, как 240Z из нашей рубрики #смотричтоянашёл, но у вас есть шанс это исправить!

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Chevrolet El Camino

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Вот ещё одна причина задаться вопросом: «А нужен ли мне кроссовер?». Знакомь­тесь, Chevrolet El Camino 1964 года. Владелец утверж­дает, что полукупе-полугрузовик пуляет до сотни всего за семь секунд и сможет утереть нос почти любой новой машине за схожие деньги. Однако даже если бы этот Шеви был вдвое медлен­нее, вау-эффект от него вряд ли был бы меньше.

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Factory Five ‘33

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Самая яркая, необычная, сумасшедшая, велико­лепная... этот список можно про­должать очень долго. Короче говоря, брил­лиант недели на Авто.ру — хот-род Factory Five ’33. Такие машины собирают в США на заказ и строят с нуля — на кастомных алюми­ниевых рамах. Стоимость шасси и кузова в сборе — примерно 20 000 долларов, но силовой агрегат, краску, колёса и тормоза владелец докупает само­стоятельно. Насколько это может увеличить ценник? Да кто же его знает! В нашем случае за машину просят несколько миллионов рублей.

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BMW 2002

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А если вы не любите хот-роды, то у нас ещё один невероятно крутой вариант — BMW 2002 1974 года. Продавец утверж­дает, что рестав­рация автомо­биля заняла три с половиной года. Очевидно, что каждая минута и секунда этих лет прошли не зря: машина выглядит потрясающе. Согласны?

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Chevrolet CSV CR8

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Если для вас Chevrolet — это Cruze, Aveo или, в крайнем случае, TrailBlazer, то у нас есть новости: автопроиз­водитель делал и вот такие стильные спортседаны. Под капотом стоит V8 на 425 лоша­диных сил, привод — задний, а коробка передач — механи­ческая! А ещё это 114-й авто­мобиль из партии в 200 единиц. И при этом стоит CSV CR8 ненамного дороже, чем Lada Vesta Sport.

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Лучшая машина из этой подборки —

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