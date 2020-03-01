От «копейки» до BMW 2002: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Если в подборке прошлой недели за стиль у нас отвечали японские автомо­били, то сегодня главный модник — Ford Econoline. Этот фургон выпустили в 1974 году: в последний год произ­водства машин E-серии второго поколения. Под капотом — пяти­литровый мотор на 220 лоша­диных сил. Выглядит Форд так, будто только что сошёл с конвейера, а потом про­катился через мастерскую West Coast Customs. Ну так что: какой-нибудь средне­размерный кроссовер или этот красавчик за те же деньги?