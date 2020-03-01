От «копейки» до BMW 2002: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Подумываете об автомобиле, который будет сворачивать головы окружающих, но пока не нашли ничего, соответствующего вашим эстетическим предпочтениям и кошельку? Мы поможем: вот семь очень крутых машин, продающихся на Авто.ру прямо сейчас. А через неделю — ещё семь!
BMW 1 серии
Не понимаете, зачем у этой «копейки» такой горб на капоте? Потому что под ним стоит турбированный V8 от BMW X5 M! А ещё этому купе достался полный привод от «заряженного» внедорожника. Сейчас двигатель «горбатого» выдаёт 555 лошадиных сил, но, по словам владельца, выдуть из них и 700 л.с. совсем не проблема. Цена машины — три миллиона без одного рубля.
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Ford Econoline
Если в подборке прошлой недели за стиль у нас отвечали японские автомобили, то сегодня главный модник — Ford Econoline. Этот фургон выпустили в 1974 году: в последний год производства машин
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Datsun 240Z
Машина недавно приехала из Европы, с документами всё в порядке, а состояние для автомобиля 1973 года выпуска просто идеальное. Это купе выглядит не так драматично, как 240Z из нашей рубрики #смотричтоянашёл, но у вас есть шанс это исправить!
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Chevrolet El Camino
Вот ещё одна причина задаться вопросом: «А нужен ли мне кроссовер?». Знакомьтесь, Chevrolet El Camino 1964 года. Владелец утверждает, что полукупе-полугрузовик пуляет до сотни всего за семь секунд и сможет утереть нос почти любой новой машине за схожие деньги. Однако даже если бы этот Шеви был вдвое медленнее, вау-эффект от него вряд ли был бы меньше.
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Factory Five ‘33
Самая яркая, необычная, сумасшедшая, великолепная... этот список можно продолжать очень долго. Короче говоря, бриллиант недели на Авто.ру — хот-род Factory Five ’33. Такие машины собирают в США на заказ и строят с нуля — на кастомных алюминиевых рамах. Стоимость шасси и кузова в сборе — примерно 20 000 долларов, но силовой агрегат, краску, колёса и тормоза владелец докупает самостоятельно. Насколько это может увеличить ценник? Да кто же его знает! В нашем случае за машину просят несколько миллионов рублей.
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BMW 2002
А если вы не любите хот-роды, то у нас ещё один невероятно крутой вариант — BMW 2002 1974 года. Продавец утверждает, что реставрация автомобиля заняла три с половиной года. Очевидно, что каждая минута и секунда этих лет прошли не зря: машина выглядит потрясающе. Согласны?
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Chevrolet CSV CR8
Если для вас Chevrolet — это Cruze, Aveo или, в крайнем случае, TrailBlazer, то у нас есть новости: автопроизводитель делал и вот такие стильные спортседаны. Под капотом стоит V8 на 425 лошадиных сил, привод — задний, а коробка передач — механическая! А ещё это