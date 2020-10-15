«Адреналиновый» концептуальный пикап Ford 2005 года уйдёт с молотка
Дмитрий Елизаров
Прототип Sport Trac Adrenalin, представленный на автосалоне в Нью-Йорке, будет выставлен на осеннем аукционе Barrett-Jackson. Он откроется 22 октября. Концепт в середине прошлого десятилетия был построен, чтобы обозначить намерение Ford создать заряженный среднеразмерный пикап.
Разработан грузовик был тогдашним подразделением Ford SVT (Special Vehicle Team) и представлял собой, по сути, комбинацию решений, применённых на серийных Explorer Sport Trac и
F-150SVT Lightning. Однако концепт получил уникальную внешность и собственную силовую установку.
Sport Trac Adrenalin оснастили восьмицилиндровым мотором, который устанавливался на SVT Mustang Cobra. Развивал двигатель 395 л.с. А шестиступенчатый «автомат» для прототипа позаимствовали у Lincoln Navigator.
Предполагалось, что серийный вариант «заряженного» пикапа встанет на конвейер в 2007 году, однако в Ford отказались от этой идеи. А в
2010-мбыло завершено производство и Explorer Sport Trac: концерн посчитал, что покупателей сможет удовлетворить близкий по габаритам Ford Ranger. В этом же году концепт Sport Trac Adrenalin продали сторонней компании.
В какую сумму прототип обойдётся коллекционеру сейчас, аукционисты не уточняют. Речь идёт именно о коллекционерах: Sport Trac Adrenalin никогда не получал разрешения выезжать на дороги общего пользования.
На этом же аукционе будет продан ещё один спортивный Ford — «заряженный» Focus RSX Кена Блока, снимавшийся в нескольких эпизодах «Джимханы». Все вырученные средства гонщик обещает направить на благотворительность.