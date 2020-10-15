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«Адреналиновый» концептуальный пикап Ford 2005 года уйдёт с молотка

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Дмитрий Елизаров

Прототип Sport Trac Adrenalin, представ­ленный на автосалоне в Нью-Йорке, будет выставлен на осеннем аукционе Barrett-Jackson. Он откроется 22 ­октября. Концепт в середине прошлого десяти­летия был построен, чтобы обозначить намерение Ford создать заряженный средне­размерный пикап.

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  • Разработан грузовик был тогдашним подраз­делением Ford SVT (Special Vehicle Team) и представ­лял собой, по сути, комбинацию решений, применённых на серийных Explorer Sport Trac и F-150 SVT Lightning. Однако концепт получил уникальную внешность и собственную силовую установку.

  • Sport Trac Adrenalin оснастили восьми­цилиндровым мотором, который устанав­ливался на SVT Mustang Cobra. Развивал двигатель 395 л.с. А шести­ступен­чатый «автомат» для прототипа позаим­ствовали у Lincoln Navigator.

  • Предполагалось, что серийный вариант «заряженного» пикапа встанет на конвейер в 2007 году, однако в Ford отказа­лись от этой идеи. А в 2010-м было завер­шено производ­ство и Explorer Sport Trac: концерн посчитал, что покупателей сможет удовлет­ворить близкий по габаритам Ford Ranger. В этом же году концепт Sport Trac Adrenalin продали сторонней компании.

  • В какую сумму прототип обойдётся коллекци­онеру сейчас, аукционисты не уточняют. Речь идёт именно о коллекци­онерах: Sport Trac Adrenalin никогда не получал разрешения выезжать на дороги общего пользования.

  • На этом же аукционе будет продан ещё один спортивный Ford — «заряженный» Focus RSX Кена Блока, снимав­шийся в нескольких эпизодах «Джимханы». Все выручен­ные средства гонщик обещает направить на благо­творительность.

Может пикап быть спортивным?

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