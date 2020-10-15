«Адреналиновый» концептуальный пикап Ford 2005 года уйдёт с молотка

Разработан грузовик был тогдашним подраз­делением Ford SVT (Special Vehicle Team) и представ­лял собой, по сути, комбинацию решений, применённых на серийных Explorer Sport Trac и F-150 SVT Lightning. Однако концепт получил уникальную внешность и собственную силовую установку.

Sport Trac Adrenalin оснастили восьми­цилиндровым мотором, который устанав­ливался на SVT Mustang Cobra. Развивал двигатель 395 л.с. А шести­ступен­чатый «автомат» для прототипа позаим­ствовали у Lincoln Navigator.

Предполагалось, что серийный вариант «заряженного» пикапа встанет на конвейер в 2007 году, однако в Ford отказа­лись от этой идеи. А в 2010-м было завер­шено производ­ство и Explorer Sport Trac: концерн посчитал, что покупателей сможет удовлет­ворить близкий по габаритам Ford Ranger. В этом же году концепт Sport Trac Adrenalin продали сторонней компании.

В какую сумму прототип обойдётся коллекци­онеру сейчас, аукционисты не уточняют. Речь идёт именно о коллекци­онерах: Sport Trac Adrenalin никогда не получал разрешения выезжать на дороги общего пользования.