Адаптивный круиз-контроль на машинах GM научили самостоятельно перестраиваться и ездить с прицепом

На некоторых моделях GM с Super Cruise есть функция полуавтоматического перестроения. Водителю нужно включить указатель поворота, электроника проверит, свободна ли полоса, и перестроит в неё машину при первой же возможности. В последней версии всё проще. Автоматика распознаёт медленно едущий автомобиль впереди, сама сканирует левый ряд, сама рулит и возвращается в прежний ряд после опережения. Перед манёвром водителя предупредит звуковой сигнал.

Если вы едете с прицепом, «круиз» меняет алгоритм работы. Для начала он попросит ввести параметры «хвоста», чтобы понимать новые габариты и массу. При движении система будет удерживать автопоезд строго по центру полосы и дальше от едущей впереди машины, а повороты будет проходить медленнее, чем обычно.

Третье новшество 2022 года касается навигации. Super Cruise поддержи­вается не на всех магистралях США, а только на «оцифрованных», данные которых есть в высокоточных картах. Правда, таких дорог уже более 320 000 километров. Зато ехать на очень умном круиз-контроле удобнее. Поэтому навигация при построении маршрута будет предлагать путь, на котором максимально много километров для «Супер Круиза».

Пока стоимость новой опции не раскрывается. Зато объявлено, что она появится на более массовых моделях. Среди анонсиро­ванных значатся не только дорогие Кадиллаки, но также электрический Hummer, пикапы GMC Sierra и Chevrolet Silverado. Для пикапов система подобного уровня продвинутости будет предложена впервые.

Ранее Яндекс опубликовал самый большой в мире набор данных, собранных автономными автомобилями, которые используются для машинного обучения систем беспилотников. Это записи 1600 часов движения беспилотников компании, которые ездили по России, Израилю и США. Фрагменты содержат высоко­точные карты маршрутов, треки остальных участников движения, их положение, скорость, ускорение и прочее, что можно использовать при машинном обучении.