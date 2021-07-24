Адаптивный круиз-контроль на машинах GM научили самостоятельно перестраиваться и ездить с прицепом
Кирилл Малышев
Корпорация General Motors рассказала об улучшениях, внедрённых в адаптивный круиз-контроль Super Cruise к 2022 модельному году. Как пишет The Verge, система сделала ещё один шаг к полностью автономному вождению, научившись самостоятельно менять полосу и вести машину с прицепом.
- На некоторых моделях GM с Super Cruise есть функция полуавтоматического перестроения. Водителю нужно включить указатель поворота, электроника проверит, свободна ли полоса, и перестроит в неё машину при первой же возможности. В последней версии всё проще. Автоматика распознаёт медленно едущий автомобиль впереди, сама сканирует левый ряд, сама рулит и возвращается в прежний ряд после опережения. Перед манёвром водителя предупредит звуковой сигнал.
- Если вы едете с прицепом, «круиз» меняет алгоритм работы. Для начала он попросит ввести параметры «хвоста», чтобы понимать новые габариты и массу. При движении система будет удерживать автопоезд строго по центру полосы и дальше от едущей впереди машины, а повороты будет проходить медленнее, чем обычно.
- Третье новшество 2022 года касается навигации. Super Cruise поддерживается не на всех магистралях США, а только на «оцифрованных», данные которых есть в высокоточных картах. Правда, таких дорог уже более 320 000 километров. Зато ехать на очень умном круиз-контроле удобнее. Поэтому навигация при построении маршрута будет предлагать путь, на котором максимально много километров для «Супер Круиза».
- Пока стоимость новой опции не раскрывается. Зато объявлено, что она появится на более массовых моделях. Среди анонсированных значатся не только дорогие Кадиллаки, но также электрический Hummer, пикапы GMC Sierra и Chevrolet Silverado. Для пикапов система подобного уровня продвинутости будет предложена впервые.
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