Уральские учёные научили нейросеть улучшать плавность хода автомобилей
Николай Андреев
Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали искусственный интеллект, который управляет адаптивными амортизаторами. Как сообщает РИА «Новости», технология улучшает плавность хода автомобиля.
Сотрудники уральского университета выяснили, что все адаптивные амортизаторы, которые сейчас устанавливаются на серийные автомобили, работают по упрощённым алгоритмам. Они основаны на идеализированных математических моделях, поэтому существующие системы часто плохо отрабатывают неровности настоящих дорог.
Учёные разработали свой алгоритм управления активными амортизаторами на основе искусственного интеллекта. Они обучили нейросеть с помощью большого объёма экспериментальных данных, и теперь она существенно снижает вероятность ошибки электроники, управляющей активной подвеской.
В уральском университете считают, что новый вариант адаптивных амортизаторов стоит применять на гибридах и электромобилях, так как бортовые системы обычных машин не смогут обеспечить систему достаточным количеством энергии. Сейчас учёные продолжают проводить исследования совместно с коллегами из США, Германии и Испании. Когда нейросеть появится на серийных автомобилях, не уточняется.