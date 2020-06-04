Уральские учёные научили нейросеть улучшать плавность хода автомобилей

Учёные Южно-Уральского государственного универ­ситета (ЮУрГУ) разработали искус­ственный интеллект, который управляет адаптивными аморти­заторами. Как сообщает РИА «Новости», технология улучшает плавность хода автомобиля.

Сотрудники уральского университета выяснили, что все адаптивные аморти­заторы, которые сейчас устанав­ливаются на серийные авто­мобили, работают по упрощённым алгоритмам. Они основаны на идеализи­рованных математи­ческих моделях, поэтому существующие системы часто плохо отрабаты­вают неровности настоящих дорог.

Учёные разработали свой алгоритм управления активными аморти­заторами на основе искус­ственного интеллекта. Они обучили нейросеть с помощью большого объёма эксперимен­тальных данных, и теперь она существенно снижает вероят­ность ошибки электроники, управляющей активной подвеской.