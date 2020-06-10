Новые краш-тесты показали, почему груз в багажнике нужно закреплять

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Краш-тест: фургон загрузили бетонными клумбами и отправили в стену
Канадец прилетел в штаб-квартиру Mercedes-Benz, чтобы пожаловаться на свой S-класс
Николай Андреев
Немецкий автомобильный клуб ADAC провёл два краш-теста с универсалами Volkswagen Golf, гружённых под завязку стройматериалами, посудой и другими предметами домашнего обихода. В один автомобиль вещи сложили как придётся, а во втором груз закрепили по всем правилам.
Два одинаковых Volkswagen Golf с идентичным грузом разогнались до