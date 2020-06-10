Новые краш-тесты показали, почему груз в багажнике нужно закреплять

Немецкий автомобильный клуб ADAC провёл два краш-теста с универсалами Volkswagen Golf, гружённых под завязку строй­матери­алами, посудой и другими предметами домашнего обихода. В один авто­мобиль вещи сложили как придётся, а во втором груз закрепили по всем правилам.

Два одинаковых Volkswagen Golf с идентичным грузом разогнались до 45 км/ч и ударились о жёсткий барьер. В первой машине от удара незакреп­лённый груз сломал спинки передних сидений и зажал манекенов — их не спасли ни подушки безопас­ности, ни ремни. Второй авто­мобиль прошёл краш-тест без замечаний, и манекены остались невредимыми.