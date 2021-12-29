Когда в России перестают есть оливье и начинают покупать автомобили

Материал по теме
Как дилерам Авто.ру заработать больше во время длинных выходных
Понравился автомобиль? Осмотрите его с помощью видеозвонка в приложении Авто.ру
Дмитрий СавостьянчикКомменты
Новогодние праздники — отличное время для спокойного поиска автомобиля. Аналитики Авто.ру изучили статистику просмотров объявлений и контактов продавцов на классифайде за последние 5 лет и узнали, когда покупатели возвращаются к активному поиску машины после встречи Нового года. Оказывается, почти сразу!
Длинные выходные — не повод терять клиентов и прибыль дилерского центра. Взгляните на чек-лист от Авто.ру, который поможет продавцам оставаться эффективными и заработать больше в предстоящие затяжные выходные.