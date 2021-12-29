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Когда в России перестают есть оливье и начинают покупать автомобили

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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Новогодние праздники — отличное время для спокойного поиска автомобиля. Аналитики Авто.ру изучили статистику просмотров объявлений и контактов продавцов на классифайде за последние 5 лет и узнали, когда покупатели возвращаются к активному поиску машины после встречи Нового года. Оказывается, почти сразу!

  • Лишь 31 декабря россиянам не до выбора машины. Просмотры объявлений в этот день в среднем оказываются в 1,4 раза ниже, чем 30 декабря, и вдвое ниже, чем 15 декабря. Просмотры контактов продавцов падают почти вдвое по сравнению с 30 декабря и втрое — относительно середины месяца.
  • Первого января активность пользователей не сильно выше, чем 31 декабря, хотя карточки и телефоны смотрят уже на 7–10% чаще, чем накануне.
  • Зато 3–4 января многие россияне массово возвращаются к поиску автомобиля: по сравнению с первым днём года просмотры контактов возрастают вдвое, а объявлений — возвращаются к показателям середины декабря и даже превышают их.
  • Небольшой спад просмотров телефонов обычно наблюдается в Рождество: сказывается праздничный день, который многие проводят с семьёй. Но сами «контакты» проседают не сильно — не больше, чем на 5–8% относительно предыдущих дней.

Длинные выходные — не повод терять клиентов и прибыль дилерского центра. Взгляните на чек-лист от Авто.ру, который поможет продавцам оставаться эффективными и заработать больше в предстоящие затяжные выходные.

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