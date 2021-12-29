Когда в России перестают есть оливье и начинают покупать автомобили

Новогодние праздники — отличное время для спокойного поиска автомобиля. Аналитики Авто.ру изучили статистику просмотров объявлений и контактов продавцов на классифайде за последние 5 лет и узнали, когда покупатели возвращаются к активному поиску машины после встречи Нового года. Оказывается, почти сразу!