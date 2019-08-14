Acura намекнула концептом на возрождение «заряженных» моделей

Всего в истории Acura было четыре «заряженные» модели с приставкой Type S: седаны CSX и TL, а также купе RSX и CL. Они выпускались с 2001 по 2008 год. Последняя модель серии, седан TL, оснащался двигателем 3.5 V6 мощностью 290 л.с., шести­ступенчатой «механикой», тормозами Brembo и дорабо­танной подвеской.