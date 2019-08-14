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Acura намекнула концептом на возрождение «заряженных» моделей

Новости

Николай Андреев

Премиальный суббренд Honda — Acura — представил концепт Type S, подготов­ленный для калифорнийской выставки Monterey Car Week, которая пройдёт на этой неделе. Прототип является предвест­ником седана TLX второго поколения, у которого будет «заряженная» модифи­кация.

Acura Type S
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Acura Type S

  • Acura Type S получил аэродинами­ческий обвес с элементами из прессован­ного угле­пластика, четыре больших парубка выхлопной системы, 21-дюймовые колёса и четырёх­поршневые тормозные суппорты Brembo.

  • Ожидается, что серийный седан Acura TLX второго поколения представят в 2020 году. Плюс ко всему, в течение ближайших двух лет выпустят две модели из линейки Type S.

Acura TL Type S 2007 года

Всего в истории Acura было четыре «заряженные» модели с приставкой Type S: седаны CSX и TL, а также купе RSX и CL. Они выпускались с 2001 по 2008 год. Последняя модель серии, седан TL, оснащался двигателем 3.5 V6 мощностью 290 л.с., шести­ступенчатой «механикой», тормозами Brembo и дорабо­танной подвеской.

Нужно ли возрождать «заряженные» машины?

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