Acura намекнула концептом на возрождение «заряженных» моделей
Николай Андреев
Премиальный суббренд Honda — Acura — представил концепт Type S, подготовленный для калифорнийской выставки Monterey Car Week, которая пройдёт на этой неделе. Прототип является предвестником седана TLX второго поколения, у которого будет «заряженная» модификация.
Acura Type S получил аэродинамический обвес с элементами из прессованного углепластика, четыре больших парубка выхлопной системы, 21-дюймовые колёса и четырёхпоршневые тормозные суппорты Brembo.
Ожидается, что серийный седан Acura TLX второго поколения представят в 2020 году. Плюс ко всему, в течение ближайших двух лет выпустят две модели из линейки Type S.
Всего в истории Acura было четыре «заряженные» модели с приставкой Type S: седаны CSX и TL, а также купе RSX и CL. Они выпускались с 2001 по 2008 год. Последняя модель серии, седан TL, оснащался двигателем 3.5 V6 мощностью 290 л.с., шестиступенчатой «механикой», тормозами Brembo и доработанной подвеской.