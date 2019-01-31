Вот как выглядит автомобиль, упавший с девятого этажа

В Майами Acura TSX упала с девятого этажа парковки, заехав в пустую шахту лифта, а после этого еще загорелась. Все произошло на многоэтажном паркинге, где автомобили на верхние этажи доставляет лифт. Спускать машины обратно (и, соответственно, пользоваться лифтом) разрешено только сотрудникам парковки.



Как рассказывает владелец, он попросил одного из сотрудников спустить автомобиль с девятого этажа, а сам ждал его возле дверей лифта. Через некоторое время раздался звук сработавшей сигнализации, а затем Acura с грохотом упала на первый этаж и загорелась.