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Вот как выглядит автомобиль, упавший с девятого этажа

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В Майами Acura TSX упала с девятого этажа парковки, заехав в пустую шахту лифта, а после этого еще загорелась. Все произошло на многоэтажном паркинге, где автомобили на верхние этажи доставляет лифт. Спускать машины обратно (и, соответственно, пользоваться лифтом) разрешено только сотрудникам парковки.

Как рассказывает владелец, он попросил одного из сотрудников спустить автомобиль с девятого этажа, а сам ждал его возле дверей лифта. Через некоторое время раздался звук сработавшей сигнализации, а затем Acura с грохотом упала на первый этаж и загорелась.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако как именно автомобиль оказался в пустой шахте лифта, пока непонятно. По версии владельца, сотрудник паркинга подогнал машину к лифту, заглушил и оставил на передаче (трансмиссия была механической). Затем каким-то загадочным образом седан завелся и заехал в шахту, пробив ограждение.

Один из автомобилистов, пользующихся этой парковкой, рассказал местному изданию WSVN 7 News, что пару лет назад сотрудники парковки точно так же опрокинули в шахту Volkswagen EOS. Упавший со второго этажа автомобиль не подлежал восстановлению.

Расследование продолжается, верхние этажи парковки пока что закрыты.

Как такое могло произойти?

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