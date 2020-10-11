Владельцам старых NSX в США могут предложить заводское восстановление машин

Уоттс уточнил, что японская марка уже провела опрос среди двух тысяч владельцев старых NSX (самым молодым экзем­плярам сейчас 25 лет) и продолжает изучать, насколько подобная услуга может быть интересна в США. Всего в стране было продано около девяти тысяч спорткаров, большой процент машин остаётся на ходу и в регулярном пользо­вании.

Компания Honda занимается подобной программой в Японии с 2010 года, она достаточно популярна. В США обслужи­вание заводского уровня могло бы осуще­ствляться инженерно-производ­ственным центром «Акуры» (Performance Manufacturing Center) в Огайо, где делают NSX второго поколения.

Ориентируясь на японский прайс-лист и переводя стоимость в доллары, можно пред­положить, что, например, необходимый базовый осмотр авто­мобиля будет стоить около 1,2 тысячи долларов. Детейлинг экстерьера обойдётся в 2,5 тысячи, а капитальный ремонт двигателя — примерно в 38 тысяч долларов.

За полное восстановление кузова придётся заплатить в районе 37 тысяч, а замена кондици­онера в Японии оценена почти в 8,5 тысячи долларов. Все услуги вместе образуют сумму свыше 140 тысяч.