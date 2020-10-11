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Владельцам старых NSX в США могут предложить заводское восстановление машин

Новости

Михаил Кондратьев

Марка Acura рассматривает возможность запуска заводской программы обслужи­вания и восстанов­ления спорткаров NSX первого поколения в США. Об этом в ходе онлайн-конфе­ренции сообщил глава подраз­деления NSX Strategy Team Джон Уоттс, пишет портал Tire Meets Road. По предвари­тельным подсчётам, максимально полное восстанов­ление автомобиля может обойтись примерно в 140 тысяч долларов (10–11 миллионов рублей).

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  • Уоттс уточнил, что японская марка уже провела опрос среди двух тысяч владельцев старых NSX (самым молодым экзем­плярам сейчас 25 лет) и продолжает изучать, насколько подобная услуга может быть интересна в США. Всего в стране было продано около девяти тысяч спорткаров, большой процент машин остаётся на ходу и в регулярном пользо­вании.

  • Компания Honda занимается подобной программой в Японии с 2010 года, она достаточно популярна. В США обслужи­вание заводского уровня могло бы осуще­ствляться инженерно-производ­ственным центром «Акуры» (Performance Manufacturing Center) в Огайо, где делают NSX второго поколения.

  • Ориентируясь на японский прайс-лист и переводя стоимость в доллары, можно пред­положить, что, например, необходимый базовый осмотр авто­мобиля будет стоить около 1,2 тысячи долларов. Детейлинг экстерьера обойдётся в 2,5 тысячи, а капитальный ремонт двигателя — примерно в 38 тысяч долларов.

  • За полное восстановление кузова придётся заплатить в районе 37 тысяч, а замена кондици­онера в Японии оценена почти в 8,5 тысячи долларов. Все услуги вместе образуют сумму свыше 140 тысяч.

  • Оригинальный спорткар NSX под марками Honda и Acura выпускался с 1990 по 2005 год. Средне­моторная модель выделялась множе­ством новаторских решений для своего времени, при этом стоила ощутимо дешевле суперкаров, с которыми была сопо­ставима по характери­стикам, и со временем обрела большое количе­ство поклонников. Преемник появился только в 2016 году. NSX второго поколения оснащается сложной гибридной силовой установкой.

Оригинальная NSX в идеальном состоянии или модель нового поколения?

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