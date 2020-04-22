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Американец превратил среднемоторный спорткар в машину для путешествий

Новости

Николай Андреев

В США владелец Acura NSX решил превратить свой спорткар в автомобиль для дальних поездок. Для этого Крис заказал особые крепления в задней части кузова, на которые он вешает дополнительный багажник или складную палатку.

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  • В своём инстаграме Крис признался, что пока сам не тестировал палатку — из-за страха повредить кузовные панели, но пускал туда свою немецкую овчарку. Вместо этого Крис придумал другой способ подготовить автомобиль для ночёвок.

  • Для этого он купил ещё один — разбитый — Acura NSX, чтобы его распилить и превратить в прицеп. По его задумке, на суперкаре будет стоять дополнительный багажник, а на прицепе-машине — палатка. Как всё будет готово, Крис отправится в путешествие по Америке.

  • Пока неизвестно, будет ли он дорабатывать NSX для длительных поездок. Сейчас купе оснащено заниженной подвеской, аэродинамическим обвесом и крупными разноширокими колёсами.

Отправились бы в путешествие на спорткаре?

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