Американец превратил среднемоторный спорткар в машину для путешествий

В своём инстаграме Крис признался, что пока сам не тестировал палатку — из-за страха повредить кузовные панели, но пускал туда свою немецкую овчарку. Вместо этого Крис придумал другой способ подготовить автомобиль для ночёвок.

Для этого он купил ещё один — разбитый — Acura NSX, чтобы его распилить и превратить в прицеп. По его задумке, на суперкаре будет стоять дополнительный багажник, а на прицепе-машине — палатка. Как всё будет готово, Крис отправится в путешествие по Америке.