Американец превратил среднемоторный спорткар в машину для путешествий
Николай Андреев
В США владелец Acura NSX решил превратить свой спорткар в автомобиль для дальних поездок. Для этого Крис заказал особые крепления в задней части кузова, на которые он вешает дополнительный багажник или складную палатку.
В своём инстаграме Крис признался, что пока сам не тестировал палатку — из-за страха повредить кузовные панели, но пускал туда свою немецкую овчарку. Вместо этого Крис придумал другой способ подготовить автомобиль для ночёвок.
Для этого он купил ещё один — разбитый — Acura NSX, чтобы его распилить и превратить в прицеп. По его задумке, на суперкаре будет стоять дополнительный багажник, а на прицепе-машине — палатка. Как всё будет готово, Крис отправится в путешествие по Америке.
Пока неизвестно, будет ли он дорабатывать NSX для длительных поездок. Сейчас купе оснащено заниженной подвеской, аэродинамическим обвесом и крупными разноширокими колёсами.