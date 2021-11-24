Acura ZDX, с «мёртвым» мотором, но живым салоном: о чём не рассказывает продавец

Японские модели, созданные специально под огромный американский рынок, пользуются популярностью и в России — автомобили марок Infiniti и Lexus у нас покупают охотно. А вот марка Acura на нашем рынке почему-то не прижилась, хотя её модели ничуть не хуже. Тем более, что это хороош известный в США люксовый бренд компании Honda, выпускающей высокотехнологичные и надёжные автомобили. Правда, это ещё не гарантия, что покупатель подержанной машины не столкнётся с проблемами из её прошлого.
Пример тому — Acura ZDX 2010 года выпуска. Это не самая популярная модель бренда в России, хотя и сделана в модном формате «купе-кроссовера». Официально она продавалась недолго и всего несколькими дилерами.
Сегодня 11-летний экземпляр предлагают за 1 375 000 рублей. Не очень дорого за автомобиль, конкурирующий с BMW X6. Они близки по размерам, да и начинка у японского кроссовера не хуже — бензиновый V6 мощностью 300 л.с., «автомат», полный привод… И разгон до 100 км/ч за 7 с небольшим секунд.
Комментарий продавца
Отличное состояние, полностью обслужена. .
Без ДТП и ремонтов по кузову.
Показания переведены в км и градусы С.
Полностью обслужена. Список работ:
-грм/все ролики/сальники/помпа/
-регулировка клапанов
-свечи(денсо)-иридий
-прокладки и сальники (свеч.колодцев)и все мелкие
-замена масел и жидкостей вообще везде и во всем !
-задние колодки
-Евро2(легкий чип тюнинг)
-навесной ремень
-термостат
-замена масла двс(148 000 км_
-фильтр маслянный/салонный/воздушный
-замена направляющих ступиц
-смазка цилиндра
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА
-замена 2-х подшипников
-замена диодного моста
-замена всех щёток
-замена сайлент блоков и стоек стабилизатора
-сход-развал 2 осей
Среди десятка ZDX, предлагаемых на Авто.ру, этот один из самых дешёвых. Что можно объяснить пробегом почти в 150 тысяч километров — у других кроссоверов на одометрах ещё меньшие цифры. С другой стороны, для японского автомобиля 150 тысяч — не приговор и не проводы на пенсию. Да и продавец утверждает, что машина обслужена, в отличном состоянии и без аварий в истории. А в доказательство приводит длинный список того, что было поменяно и отрегулировано за последнее время.
Давайте воспользуемся сервисом ПроАвто и заглянем в прошлое японского кроссовера. На первый взгляд, ничто не предвещает проблем. В кратком резюме отчёта красным отмечены только некоторое несоответствие в пробегах и 1 расчёт страховой компании. Аварий, зарегистрированных ГИБДД, аукциона битых машин и прочих неприятностей этот ZDX, вроде бы, избежал.
А единственный расчёт страховой компании был сделан 10 лет назад, причём ремонт в нём оценён всего в 10 тысяч рублей. Правда список деталей и работ выглядит на большую сумму даже для 2011 года — замена крыла, колёсного диска, покраска бампера. Но в целом — ничего серьёзного.
Правда, за прошедшие годы Acura часто переходила из рук в руки — в ПТС, до сих пор оригинальном (не дубликате) записано 6 владельцев, в том числе пара юридических лиц. С учётом низкой ликвидности модели не исключено, что первым из них был дилер, который почти два года пытался найти покупателя на новый ZDX.
По-настоящему смущает то, что после четвёртого по счёту владельца в истории кроссовера был длинный перерыв в регистрации. Его на непопулярность Акуры уже не спишешь — куда вероятнее крупное ДТП, которое по каким-то причинам не попало в статистику ГИБДД.
Но в этот раз никакой аварии и не было. В архивах Авто.ру сохранилось объявление о продаже машины, из которого понятно, что в 2018 году Acura… сгорела. Не вся, конечно — в комментарии владелец написал: «Сгорел моторный отсек. Салон как новый».
Интерьер 8-летней машины на фотографиях, конечно, не выглядит совсем «новым» — но и следов пожара там нет. А вот для передней части автомобиля пожар имел серьёзные последствия. От капота остался только остов, в моторном отсеке — обгоревший двигатель и бесформенные потёки оплавленного пластика.
Понятно, что после такого кроссоверу нужен был новый силовой агрегат, проводка, радиаторы, аккумулятор и многое другое. Тем не менее, желающие восстановить автомобиль нашлись. Поставить сгоревшую машину на ход — задача трудоёмкая (на восстановление ZDX понадобилось больше года), но решаемая. Например, другой герой рубрики «Не бит, не крашен» — Mercedes-Benz CLA пострадал от огня ещё сильнее, но тоже восстал из пепла.
Проблема только в том, что последствия пожара невозможно устранить совсем. Новый (скорее всего, «контрактный») двигатель может проехать ещё не одну сотню тысяч километров, крылья, капот и бампер тоже заменить не сложно. Но лонжероны, моторный щит и другие силовые элементы кузова после воздействия огня и высокой температуры могут потерять стать менее прочными и наверняка будут подвержены склонности к ккоррозии.
Стоит ли покупать ZDX после пожара — каждый решает для себя сам. В конце концов, с его момента прошло уже три года — и Acura до сих пор на ходу. Но важно, чтобы каждый потенциальный покупатель знал, что именно ему предлагают под видом автомобиля «Без ДТП и ремонтов по кузову». Для этого есть сервис ПроАвто, воспользоваться которым может каждый — достаточно узнать VIN или госномер понравившейся машины.