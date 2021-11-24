Acura ZDX, с «мёртвым» мотором, но живым салоном: о чём не рассказывает продавец

Интерьер 8-летней машины на фотографиях, конечно, не выглядит совсем «новым» — но и следов пожара там нет. А вот для передней части автомобиля пожар имел серьёзные последствия. От капота остался только остов, в моторном отсеке — обгоревший двигатель и бесформенные потёки оплавленного пластика.

Понятно, что после такого кроссоверу нужен был новый силовой агрегат, проводка, радиаторы, аккумулятор и многое другое. Тем не менее, желающие восстановить автомобиль нашлись. Поставить сгоревшую машину на ход — задача трудоёмкая (на восстановление ZDX понадобилось больше года), но решаемая. Например, другой герой рубрики «Не бит, не крашен» — Mercedes-Benz CLA пострадал от огня ещё сильнее, но тоже восстал из пепла.

Проблема только в том, что последствия пожара невозможно устранить совсем. Новый (скорее всего, «контрактный») двигатель может проехать ещё не одну сотню тысяч километров, крылья, капот и бампер тоже заменить не сложно. Но лонжероны, моторный щит и другие силовые элементы кузова после воздействия огня и высокой температуры могут потерять стать менее прочными и наверняка будут подвержены склонности к ккоррозии.

Стоит ли покупать ZDX после пожара — каждый решает для себя сам. В конце концов, с его момента прошло уже три года — и Acura до сих пор на ходу. Но важно, чтобы каждый потенциальный покупатель знал, что именно ему предлагают под видом автомобиля «Без ДТП и ремонтов по кузову». Для этого есть сервис ПроАвто, воспользоваться которым может каждый — достаточно узнать VIN или госномер понравившейся машины.