Acura показала три экстремальных Integra для шоу SEMA

Материал по теме
Ателье Hennessey представило 1000-сильный Dodge Challenger
Опубликовано фото интерьера нового BMW M5
Дмитрий Елизаров
Компания Acura опубликовала изображения трёх тюнинг-проектов, созданных приглашёнными ателье на базе Integra нового поколения. Все спорткары получили развитые обвесы и модифицированные салоны, а также доработанные двигатели и ходовую часть. Продемонстрировать доработанные машины планируется на тюнинг-шоу SEMA, которое откроется 1 ноября.
Помимо Acura о подготовке собственных проектов для одного из самых крупных тюнинг-шоу планеты уже заявили, к примеру, Volkswagen, Nissan и Jeep.