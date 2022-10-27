Acura показала три экстремальных Integra для шоу SEMA

Фирма Autotuned из Чили стилизовала Acura Integra под дрифт и уличные гонки. В штатный обвес тюнеры вмешиваться не стали, но дополнили его массивным передним сплиттером, расширенными колёсными арками и накладками на пороги, а также антикрылом. Кроме того, лифтбек украсили специально разработанной графикой. Спортивные элементы оформления салона, включая кресла и рулевое колесо, взяты из каталога Momo.