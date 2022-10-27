Опубликовано фото интерьера нового BMW M5

Acura показала три экстремальных Integra для шоу SEMA
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Дмитрий Елизаров

Компания Acura опубликовала изображения трёх тюнинг-проектов, созданных приглашёнными ателье на базе Integra нового поколения. Все спорткары получили развитые обвесы и модифицированные салоны, а также доработанные двигатели и ходовую часть. Продемонстрировать доработанные машины планируется на тюнинг-шоу SEMA, которое откроется 1 ноября.

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  • Ателье Evasive Motors из Токио, которое возглавляет известный гонщик Даи Йошихара, построило трековый вариант Интегры. Помимо ливреи пятидверку снабдили аэродинамическими элементами из карбона и гоночными зеркалами, а также 18-дюймовыми дисками BBS.
  • В подвеске появились регулируемые койловеры и мощные тормоза StopTech, а двигатель дополнили новым интеркулером и альтернативным выхлопом. Салон очищен от лишних элементов, но взамен здесь установили карбоновый «ковш» и каркас безопасности, а также спортивные приборы.
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  • Фирма Autotuned из Чили стилизовала Acura Integra под дрифт и уличные гонки. В штатный обвес тюнеры вмешиваться не стали, но дополнили его массивным передним сплиттером, расширенными колёсными арками и накладками на пороги, а также антикрылом. Кроме того, лифтбек украсили специально разработанной графикой. Спортивные элементы оформления салона, включая кресла и рулевое колесо, взяты из каталога Momo.
  • Силовой агрегат оснастили интеркулером GReddy и выхлопом APEXi, в шасси появились новые демпфирующие элементы от RSR и тормоза Wilwood.
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  • Наконец, Acura Integra от лос-анджелесского Tony Star Performance выполнена в стиле, близком к компьютерным играм наподобие Need For Speed. Отличается этот проект самым экстремальным бодикитом с заметно расширенными арками, крупным бампером и огромным антикрылом, а также 19-дюймовыми колёсными дисками Advan в цвет кузова. Салон, силовой агрегат и ходовая часть модернизированы примерно по тому же рецепту, который использовали два остальных ателье.
  • Acura при помощи создания трёх разных тюнинг-проектов на базе серийной модели рассчитывает продемонстрировать возможности доработки Integra.

Помимо Acura о подготовке собственных проектов для одного из самых крупных тюнинг-шоу планеты уже заявили, к примеру, Volkswagen, Nissan и Jeep.

Какая Integra вам больше по нраву?

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