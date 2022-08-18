Acura представила прототип электрокроссовера Precision EV с подвижными приборами

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Александр Шохинов
Японская компания Acura официально представила концептуальный электрокроссовер Precision EV с автопилотом и сдвижными органам управления. Главной задачей прототипа является демонстрация будущего направления дизайна электрических автомобилей бренда. Серийный вариант вседорожника будет представлен в 2024 году.
Предполагается, что серийная версия Acura Precision будет построена на архитектуре GM Ultium, а её производство будет налажено на заводе в американском городе Спринг-Хилл. На этой же площадке собирают вседорожный Cadillac Liryq.