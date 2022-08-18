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Acura представила прототип электрокроссовера Precision EV с подвижными приборами
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Александр Шохинов

Японская компания Acura официально представила концептуальный электрокроссовер Precision EV с автопилотом и сдвижными органам управления. Главной задачей прототипа является демонстрация будущего направления дизайна электрических автомобилей бренда. Серийный вариант вседорожника будет представлен в 2024 году.

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  • Модель получила фальш-радиаторную решётку с диодными элементами в фирменном стиле Acura Diamond Pentagon. Вместе со светодиодной головной оптикой и секциями в нижней части переднего бампера она образует световую подпись Particle Glitch. Этот узор также повторяется на задних фонарях и 23-дюймовых колёсных дисках.
  • Новинка также обзавелась сильно заваленными передними стойками, развитой плечевой линией и двумя спойлерами, на одном из которых установлены дублирующие стоп-сигналы.
  • Для повышения аэродинамических характеристик традиционные боковые зеркала заменены на компактные камеры. А вот наружные ручки на фотографиях полностью отсутствуют. Можно предположить, то на серийной модели они будут выдвигаться из двери.
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  • Центральным элементом салона стал сильно приплюснутый руль-штурвал, также здесь есть полупрозрачные цифровая панель приборов и ориентированный на водителя экран медиасистемы.
  • При активации особого режима Spiritual Lounge руль и другие органы управления будут сдвигаться вперёд, климат-контроль пустит в салон «успокаивающие ароматы» цветов, а медиасистема запустит анимированную проекцию. По заявлению Acura, в этом режиме управление будут передано автопилоту.
  • В отделке салона используются исключительно экологичные материалы. Сиденья электрокроссовера с развитой боковой поддержкой обтянуты кожей из биомассы, а пластмассовые детали сделаны из переработанных материалов.

Предполагается, что серийная версия Acura Precision будет построена на архитектуре GM Ultium, а её производство будет налажено на заводе в американском городе Спринг-Хилл. На этой же площадке собирают вседорожный Cadillac Liryq.

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