Acura представила прототип электрокроссовера Precision EV с подвижными приборами

Центральным элементом салона стал сильно приплюснутый руль-штурвал, также здесь есть полупрозрачные цифровая панель приборов и ориентированный на водителя экран медиасистемы.

При активации особого режима Spiritual Lounge руль и другие органы управления будут сдвигаться вперёд, климат-контроль пустит в салон «успокаивающие ароматы» цветов, а медиасистема запустит анимированную проекцию. По заявлению Acura, в этом режиме управление будут передано автопилоту.

В отделке салона используются исключительно экологичные материалы. Сиденья электрокроссовера с развитой боковой поддержкой обтянуты кожей из биомассы, а пластмассовые детали сделаны из переработанных материалов.

Предполагается, что серийная версия Acura Precision будет построена на архитектуре GM Ultium, а её производство будет налажено на заводе в американском городе Спринг-Хилл. На этой же площадке собирают вседорожный Cadillac Liryq.