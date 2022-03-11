Acura полностью рассекретила возрождённую Integra: 203 силы и вариатор

Внешне серийная машина практически не отличается от

представленного в ноябре прототипа за исключением цвета презентационного экземпляра и отсутствия графики по бортам. При этом интерьер Integra производитель официально продемонстрировал впервые. Как и ожидалось после публикации шпионских фото, салоном новинка полностью повторяет Honda Civic, на платформе которого базируется — за исключением более дорогих материалов отделки.