Acura полностью рассекретила возрождённую Integra: 203 силы и вариатор

Материал по теме
Acura опровергла данные об оснащении возрождённой Integra полным приводом
Марка Wiesmann готовит новый ретроспорткар с электромотором
Дмитрий Елизаров
Компания Acura в преддверии старта продаж продемонстрировала конвейерный образец возрождённой модели Integra (ранее лифтбек дебютировал в формально предсерийном статусе). Acura Integra в базовой комплектации получит полуторалитровый турбомотор и вариатор, а механическая коробка окажется опцией. Цена самой доступной версии не должна превысить 30 тысяч долларов.
Ранее Honda показывала ещё одну Integra — это имя получил седан, специально разработанный для Китая на платформе базовой модели Civic. Этой версии также доступны вариатор и механическая коробка, но самый мощный двигатель китайской Integra развивает лишь 182 л.с.