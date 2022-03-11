Марка Wiesmann готовит новый ретроспорткар с электромотором

Acura полностью рассекретила возрождённую Integra: 203 силы и вариатор

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Дмитрий Елизаров

Компания Acura в преддверии старта продаж продемонстрировала конвейерный образец возрождённой модели Integra (ранее лифтбек дебютировал в формально предсерийном статусе). Acura Integra в базовой комплектации получит полуторалитровый турбомотор и вариатор, а механическая коробка окажется опцией. Цена самой доступной версии не должна превысить 30 тысяч долларов.

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  • Внешне серийная машина практически не отличается от представленного в ноябре прототипа за исключением цвета презентационного экземпляра и отсутствия графики по бортам. При этом интерьер Integra производитель официально продемонстрировал впервые. Как и ожидалось после публикации шпионских фото, салоном новинка полностью повторяет Honda Civic, на платформе которого базируется — за исключением более дорогих материалов отделки.
  • В салоне Integra уже в самой доступной комплектации появятся 10,2-дюймовая панель приборов и экран медиасистемы на 7 дюймов, отделка из синтетической кожи и электрорегулировки водительского кресла. За доплату центральный дисплей можно увеличить до 9 дюймов, добавить 5,3-дюймовый проекционный дисплей, 16 динамиков акустической системы и память настроек водительского сиденья.
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  • Для новинки предусмотрен опциональный пакет A-Spec, придающий более спортивные черты внешности лифтбека за счёт чёрного декора кузова и заднего спойлера, а ездовому характеру — благодаря адаптивным амортизаторам в подвеске. Вместе с ним Acura Integra получает ещё и систему выбора режимов движения с предустановками Comfort, Normal, Sport и Individual.
  • Как и шасси, двигатель для Acura Integra позаимствовали у «подогретой» Honda Civic Si. Полуторалитровый турбомотор развивает 203 л.с. и 260 Нм и агрегатируется с вариатором с подрулевыми «лепестками». Однако за доплату Integra можно оснастить шестиступенчатой механической коробкой в сочетании с дифференциалом повышенного трения — на Civic Si она устанавливается по умолчанию и является безальтернативной.
  • Выпускать новинку будут на заводе Acura в американском Огайо, а в линейке бренда Integra займёт место самой доступной модели.

Ранее Honda показывала ещё одну Integra — это имя получил седан, специально разработанный для Китая на платформе базовой модели Civic. Этой версии также доступны вариатор и механическая коробка, но самый мощный двигатель китайской Integra развивает лишь 182 л.с.

Ну как, удалось возрождение?

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