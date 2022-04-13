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Acura покинет рынок Китая после шести лет работы

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Дмитрий Елизаров

Премиальный бренд японского автогиганта Honda — компания Acura — планирует свернуть деятельность на китайском рынке в конце нынешнего года: сотрудничество Acura с местным партнёром, компанией GAC, стартовало в 2016‑м. Как уточняет Carscoops, связано это решение как со скромными результатами продаж, так и с намерением Honda расширить здесь собственную линейку электромобилей.

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  • Сейчас СП Acura и GAC продают здесь два кроссовера, CDX и RDX, и намерены продолжать продажи до тех пор, пока не иссякнут складские запасы. После официального завершения торговли обслуживанием местных владельцев автомобилей марки Acura займутся дилерские центры совместного предприятия GAC и Honda.
  • Лучшим для Acura на китайском рынке стал 2019 год, когда было реализовано 14,7 тысячи автомобилей. В 2021-м марка смогла продать немногим более 6,5 тысяч машин. Поэтому «материнская» компания Honda приняла решение перераспределить ресурсы непопулярной марки в пользу потенциально более выгодной линейки — электрокаров из семейства e:NP.

Ранее Honda объявила, что разработает специально для рынка Китая сразу 10 новых электромобилей, при этом производить их планируется здесь же. Для этого Honda рассчитывает построить два новых завода (один из них расположится в Ухане). Не исключено, появится на китайском рынке и флагманский электрокар, который должен заменить собой нынешнюю NSX и стать в ближайшие годы глобальной моделью Honda.

Хотели бы появления Acura в России?

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