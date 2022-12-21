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Acura показала первые фото с испытаний электрокроссовера ZDX
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Александр Орехов

Acura объявила о начале дорожных испытаний своего первого электромобиля — кроссовера ZDX. Производитель опубликовал снимки с тестов прототипа «заряженной» модификации Type S, получившего камуфляж с соответствующей графикой.

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  • Очертаниями кузова новый ZDX радикально отличается от одноимённого кроссовера, выпускавшегося в Канаде для североамериканского рынка в 2009-2013-х годах. Компания подтвердила, что электрокар, дизайн которого создали в южнокалифорнийской студии, станет товарным воплощением концепта Precision EV, рассекреченного в этом августе.
  • Технически Acura ZDX — премиальный аналог Honda Prologue: обе модели разрабатываются совместно с General Motors на платформе Ultium и, скорее всего, будут собирать на одном из заводов американского концерна. Премьера намечена на 2023 год, старт продаж — на 2024-й.
  • К 2025-му Honda хочет совместно с LG построить в США завод по производству батарей за 4,4 миллиарда долларов мощностью в 40 гигаватт-часов в год. Там будут делать литий-ионные аккумуляторы пакетного типа.
  • В 2026 году должны выйти первые электромобили Honda и Acura на оригинальной платформе e:Architecture, а в 2027-м у материнского концерна появится ещё одна совместная с GM «тележка» — для бюджетных моделей на электротяге, которые станут продавать в обеих Америках, а также в Китае.

В число перспективных электромобилей, анонсированных Acura нынешней весной, входит спорткар. Он станет идейным наследником гибрида NSX, производство которого завершилось в ноябре.

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