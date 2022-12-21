Acura показала первые фото с испытаний электрокроссовера ZDX

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Заряженная Acura Integra Type S: первые фото
Пятидверный Suzuki Jimny заметили без камуфляжа
Александр Орехов
Acura объявила о начале дорожных испытаний своего первого электромобиля — кроссовера ZDX. Производитель опубликовал снимки с тестов прототипа «заряженной» модификации Type S, получившего камуфляж с соответствующей графикой.
В число перспективных электромобилей, анонсированных Acura нынешней весной, входит спорткар. Он станет идейным наследником гибрида NSX, производство которого завершилось в ноябре.