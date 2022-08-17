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Acura показала гиперкар ARX-06 Endurance: 680 сил и отсечка на 10 000 об/мин
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Александр Шохинов

Компания Acura показала новый гоночный болид ARX-06, который будет участвовать в гонках на выносливость в Дайтоне и на чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar GTP в 2023 году. Публичный дебют машины состоится 19 августа на Car Week в Монтерее.

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  • Новинка оснащается 2,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 680 лошадиных сил. Отсечку агрегата подняли до 10 000 оборотов в минуту. Конструкция камеры сгорания позволяет мотору работать на низкоуглеродном топливе.
  • По регламенту гоночной серии на всех болидах должны использоваться мотор-генератор Bosch и аккумуляторы Williams Advanced Engineering. Команда должна самостоятельно создать программное обеспечение, которое позволит синхронизировать работу двигателя с гибридной частью.
  • Модель построена на карбоновом монококе производства компании ORECA. Новинка оборудована массивным сплиттером и подвижным элементом над ним, на котором установлена светодиодная оптика. Развитые колёсные арки снабжены аэродинамическими элементами и крупными воздухозаборниками, а на корме болида установлено массивное антикрыло, соединённое с центральным «плавником».
  • Для улучшения аэродинамических показателей инженеры применили несколько нестандартных решений. Например, боковые зеркала опущены за передние крылья, что также положительно сказалось на обзоре пилота.
  • Выступать на чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar гоночный болид Acura ARX-06 будет в классах Wayne Taylor Racing и Meyer Shark Racing.

Ранее в августе Acura опубликовала тизер своего нового электрического кроссовера Precision EV, который также будет представлен в Монтерее.

Смотрите гонки на выносливость?

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