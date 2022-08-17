Acura показала гиперкар ARX-06 Endurance: 680 сил и отсечка на 10 000 об/мин

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Александр Шохинов
Компания Acura показала новый гоночный болид ARX-06, который будет участвовать в гонках на выносливость в Дайтоне и на чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar GTP в 2023 году. Публичный дебют машины состоится 19 августа на Car Week в Монтерее.
Ранее в августе Acura опубликовала тизер своего нового электрического кроссовера Precision EV, который также будет представлен в Монтерее.