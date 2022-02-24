Acura опровергла данные об оснащении возрождённой Integra полным приводом

Компания Acura не планирует оснащать лифтбек Integra системой полного привода SH-AWD. Как уточняет Carscoops, производитель вынужден был выступить с опровержением после появления информации о скором выходе полноприводной версии лифтбека. Источником этих данных стал один из дилеров марки в американском Висконсине.
- На официальном сайте дилера Acura of Brookfield появился анонс нового поколения Integra, в котором имелись следующие слова: «Когда наступит зима и покроет дороги снегом и льдом, вы будете счастливы получить доступ к системе SH-AWD, которая увеличит сцепление с дорогой в этих условиях».
- Американские поклонники марки Acura восприняли это как официальное уведомление о намерениях оснастить лифтбек полным приводом. Однако производитель позже заявил, что Integra «продолжит традицию быть одним из лучших переднеприводных автомобилей на рынке». Кроме того, представители марки подтвердили изданию, что причиной появления сведений о системе полного привода стала ошибка персонала дилерского центра.
Собственную версию возрождённой модели Integra компания Acura представила в ноябре прошлого года. Базируется она на платформе Honda Civic и будет оснащаться полуторалитровым турбомотором — отдача его пока не названа, так как лифтбек дебютировал на роли предсерийного прототипа. Старт продаж новинки в США намечен на середину нынешнего года.
Полный привод для легковой машины — благо?
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