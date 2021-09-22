Acura обновила кроссовер RDX: перенастроенная подвеска и доработанная электроника

Бренд Acura представил обновлённую версию кроссовера RDX. Модели переработали внешность в актуальной стили­стике марки, пере­настроили подвеску и систему выбора режимов движения, а также оптими­зировали набор водительских ассистентов. Кроме того, расширены возможности отделки кузова и салона. В США кроссовер появится в продаже в начале ноября.