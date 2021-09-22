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Acura обновила кроссовер RDX: перенастроенная подвеска и доработанная электроника
Новости

Дмитрий Елизаров

Бренд Acura представил обновлённую версию кроссовера RDX. Модели переработали внешность в актуальной стили­стике марки, пере­настроили подвеску и систему выбора режимов движения, а также оптими­зировали набор водительских ассистентов. Кроме того, расширены возможности отделки кузова и салона. В США кроссовер появится в продаже в начале ноября.

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  • Внешне Acura RDX теперь напоминает более крупный кроссовер MDX, который также недавно обновился. Вседорожник получил новый передний бампер с вертикаль­ными воздухо­заборниками и решётку радиатора с более тонкой окантовкой, а сзади появились пере­осмысленные патрубки выхлопной системы. В списке цветов кузова теперь есть несколько новых оттенков.
  • Интерьер предлагается в зависимости от комплектации отделывать алюминием, бронзой или деревянными вставками, количество цветовых комбинаций кожаной и замшевой обивки также расширено. Испол­нение A‑Spec отличается новым усечённым снизу рулевым колесом. В список оснащения кроссовера добавлены новый 7‑дюймовый монитор для панели приборов, усовер­шенство­ванная медиа­система с беспроводной интеграцией смартфонов, а также атмосферная подсветка с 27 вариантами оттенков.
  • Ещё одно обновление для интерьера — улучшенная шумоизоляция, чего удалось добиться за счёт более эффективных материалов, акустиче­ского остекления и новой системы активного подав­ления шумов. Кроме того, обороты холостого хода двигателя понижены с 1100 до 950 об﻿/﻿мин.
  • Сам двигатель остался прежним: на американском рынке Acura RDX оснащается двухлитровой «турбо­четвёркой» с отдачей 276 л.с. и 380 Нм в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и опциональной системой полного привода SH-AWD. Однако подвеску кроссовера пере­настроили, а четыре режима работы ездовой электроники теперь более заметно отличаются друг от друга. Наконец, кроссоверу модерни­зировали комплекс водительских ассистентов — в него вошли, к примеру, новая система мониторинга слепых зон (она обнаруживает помехи на вчетверо большем расстоянии) и усовершен­ствованная функция распознавания знаков.

Ранее компания Acura заявила о скором завер­шении выпуска суперкара NDX — уже представ­лена «прощальная» модификация Type S. При этом бренд обещает в скором времени вернуть в линейку знаменитое имя Integra.

Стоило бы продавать Акуры в России?

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