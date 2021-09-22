Acura обновила кроссовер RDX: перенастроенная подвеска и доработанная электроника

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Дмитрий Елизаров
Бренд Acura представил обновлённую версию кроссовера RDX. Модели переработали внешность в актуальной стилистике марки, перенастроили подвеску и систему выбора режимов движения, а также оптимизировали набор водительских ассистентов. Кроме того, расширены возможности отделки кузова и салона. В США кроссовер появится в продаже в начале ноября.
Ранее компания Acura заявила о скором завершении выпуска суперкара NDX — уже представлена «прощальная» модификация Type S. При этом бренд обещает в скором времени вернуть в линейку знаменитое имя Integra.