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Acura NSX получит горячую версию Type S: она станет последней

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Дмитрий Елизаров

Компания Acura анонсировала премьеру заряженной модификации своего гибридного суперкара NSX: она состоится 12 августа. Суперкару обещаны более мощный силовой агрегат, более агрессивная внешность и скорый уход со сцены: модификация Type S станет для модели прощальной.

  • Acura заявила, что NSX Type S будет отличаться от стандартного купе более резким и эмоциональным ускорением за счёт пересмотренных настроек силовой установки. Кроме того, купе снабдят более острым управлением и, возможно, доработанной подвеской. Иные технические детали пока не обнародованы.
  • На первых фото будущей новинки можно разглядеть чуть более агрессивный аэродинамический обвес с карбоновыми вставками и развитым диффузором, пятиспицевые колёсные диски и номерную табличку с надписью 001/350.
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  • Acura выпустит только 350 экземпляров NSX Type S, причём для продажи в США зарезер­вируют лишь 300 из них: остальные суперкары выйдут на экспортные рынки. При этом 2022 модельный год станет для NSX последним, так как продолжать производство модели компания не планирует. Тем не менее фирма уже пообещала сохранить спорткары в своей линейке даже в эпоху электрификации. Таким образом, обозначение NSX может быть передано некоему мощному электромобилю.
  • Стандартная Acura NSX оснащается сразу четырьмя моторами — 3,5-литровым наддувным V6 и тремя электро­двигате­лями. Совокупно они развивают 580 л.с. и позволяют купе ускоряться до 100 км﻿/﻿ч примерно за 3 секунды. Премьера модели состоялась в 2015 году.

Последней новинкой фирмы стал кроссовер MDX нового поколения, получивший новую платформу, иную внешность и преображённый интерьер. Заряженную версию Type S вседорожнику тоже пообещали — её оснастят 355-сильным бензиновым V6.

NSX — легенда, верно?

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