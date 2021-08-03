Acura NSX получит горячую версию Type S: она станет последней

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Дмитрий Елизаров
Компания Acura анонсировала премьеру заряженной модификации своего гибридного суперкара NSX: она состоится 12 августа. Суперкару обещаны более мощный силовой агрегат, более агрессивная внешность и скорый уход со сцены: модификация Type S станет для модели прощальной.
Последней новинкой фирмы стал кроссовер MDX нового поколения, получивший новую платформу, иную внешность и преображённый интерьер. Заряженную версию Type S вседорожнику тоже пообещали — её оснастят 355-сильным бензиновым V6.