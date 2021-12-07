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Acura сразу перейдёт на выпуск электрокаров. Да, гибридов у неё не будет

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Дмитрий Елизаров

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К 2030 году более половины продаж премиального бренда Acura в США будут приходиться на электромобили, тогда как планы материнской компании Honda предусматривают к тому моменту показатель в 40%. Об этом один из топ-менеджеров фирмы Эмиль Коркор заявил изданию Automotive News. При этом Acura не собирается тратить время на гибриды.

Концепт-кар Acura Precision

  • «Мы движемся быстрее, чем Honda, с точки зрения перехода на электромобили в процентах от продаж», — заявил Коркор. По его словам, компания собирается пропустить так называемую «гибридную» стадию процесса перехода, сосредоточившись на быстром освоении батарейных машин.
  • Строить свои первые полноценные электрокары марка намерена на заимствованной платформе. Будущий батарейный вседорожник Acura разрабатывают на базе архитектуры Ultium концерна General Motors — об этом стало известно в июне нынешнего года. Дебютирует совместная работа как кроссовер Honda Prologue, а позже его премиальную версию выпустит и Acura. Таким образом, электровседорожник японской марки может оказаться техническим близнецом, например, Cadillac Lyriq.
  • В Acura рассчитывают, что рынок США позволит компании продавать до 30 тысяч таких электрокаров в год, а планы по реализации Honda Prologue составляют 70 тысяч машин ежегодно. Ожидается, что вседорожник от Acura будет отличаться более спортивным характером, так как, по словам Эмиля Коркора, динамика и управляемость являются ключевыми для имиджа бренда.

Весной нынешнего года Honda объявила о намерении полностью отказаться от разработки автомобилей с традиционными ДВС, включая гибридные установки. Это должно произойти в срок до 2040 года, при этом в Honda собираются использовать как «чистый» электрический привод, так и водородные топливные элементы.

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