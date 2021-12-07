Acura сразу перейдёт на выпуск электрокаров. Да, гибридов у неё не будет

К 2030 году более половины продаж премиального бренда Acura в США будут приходиться на электромобили, тогда как планы материнской компании Honda предусматривают к тому моменту показатель в 40%. Об этом один из топ-менеджеров фирмы Эмиль Коркор заявил изданию Automotive News. При этом Acura не собирается тратить время на гибриды.