Acura сразу перейдёт на выпуск электрокаров. Да, гибридов у неё не будет

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К 2030 году более половины продаж премиального бренда Acura в США будут приходиться на электромобили, тогда как планы материнской компании Honda предусматривают к тому моменту показатель в 40%. Об этом один из топ-менеджеров фирмы Эмиль Коркор заявил изданию Automotive News. При этом Acura не собирается тратить время на гибриды.
Весной нынешнего года Honda объявила о намерении полностью отказаться от разработки автомобилей с традиционными ДВС, включая гибридные установки. Это должно произойти в срок до 2040 года, при этом в Honda собираются использовать как «чистый» электрический привод, так и водородные топливные элементы.