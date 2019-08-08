Как разграничить доступ к разделам в личном кабинете
В личном кабинете дилеров на Авто.ру теперь можно настраивать права доступа разным пользователям — полезная функция, если вашим аккаунтом пользуются сразу несколько сотрудников. Теперь пользователи будут работать только с теми разделами личного кабинета, за которые они отвечают.
Как настроить доступ:
Перейдите в подраздел «Пользователи», который находится в разделе «Салон» личного кабинета.
Создайте одну или несколько групп пользователей (например, «Маркетологи», «Отдел trade-in», «Менеджеры» и так далее) и выберите права доступа для каждой из них.
Добавьте пользователей в соответствующие группы — это может быть как один, так и несколько сотрудников.
Добавлять сотрудников в группы или удалять их можно в любое время.
Важно: все пользователи, которые уже имеют доступ в личный кабинет дилера, по умолчанию получают полные права администратора. Поэтому просмотрите список пользователей и настройте им права дополнительно.