Как разграничить доступ к разделам в личном кабинете

В личном кабинете дилеров на Авто.ру теперь можно настраивать права доступа разным пользователям — полезная функция, если вашим аккаунтом пользуются сразу несколько сотрудников. Теперь пользователи будут работать только с теми разделами личного кабинета, за которые они отвечают.

Как настроить доступ: