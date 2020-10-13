Доработанная внешность, минус «механика»: Honda обновила седан Accord
Дмитрий Елизаров
Американское подразделение компании Honda представило рестайлинговую версию седана Accord. Все варианты модели обзавелись доработанной внешностью и усовершенствованной медиасистемой, моторам обновили программное обеспечение, а из списка трансмиссий исчезла механическая коробка.
Опознать обновлённый седан получится только спереди — по увеличенной радиаторной решётке и изменённым очертаниям гнёзд противотуманок. Головная оптика внешне осталась той же самой, но пучок дальнего света инженеры усовершенствовали в сторону увеличения. Кроме того, некоторым комплектациям для рынка США достались колёсные диски изменённого дизайна и новый цвет кузова Sonic Gray Pearl.
Уже в базовой комплектации на Accord устанавливается медиасистема с
8-дюймовым монитором и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а в топовых исполнениях для подключения к ним смартфонов не потребуются провода. У задних пассажиров появились дополнительные USB-порты, а у водителя — система напоминания о забытых на втором ряду сидений пассажирах или вещах.
Набор моторов для Accord остался прежним. Это турбоагрегаты объёмом 1,5 (192 л.с.) и 2,5 (252 л.с.) литра, а также гибридная силовая установка, развивающая 212 л.с. Но всем двигателям оптимизировали управляющий софт ради улучшения отклика, а гибриду — ещё и для более активного использования электрической составляющей. Из списка доступных коробок передач убрали шестиступенчатую «механику»: теперь седану доступны только
10-диапазонный «автомат» и вариатор.
Набор водительских ассистентов усовершенствован за счёт оптимизированных адаптивного круиза и ассистента удержания в полосе — теперь они работают более плавно. В топовых комплектациях седан начали оснащать функцией превентивного торможения на небольших скоростях — например, при парковке.
С рестайлингом у Аккорда появилась и новая «спортивная» комплектация под названием Sport Special Edition, которая отличается расширенным списком оснащения,
19-дюймовыми колёсами особого дизайна и затемнённым хромированным декором.
Продажи обновлённой Honda Accord в США стартуют уже сегодня. Цены — от 24 770 до 36 240 долларов, то есть от 1,9 до 2,8 млн рублей. В России модель на данный момент не представлена.
Ранее Honda показала обновлённый вариант пикапа Ridgeline: модели радикально изменили внешность и модернизировали медиасистему.