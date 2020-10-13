Доработанная внешность, минус «механика»: Honda обновила седан Accord

Опознать обновлённый седан получится только спереди — по увели­ченной радиаторной решётке и изменённым очерта­ниям гнёзд противо­туманок. Головная оптика внешне осталась той же самой, но пучок дальнего света инженеры усовершен­ствовали в сторону увеличения. Кроме того, некоторым комп­лектациям для рынка США достались колёсные диски изменённого дизайна и новый цвет кузова Sonic Gray Pearl.

Уже в базовой комплектации на Accord устанавли­вается медиа­система с 8-дюймо ­вым монитором и поддержкой интер­фейсов Apple CarPlay и Android Auto, а в топовых исполне­ниях для подключения к ним смарт­фонов не потребуются провода. У задних пассажиров появились допол­нительные USB-порты, а у водителя — система напоми­нания о забытых на втором ряду сидений пассажирах или вещах.

Набор моторов для Accord остался прежним. Это турбо­агрегаты объёмом 1,5 (192 л.с.) и 2,5 (252 л.с.) литра, а также гибридная силовая установка, развивающая 212 л.с. Но всем двигателям оптими­зировали управляющий софт ради улучшения отклика, а гибриду — ещё и для более активного использо­вания электрической составляющей. Из списка доступных коробок передач убрали шестиступен­чатую «механику»: теперь седану доступны только 10-диа ­пазонный «автомат» и вариатор.

Набор водительских ассистентов усовер­шенст­вован за счёт оптими­зированных адаптивного круиза и ассистента удер­жания в полосе — теперь они работают более плавно. В топовых комплектациях седан начали оснащать функцией превентивного торможения на небольших скоростях — например, при парковке.

С рестайлингом у Аккорда появилась и новая «спортивная» комп­лектация под названием Sport Special Edition, которая отличается расширенным списком оснащения, 19-дюймо ­выми колёсами особого дизайна и затемнённым хромиро­ванным декором.

Продажи обновлённой Honda Accord в США стартуют уже сегодня. Цены — от 24 770 до 36 240 долларов, то есть от 1,9 до 2,8 млн рублей. В России модель на данный момент не представ­лена.