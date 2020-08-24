Знаменитый родстер AC Cobra превратился в электромобиль
Борис Закиров
Британская компания AC Cars намерена выпустить лимитированную серию модели Cobra в честь
Внешне AC Cobra Series 1 Electric не отличима от обычных Cobra ранних версий. Но кузов сделан из композитных материалов, а рама приспособлена для размещения электромоторов. Для улучшения управляемости были доработаны управление и тормозная система. Интерьер вручную отделан кожей.
Под кузовом родстера расположен аккумулятор на 54 киловатт-часа, обеспечивающий запас хода до 240 километров. Электромотор производства Falcon Electric выдаёт 308 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до сотни за 6,7 секунды. Общий вес спорткара не превышает 1250 килограммов.
Поставки машин начнутся в конце 2020 года. Будет доступно четыре цвета: синий, чёрный, белый и зелёный. Стартовая цена составляет 180 тысяч долларов США.
Выпуск спорткаров AC Cobra начался в 1961 году. Они оснащались моторами V8 производства Ford, которые развивали 260 и 306 лошадиных сил. Была также версия Shelby Cobra Daytona с жёстким верхом. Её история полна спортивных побед, среди которых гонки в Ле-Мане, Дайтоне и Себринге.