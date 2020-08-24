Знаменитый родстер AC Cobra превратился в электромобиль

Внешне AC Cobra Series 1 Electric не отличима от обычных Cobra ранних версий. Но кузов сделан из композитных материалов, а рама приспособ­лена для размещения электро­моторов. Для улучшения управ­ляемости были доработаны управление и тормозная система. Интерьер вручную отделан кожей.

Под кузовом родстера расположен аккуму­лятор на 54 киловатт-часа, обеспечи­вающий запас хода до 240 километров. Электро­мотор производ­ства Falcon Electric выдаёт 308 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до сотни за 6,7 секунды. Общий вес спорткара не превышает 1250 килограммов.

Поставки машин начнутся в конце 2020 года. Будет доступно четыре цвета: синий, чёрный, белый и зелёный. Стартовая цена составляет 180 тысяч долларов США.