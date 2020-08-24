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Знаменитый родстер AC Cobra превратился в электромобиль

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Борис Закиров

Британская компания AC Cars намерена выпустить лимити­рованную серию модели Cobra в честь 58-летия этого спорткара. Все 58 родстеров серии будут оснащены электромоторами.

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  • Внешне AC Cobra Series 1 Electric не отличима от обычных Cobra ранних версий. Но кузов сделан из композитных материалов, а рама приспособ­лена для размещения электро­моторов. Для улучшения управ­ляемости были доработаны управление и тормозная система. Интерьер вручную отделан кожей.

  • Под кузовом родстера расположен аккуму­лятор на 54 киловатт-часа, обеспечи­вающий запас хода до 240 километров. Электро­мотор производ­ства Falcon Electric выдаёт 308 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до сотни за 6,7 секунды. Общий вес спорткара не превышает 1250 килограммов.

  • Поставки машин начнутся в конце 2020 года. Будет доступно четыре цвета: синий, чёрный, белый и зелёный. Стартовая цена составляет 180 тысяч долларов США.

  • Выпуск спорткаров AC Cobra начался в 1961 году. Они оснащались моторами V8 производства Ford, которые развивали 260 и 306 лошадиных сил. Была также версия Shelby Cobra Daytona с жёстким верхом. Её история полна спортивных побед, среди которых гонки в Ле-Мане, Дайтоне и Себринге.

Нужен миру электрический AC Cobra?

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