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Немецкие эксперты назвали лучшие и худшие зимние шины для кроссоверов

Новости

Кирилл Малышев

Эксперты немецкого издания AutoBild назвали лучшие и худшие шины для зимы, протести­ровав десять комплектов новых моделей нешипо­ванных шин популярной размер­ности 225/55 R17. Они предназ­начены для мягкой зимы и подходят для климата некоторых регионов России.

  • Тесты проводили на льду, снегу, влажном и сухом асфальте. В срав­нении участво­вали шины как известных брендов, так и неизвестных — Syron и Duraturn. Разница в цене между самыми дорогими и наиболее дешёвыми покрышками составила 63%.

  • Шины Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro удостоились оценки «отлично». Goodyear похвалили за короткий тормозной путь на асфальте, отличное сцепление на снегу и льду, точную управ­ляемость. Bridgestone продемон­стрировали хороший результат в тех же дисциплинах, а по торможению на мокром асфальте оказались лучшими. Michelin выделились ресурсом, разгоном и торможением на снегу при изношенном протекторе. Vredestein точны в поворотах и на высоких скоростях.

  • На «хорошо» отработали покрышки Toyo Observe S944 и Dunlop Winter Sport 5. Последние устойчивы к аква­планиро­ванию, хороши «держаком» на снегу и льду.

  • Вердикт «удовлетвори­тельно» заслужили Uniroyal MS plus 77 и Maxxis Premitra Snow WP6. Эксперты особо отметили прогресс последнего бренда.

  • Не рекомендованы к покупке китайские шины Syron Everest 1 Plus (продаются в России) и Duraturn Mozzo Winter. Последние на влажном асфальте в торможении со 100 км/ч останав­ливают машину за 58,5 метра, на 15,1 метра дальше, чем лидер в этой дисциплине Bridgestone. В целом два аутсайдера не показали сильных сторон.

  • В прошлом году в России по интернет-запросам пользователей самой популярной зимней шиной стала Кама. За ней идут Nordman и Michelin. Наиболее востребо­ванные посадочные размеры — 13, 15 и 16 дюймов.

Уже купили «зиму» на новый сезон?

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