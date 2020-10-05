Немецкие эксперты назвали лучшие и худшие зимние шины для кроссоверов
Кирилл Малышев
Эксперты немецкого издания AutoBild назвали лучшие и худшие шины для зимы, протестировав десять комплектов новых моделей нешипованных шин популярной размерности
Тесты проводили на льду, снегу, влажном и сухом асфальте. В сравнении участвовали шины как известных брендов, так и неизвестных — Syron и Duraturn. Разница в цене между самыми дорогими и наиболее дешёвыми покрышками составила 63%.
Шины Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro удостоились оценки «отлично». Goodyear похвалили за короткий тормозной путь на асфальте, отличное сцепление на снегу и льду, точную управляемость. Bridgestone продемонстрировали хороший результат в тех же дисциплинах, а по торможению на мокром асфальте оказались лучшими. Michelin выделились ресурсом, разгоном и торможением на снегу при изношенном протекторе. Vredestein точны в поворотах и на высоких скоростях.
На «хорошо» отработали покрышки Toyo Observe S944 и Dunlop Winter Sport 5. Последние устойчивы к аквапланированию, хороши «держаком» на снегу и льду.
Вердикт «удовлетворительно» заслужили Uniroyal MS plus 77 и Maxxis Premitra Snow WP6. Эксперты особо отметили прогресс последнего бренда.
Не рекомендованы к покупке китайские шины Syron Everest 1 Plus (продаются в России) и Duraturn Mozzo Winter. Последние на влажном асфальте в торможении со
100 км/чостанавливают машину за 58,5 метра, на 15,1 метра дальше, чем лидер в этой дисциплине Bridgestone. В целом два аутсайдера не показали сильных сторон.
В прошлом году в России по интернет-запросам пользователей самой популярной зимней шиной стала Кама. За ней идут Nordman и Michelin. Наиболее востребованные посадочные размеры — 13, 15 и 16 дюймов.