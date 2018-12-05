В Тбилиси сняли с балкона «Жигули», простоявшие там 27 лет

Ателье Brabus добралось до нового Mercedes-Benz A-класса

Новости
1/4

Немецкие тюнеры поработали над модификацией A250 – самой мощной, не считая версий от AMG. Отдачу двухлитрового турбомотора базовой модели увеличили на 46 л.с. и 80 Нм крутящего момента. Теперь мощность достигает 267 л.с., а разгон до сотни занимает всего 5,9 секунды. Это скромнее, чем у заводской модификации AMG A35 (0-100 км/ч за 4,7 секунды), но по сравнению с базовым A250 динамика улучшилась на 0,3 секунды.

Не обошлось и без стайлинга: A250 Brabus получил огромные (20 дюймов!) колеса, антикрыло и новый обвес. У заднего бампера есть два решения: патрубки выхлопной системы можно деликатно спрятать под бампер, если они покажутся клиенту слишком вычурными, а можно вывести наружу. Сама выхлопная система тоже новая – она сделана из нержавеющей стали и оснащена регулируемыми клапанами, при помощи которых можно менять громкость и тембр выхлопа.

Для салона предлагается несколько новых вариантов отделки с использованием кожи, алькантары и накладок из алюминия и нержавеющей стали.

В скором времени компания представит свои доработки и для дизельных версий A-класса.

Кстати, мы уже успели попробовать в деле версию A35 от AMG! Все подробности – в этом видео.

У Mercedes-AMG появилась доступная линейка: с индексом «35». Пока в ней только одна модель – хот-хэтч A35, и это самый младший и самый доступный автомобиль с шильдиками AMG на кузове. Рассказываем, каким он получился, что у него от четырехдверного AMG GT и как его лучше всего использовать. – Тест четырехдверного Mercedes-AMG GT https://youtu.be/o7dmmRMpHCA – Подробный тест Mercedes-Benz A-класса https://youtu.be/SW4qKae_pWo – Mercedes-Benz A-класса на Авто.ру https://autoru.me/EqGt3 #mercedesamg #amga35 #тестдрайв

Лучше Brabus, но медленнее, или AMG, но быстрее?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение