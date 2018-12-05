Ателье Brabus добралось до нового Mercedes-Benz A-класса

Немецкие тюнеры поработали над модификацией A250 – самой мощной, не считая версий от AMG. Отдачу двухлитрового турбомотора базовой модели увеличили на 46 л.с. и 80 Нм крутящего момента. Теперь мощность достигает 267 л.с., а разгон до сотни занимает всего 5,9 секунды. Это скромнее, чем у заводской модификации AMG A35 (0-100 км/ч за 4,7 секунды), но по сравнению с базовым A250 динамика улучшилась на 0,3 секунды.



Не обошлось и без стайлинга: A250 Brabus получил огромные (20 дюймов!) колеса, антикрыло и новый обвес. У заднего бампера есть два решения: патрубки выхлопной системы можно деликатно спрятать под бампер, если они покажутся клиенту слишком вычурными, а можно вывести наружу. Сама выхлопная система тоже новая – она сделана из нержавеющей стали и оснащена регулируемыми клапанами, при помощи которых можно менять громкость и тембр выхлопа.

Для салона предлагается несколько новых вариантов отделки с использованием кожи, алькантары и накладок из алюминия и нержавеющей стали.

В скором времени компания представит свои доработки и для дизельных версий A-класса.

Кстати, мы уже успели попробовать в деле версию A35 от AMG! Все подробности – в этом видео.

