В Китае возобновилась сборка автомобилей, но их никто не покупает

Сколько автомобилей продают дилеры в разных регионах

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Чтобы понять, каким спросом пользуются автомобили одних и тех же марок в разных регионах страны и какие марки покупа­тели пред­почитают всем остальным, аналитики Авто.ру изучили данные о продажах новых автомо­билей в девяти регионах России. В исследо­вании приняли участие около 500 дилерских центров, продающих автомо­били семи марок: две из них были преми­альными, а ещё пять — массовые.

Узнали, сколько автомобилей в среднем продавал один дилерский центр в регионе. Синим цветом отметили регионы, где продажи машин той или иной марки самые высокие, красным — самые низкие.

Лучше всего автомобили премиальных брендов продава­лись в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петер­бурге и области. Для примера: столичные дилеры в январе продавали в среднем по 43 автомобиля Audi в месяц, а нижегород­ские — в 4 раза меньше. На долю этих двух марок в столичных регионах пришлось почти 15 процентов продаж.

Лучше всего автомобили марки Lexus продают дилеры Санкт-Петер­бурга — в среднем по 36 штук в месяц — столько же, сколько и Audi. Зато в регионах премиальные модели Lexus покупали чаще, чем Audi. 

И всё же за пределами столиц по средним продажам на дилера домини­руют доступные марки. В семи областях из девяти наибольшим спросом пользу­ются автомо­били марки Lada — дилеры продают по 100 и больше автомо­билей в месяц, в Воронеж­ской области — аж по 138 машин. Выделя­ются лишь Краснояр­ский край, Ростов­ская область и столичный регион, где Ладу по количеству проданных на одного дилера автомо­билей опередили марки Nissan и Volkswagen. 

Среди иномарок безусловный лидер — Kia. В абсолютных показа­телях лучшие продажи Kia вновь у дилеров Воронеж­ской области — по 124 машины в месяц. Следом идут Москва и Нижегород­ская область, в которой лучше, чем Kia, покупают только автомо­били марки Hyundai — в среднем по 102 машины на дилера. А хуже всего Hyundai и Kia расходи­лись в Краснояр­ском крае, где и другие марки из нашей выборки в целом не слишком жалуют.

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