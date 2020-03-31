Сколько автомобилей продают дилеры в разных регионах

Лучше всего автомобили премиальных брендов продава­лись в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петер­бурге и области. Для примера: столичные дилеры в январе продавали в среднем по 43 автомобиля Audi в месяц, а нижегород­ские — в 4 раза меньше. На долю этих двух марок в столичных регионах пришлось почти 15 процентов продаж.

Лучше всего автомобили марки Lexus продают дилеры Санкт-Петер­бурга — в среднем по 36 штук в месяц — столько же, сколько и Audi. Зато в регионах премиальные модели Lexus покупали чаще, чем Audi.

И всё же за пределами столиц по средним продажам на дилера домини­руют доступные марки. В семи областях из девяти наибольшим спросом пользу­ются автомо­били марки Lada — дилеры продают по 100 и больше автомо­билей в месяц, в Воронеж­ской области — аж по 138 машин. Выделя­ются лишь Краснояр­ский край, Ростов­ская область и столичный регион, где Ладу по количеству проданных на одного дилера автомо­билей опередили марки Nissan и Volkswagen.

Среди иномарок безусловный лидер — Kia. В абсолютных показа­телях лучшие продажи Kia вновь у дилеров Воронеж­ской области — по 124 машины в месяц. Следом идут Москва и Нижегород­ская область, в которой лучше, чем Kia, покупают только автомо­били марки Hyundai — в среднем по 102 машины на дилера. А хуже всего Hyundai и Kia расходи­лись в Краснояр­ском крае, где и другие марки из нашей выборки в целом не слишком жалуют.