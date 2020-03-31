Сколько автомобилей продают дилеры в разных регионах
Чтобы понять, каким спросом пользуются автомобили одних и тех же марок в разных регионах страны и какие марки покупатели предпочитают всем остальным, аналитики Авто.ру изучили данные о продажах новых автомобилей в девяти регионах России. В исследовании приняли участие около 500 дилерских центров, продающих автомобили семи марок: две из них были премиальными, а ещё пять — массовые.
Узнали, сколько автомобилей в среднем продавал один дилерский центр в регионе. Синим цветом отметили регионы, где продажи машин той или иной марки самые высокие, красным — самые низкие.
Лучше всего автомобили премиальных брендов продавались в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и области. Для примера: столичные дилеры в январе продавали в среднем по 43 автомобиля Audi в месяц, а нижегородские — в 4 раза меньше. На долю этих двух марок в столичных регионах пришлось почти 15 процентов продаж.
Лучше всего автомобили марки Lexus продают дилеры Санкт-Петербурга — в среднем по 36 штук в месяц — столько же, сколько и Audi. Зато в регионах премиальные модели Lexus покупали чаще, чем Audi.
И всё же за пределами столиц по средним продажам на дилера доминируют доступные марки. В семи областях из девяти наибольшим спросом пользуются автомобили марки Lada — дилеры продают по 100 и больше автомобилей в месяц, в Воронежской области — аж по 138 машин. Выделяются лишь Красноярский край, Ростовская область и столичный регион, где Ладу по количеству проданных на одного дилера автомобилей опередили марки Nissan и Volkswagen.
Среди иномарок безусловный лидер — Kia. В абсолютных показателях лучшие продажи Kia вновь у дилеров Воронежской области — по 124 машины в месяц. Следом идут Москва и Нижегородская область, в которой лучше, чем Kia, покупают только автомобили марки Hyundai — в среднем по 102 машины на дилера. А хуже всего Hyundai и Kia расходились в Красноярском крае, где и другие марки из нашей выборки в целом не слишком жалуют.