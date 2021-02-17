Эксклюзивная трансляция NADA Show от Авто.ру и РОАД: о чём рассказывали эксперты
Редакция Авто.ру
С 10 по 12 февраля Авто.ру и Ассоциация РОАД провели эксклюзивную трансляцию лучших мастер-классов, показанных на NADA Show 2021 — крупнейшей конференции для представителей автоиндустрии от Национальной ассоциации автомобильных дилеров США. За три дня зрители получили много полезной информации, узнали интересные кейсы и переняли опыт американских коллег.
Трансляция, которую посмотрели 2,5 тысячи человек, разделена на 6 основных направлений. 10 февраля спикеры рассказывали о том, что поможет дилерскому центру быть лидером рынка и о маркетинге в автоиндустрии. 11 февраля эксперты говорили о стратегиях и инструментах, помогающих в продажах, а также о клиентском сервисе. В заключительный день трансляции, 12 февраля, речь шла о цифровых технологиях в автоиндустрии и работе с персоналом.
В конце каждого дня представители российского автобизнеса собирались за круглым столом и обсуждали наиболее острые вопросы дня. Среди них:
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какую долю рынка займут прямые продажи дистрибьюторов в ближайшие годы;
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единая служба продаж в крупных группах компаний — как это уже реализовано у российских дилеров;
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нужен ли отдельный сотрудник для управления складом автомобилей дилера или с этим лучше справится искусственный интеллект;
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нужно ли продавать аксессуары онлайн и в какой момент это лучше всего делать;
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правда ли, что за онлайн-продажами будущее индустрии;
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как влияет нехватка квалифицированного персонала на внедрение новых процессов в дилерских центрах.
В числе спикеров такой дискуссии выступили:
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Александр Зверев, руководитель службы развития бизнеса Яндекс.Вертикали;
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Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с дилерами СЗФО, Авто.ру;
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Роман Цупер, руководитель службы коммерческих сервисов и продаж Авто.ру;
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Александр Никонов, вице-президент РОАД и операционный директор «Авилон-Автомобильная Группа»;
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Владимир Мирошников, директор по развитию ГК «РОЛЬФ»;
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Владислав Ведерников, руководитель комитета «F&I» РОАД и директор филиала Ниссан-Дмитровка, ГК «РОЛЬФ»;
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Владислав Рыдаев, вице-президент РОАД и генеральный директор ГК «Прагматика»;
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Олег Мосеев, вице-президент РОАД и член совета директоров ГК «ОКАМИ»;
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Сергей Кожухов, заместитель председателя HR комитета ассоциации РОАД и руководитель учебного центра ГК «Бизнес Кар».
Те, кто не смог, но очень хотел присоединиться к трансляции, могут найти все записи по этой ссылке. В описании всех роликов указаны программа и тайминг выступлений спикеров. Видео доступны на английском языке и с русскоязычным переводом.