Эксклюзивная трансляция NADA Show от Авто.ру и РОАД: о чём рассказывали эксперты

С 10 по 12 февраля Авто.ру и Ассоциация РОАД провели эксклюзивную трансляцию лучших мастер-классов, показанных на NADA Show 2021 — крупнейшей кон­ференции для представи­телей авто­индустрии от Националь­­ной ассоциации автомо­­бильных дилеров США. За три дня зрители получили много полезной информации, узнали интересные кейсы и переняли опыт американских коллег.

Трансляция, которую посмотрели 2,5 тысячи человек, разделена на 6 основных направ­лений. 10 февраля спикеры рассказывали о том, что поможет дилерскому центру быть лидером рынка и о маркетинге в авто­индустрии. 11 февраля эксперты говорили о стратегиях и инструментах, помогающих в продажах, а также о клиентском сервисе. В заключи­тель­ный день трансляции, 12 февраля, речь шла о цифровых технологиях в авто­индустрии и работе с персоналом.

В конце каждого дня представители российского автобизнеса собирались за круглым столом и обсуждали наиболее острые вопросы дня. Среди них:

какую долю рынка займут прямые продажи дистрибьюторов в ближайшие годы;

единая служба продаж в крупных группах компаний — как это уже реализовано у российских дилеров;

нужен ли отдельный сотрудник для управления складом авто­мобилей дилера или с этим лучше справится искус­ственный интеллект;

нужно ли продавать аксессуары онлайн и в какой момент это лучше всего делать;

правда ли, что за онлайн-продажами будущее индустрии;

как влияет нехватка квалифицирован­ного персонала на внедрение новых процессов в дилерских центрах.

В числе спикеров такой дискуссии выступили:

Александр Зверев, руководитель службы развития бизнеса Яндекс.Вертикали;

Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с дилерами СЗФО, Авто.ру;

Роман Цупер, руководитель службы коммерче­ских сервисов и продаж Авто.ру;

Александр Никонов, вице-президент РОАД и операци­онный директор «Авилон-Автомобильная Группа»;

Владимир Мирошников, директор по развитию ГК «РОЛЬФ»;

Владислав Ведерников, руководитель комитета «F&I» РОАД и директор филиала Ниссан-Дмитровка, ГК «РОЛЬФ»;

Владислав Рыдаев, вице-президент РОАД и генераль­ный директор ГК «Прагматика»;

Олег Мосеев, вице-президент РОАД и член совета директоров ГК «ОКАМИ»;

Сергей Кожухов, заместитель председателя HR комитета ассоциации РОАД и руко­водитель учебного центра ГК «Бизнес Кар».

Те, кто не смог, но очень хотел присоединиться к трансляции, могут найти все записи по этой ссылке. В описании всех роликов указаны программа и тайминг выступ­лений спикеров. Видео доступны на англий­ском языке и с русско­язычным переводом.