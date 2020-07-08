Рейтинг самых популярных моделей с пробегом и самых популярных модификаций
Аналитики Авто.ру изучили объявления о продаже подержанных автомобилей, которые размещались на классифайде в первой половине 2020 года, и выбрали 18 самых популярных машин в шести ценовых категориях. А заодно посмотрели, какое поколение и какая модификация той или иной модели пользовались наибольшим спросом.
Для исследования брали количество просмотров телефонных номеров продавцов в объявлениях.
Три модели — Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Land Cruiser — попали в
Флагманский японский внедорожник занял первую строчку в двух категориях
Минимальная разница — у самых бюджетных машин. Их покупатели уделяют не столько внимания оснащению, сколько состоянию машины в целом и её цене.
В среднем ценовом сегменте пользователи чаще выбирают средние или топовые модификации, а поколение модели, в первую очередь, зависит от бюджета. Другой важный фактор, влияющий на выбор покупателей, — количество предложений на рынке.
Например, Hyundai Solaris второго поколения с двигателем 1,6 литра пока что встречается в продаже заметно реже, чем с базовым 100-сильным мотором. Это привело к тому, что именно более слабая версия оказалась в рейтинге, хотя соплатформенный Kia Rio чаще выбирают с топовым мотором.
Дорогие автомобили нередко предпочитают с «доналоговыми» моторами, работающими на дизельном топливе: их содержание обходится значительно дешевле. Тем не менее, если речь идёт о премиальных автомобилях, экономия не всегда является приоритетом для покупателей — об этом в сегменте автомобилей ценой дороже трёх миллионов рублей говорит невысокая разница между интересом к популярным модификациям и к модели в целом. Богатый набор опций может оказаться важнее «экономичной» модификации.