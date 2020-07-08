Рейтинг самых популярных моделей с пробегом и самых популярных модификаций

Минимальная разница — у самых бюджетных машин. Их покупатели уделяют не столько внимания оснащению, сколько состоянию машины в целом и её цене.

В среднем ценовом сегменте пользо­ватели чаще выбирают средние или топовые моди­фикации, а поколение модели, в первую очередь, зависит от бюджета. Другой важный фактор, влияющий на выбор покупа­телей, — количество пред­ложений на рынке.

Например, Hyundai Solaris второго поколения с двигателем 1,6 литра пока что встречается в продаже заметно реже, чем с базовым 100-сильным мотором. Это привело к тому, что именно более слабая версия оказалась в рейтинге, хотя соплат­форменный Kia Rio чаще выбирают с топовым мотором.

Дорогие автомобили нередко предпочитают с «доналого­выми» моторами, работающими на дизельном топливе: их содержание обходится значительно дешевле. Тем не менее, если речь идёт о премиальных авто­мобилях, экономия не всегда является приори­тетом для покупателей — об этом в сегменте авто­мобилей ценой дороже трёх миллионов рублей говорит невысокая разница между интересом к популяр­ным моди­фикациям и к модели в целом. Богатый набор опций может оказаться важнее «экономичной» модификации.