10 самых популярных кроссоверов и внедорожников 2020 года

Рейтинг самых популярных моделей с пробегом и самых популярных модификаций

Про бизнес

Аналитики Авто.ру изучили объявления о продаже подер­жанных авто­мобилей, которые размещались на класси­файде в первой половине 2020 года, и выбрали 18 самых популярных машин в шести ценовых категориях. А заодно посмотрели, какое поколение и какая моди­фикация той или иной модели пользо­вались наибольшим спросом.

Для исследования брали количество просмотров телефонных номеров продавцов в объявлениях.

Три модели — Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Land Cruiser — попали в топ-3 сразу в нескольких ценовых сегментах. В случае с «корейцами» это связано со сменой поколений: машины дешевле полу­миллиона рублей — преды­дущего поколения, а всё, что дороже, — актуального семейства.

Флагманский японский внедорожник занял первую строчку в двух кате­гориях из-за широкого выбора комп­лектаций: разница в цене может доходить до милли­она рублей. При этом популярная связка «мотор-трансмиссия» одинаковая вне зави­симости от комплектации: дизельный 4,5-литровый двигатель, 249 л.с., шести­ступен­чатый «автомат» и полный привод.

Минимальная разница — у самых бюджетных машин. Их покупатели уделяют не столько внимания оснащению, сколько состоянию машины в целом и её цене.

В среднем ценовом сегменте пользо­ватели чаще выбирают средние или топовые моди­фикации, а поколение модели, в первую очередь, зависит от бюджета. Другой важный фактор, влияющий на выбор покупа­телей, — количество пред­ложений на рынке.

Например, Hyundai Solaris второго поколения с двигателем 1,6 литра пока что встречается в продаже заметно реже, чем с базовым 100-сильным мотором. Это привело к тому, что именно более слабая версия оказалась в рейтинге, хотя соплат­форменный Kia Rio чаще выбирают с топовым мотором.

Дорогие автомобили нередко предпочитают с «доналого­выми» моторами, работающими на дизельном топливе: их содержание обходится значительно дешевле. Тем не менее, если речь идёт о премиальных авто­мобилях, экономия не всегда является приори­тетом для покупателей — об этом в сегменте авто­мобилей ценой дороже трёх миллионов рублей говорит невысокая разница между интересом к популяр­ным моди­фикациям и к модели в целом. Богатый набор опций может оказаться важнее «экономичной» модификации.

А что предпочитаете вы?

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