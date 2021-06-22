Конференция Авто.ру в Санкт-Петербурге: о чём рассказали спикеры

28 мая в Санкт-Петербурге прошла первая с начала пандемии офлайн-конференция Авто.ру. Мероприятие посетили больше 250 человек.

Спикеры обсудили 12 важных тем. Они рассказывали о новых бизнес-процессах, которые дилерам пришлось создать за прошедший год, трансформации рынка, новых каналах поиска автомо­билей для выкупа и привле­чения клиентов. Кроме того, участники поделились свежими кейсами, а представители Авто.ру — актуальной аналитикой рынка региона и новостями об эффективных инстру­ментах и сервисах сервиса. Коротко рассказываем, о чём говорили спикеры.

Авто.ру. Автомобильный рынок 2021: тренды и возможности. Сервисы Авто.ру для бизнеса дилеров

Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру, поделился информацией о том, как изменился авторынок России и северной столицы за год: рост цен, снижение количества предложений, снижение срока экспозиции — подробно, наглядно и очень интересно.

Александра Затеева и Анатолий Орленко, менеджер по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру, продолжили тему статистики, но говорили о доле классифайда среди дилеров региона, стоимости трафика и размещения объявления, скорости продажи. Кроме того, они рассказали о новых сервисах классифайда и их преимуществах в работе, а также о важности использования инструментов аналитики в личном кабинете дилера. Своё выступление они завершили презентацией о том, как будет «работать» рынок в 2021 году и в каком направлении стоит развиваться дилерам в ближайшие несколько лет.

Скачать большую презентацию трёх спикеров можно по этой ссылке.