Конференция Авто.ру в Санкт-Петербурге: о чём рассказали спикеры
Дмитрий Савостьянчик
28 мая в Санкт-Петербурге прошла первая с начала пандемии офлайн-конференция Авто.ру. Мероприятие посетили больше 250 человек.
Спикеры обсудили 12 важных тем. Они рассказывали о новых бизнес-процессах, которые дилерам пришлось создать за прошедший год, трансформации рынка, новых каналах поиска автомобилей для выкупа и привлечения клиентов. Кроме того, участники поделились свежими кейсами, а представители Авто.ру — актуальной аналитикой рынка региона и новостями об эффективных инструментах и сервисах сервиса. Коротко рассказываем, о чём говорили спикеры.
Авто.ру. Автомобильный рынок 2021: тренды и возможности. Сервисы Авто.ру для бизнеса дилеров
Даниил Шкурыгин, руководитель группы по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру, поделился информацией о том, как изменился авторынок России и северной столицы за год: рост цен, снижение количества предложений, снижение срока экспозиции — подробно, наглядно и очень интересно.
Александра Затеева и Анатолий Орленко, менеджер по работе с клиентами СЗФО, Авто.ру, продолжили тему статистики, но говорили о доле классифайда среди дилеров региона, стоимости трафика и размещения объявления, скорости продажи. Кроме того, они рассказали о новых сервисах классифайда и их преимуществах в работе, а также о важности использования инструментов аналитики в личном кабинете дилера. Своё выступление они завершили презентацией о том, как будет «работать» рынок в 2021 году и в каком направлении стоит развиваться дилерам в ближайшие несколько лет.
Скачать большую презентацию трёх спикеров можно по этой ссылке.
Walk-in — метрика, достойная внимания
Юлия Кузнецова, руководитель отдела маркетинга ГК «Авангард», поделилась кейсом использования инструмента walk-in, который помогает дилеру идентифицировать поседителей автосалона, пришедших с Авто.ру. Оказалось, что две трети офлайн-трафика компания получает именно с Авто.ру. Кроме того, Юлия уделила внимание эффективности использования 3D-панорам в объявлениях. Объявления с автомобилями Opel с такими фотографиями смотрят в 2,5 раза чаще, чем «простые» объявления, а с автомобилями Geely — почти в 9 раз чаще!
Посмотреть презентацию ГК «Авандарг» можно по этой ссылке.
Яндекс для дилеров. Аналитика и рекомендации
Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнёр индустрии Авто в Яндексе, поделилась аналитикой активности пользоватей по автомобильной тематике. Так, например, в январе-апреле 2021 года в Яндексе количество поисковых запросов на тему покупки автомобилей выросло на треть, причём «мобильная» аудитория росла вдвое быстрее, чем «десктопная». Также Анастасия рассказала о самых распространённых ошибках дилеров при работе с контекстной рекламой, среди которых, например, «пониженное» внимание к «мобильным объявлениям».
Подробная презентация с большим количеством графиков, полезных цифр и информации доступна для скачивания по этой ссылке.
«Кредитный» маркетинг. Кредит, как драйвер продаж
Антон Лагун, директор по стратегии «еКредит», поделился эксклюзивной информацией о новом продукте компании — онлайн одобрение кредита. Среди основных преимуществ продукта — максимально «горячий» клиент, удобство кредитования иногородних покупателей и интеграция истории сделки в CRM-систему дилера. И, пожалуй, самое важное, — дилер может самостоятельно настраивать «опции» по кредиту, поэтому покупатель получит итоговый расчёт ещё до приезда в автосалон. Анкету на получение кредита можно заполнить прямо в объявлении на Авто.ру.
Подробнее о продукте и о том, как он работает, можно узнать в презентации .
Аналитика рынка Санкт-Петербурга
Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру, углубился в аналитику авторынка региона, показал, как менялись тренды за последнее десятилетие и рассказал о прогнозах продаж автомобилей на 2021 год. Также Алексей сравнил тренды по количеству звонков с количеством регистраций транспортных средств, ранжировал авторынок Санкт-Петербурга по сегментам (лидер — SUV), цене и возрасту машин.
Вот ссылка на презентацию — для тех, кто любит много цифр и графиков.
Построение бренда автомобилей с пробегом
Анна Касьян, директор по маркетингу ГК «РОЛЬФ», рассказала об опыте компании в брендовой рекламе автомобилей с пробегом. В компании провели опрос и выяснили, какие конкурентные преимущества важны для автовладельца, когда он продаёт свой транспорт дилеру. Среди них — цена, скорость и безопасность выкупа. Поняв потребности клиентов, «РОЛЬФ» запустили уникальную имиджевую рекламную кампанию, которую в феврале-апреле 2021 года увидели 57 миллионов человек. Как итог — количество поисковых запросов «РОЛЬФ» с начала года выросло на 27%, трафик с Авто.ру — на 20%, а продажи с классифайда — на 14%.
Подробности об итогах запуска имиджевой рекламной кампании можно узнать из презентации.
Управление стоком и как повысить эффективность отдела продаж автомобилей с пробегом
Никита Матвеев, руководитель отдела закупок и продажи автомобилей с пробегом компании Inchcape в Санкт-Петербурге, рассказал об эффективном управлении складом. Спикер выделил два основных этапа: вывод автомобиля в продажу и переоценка машины, её продвижение на классифайде и контроль за состоянием склада. На первом этапе дилер определяет цену автомобиля, сроки публикации, контент объявления и что необходимо сделать, чтобы продать его максимально дорого. На втором этапе необходимо провести анализ того, почему автомобиль не продался в изначально установленный срок и составить план действий для его реализации.
Очень полезная и информативная презентация доступна по ссылке.
Instagram дилера
Даниил Толстобров, бренд-менеджер Cadillac ГК «Автополе», поделился «головной болью» бренда в России и как в компании решали эти проблемы с помощью социальных сетей. Соцсети помогают «подогреть» аудиторию и получить тёплые лиды. Контракты, полученные с помощью таргетированной рекламы в соцсетях, оказались вдвое дешевле по сравнению с контрактами, полученными через контекстную рекламу. Конверсия из лидов в продажу достигает 17%, а количество «квалифицированных» лидов — тех, кто действительно заинтересован в покупке, — превышает 30%.
Об инструментах, которые использовали в ГК «Автополе» и рекомендации по созданию эффективной рекламной активности — в презентации по ссылке.
Шоурум, как братская могила инвестиций
Сергей Вайнер, акционер ГК «Автополе», эмоционально поделился шестью элементарными тезисами, которые помогут повысить эффективность и прибыльность дилера.
- Необходимо учить продавцов зарабатывать много денег.
- Начинайте считать и планировать весь трафик, а также использовать «правильную» воронку продаж.
- Продажа автомобилей — это история не про автомобили, а про человеческие отношения и доверие.
- Перестаньте показывать продавцам «мотивацию», покажите им «деньги». После этого руководитель сможет построить коллектив «жадных профессионалов».
- Новым сотрудникам дилера важно показать «много денег на много лет вперёд».
- Основа авторитейла — постоянный, повторный бизнес. Нужно «возвращать» клиентов в автосалон, а не тратить бюджет на привлечение первичного трафика.
Как сказал сам спикер, его презентация не особо информативна, поэтому лучше посмотреть выступление.
Исследование: обращений в дилерские центры
Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch, поделился исследованием компании, в котором эксперты проанализировали и оцифровали все обращения к российским дилерам в 2020 году. Они оценили ежемесячный объём обращений и цену уникальных обращений, доли звонков и интернет-обращений с различных устройств, долю трафика с различных каналов, пропущенных звонков. Вместе с этим эксперт дал много рекомендаций для настройки сервисов сквозной аналитики.
Много ценной информации можно найти на слайдах в презентации.
Рациональное использование бюджета: подкованные клиенты помогают тратить меньше
Елена Мурашкина, директор по маркетингу ГК «Форсаж», рассказала о рациональном использования маркетингового бюджета. В компании наладили сотрудничество с блогерами, которые сами приходят в дилерский центр с просьбой предоставить автомобиль на тест-драйв, создали канал на Яндекс.Дзен, который изначально даже не получил бюджет на продвижение, запустили рекламу в социальных сетях. Одной из «привычек» стала съёмка коротких видеороликов которые можно разместить и в качестве рекламной активности, и добавить в объявление. Как показывает опыт компании, объявления с видео получают в полтора раза больше просмотров, в разы больше звонков и их чаще сохраняют в избранное.
Скачать презентацию ГК «Форсаж» можно по этой ссылке.
VK2021: автоматизация и нестандартные инструменты в автобизнесе
Вячеслав Прохоров, digital-евангелист ВКонтакте, рассказал про новые инструменты и сервисы, которые соцсеть позволяет использовать в авторитейле. Кроме того, спикер «сегментировал» аудиторию ВКонтакте по возрастам и полу, поделился данными о пересечении пользователей VK и Instagram, распределении трафика в категории «Авто» в своей соцсети и многое другое. На десерт — два кейса. Первый — по привлечению целевых лидов для автодилера с помощью сбора заявок во ВКонтакте. Ещё одни — кейс дилера Mitsubishi, который с помощью рекламы в соцсети продал 5 автомобилей за 9 дней.
Большая, красочная и информативная презентация спикера доступна по ссылке.