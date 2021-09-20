Конференция Авто.ру в Казани: о чём рассказали спикеры

13 августа в Казани прошла большая офлайн-конференция Авто.ру для дилеров Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие больше 100 человек.

Выступления спикеров были посвящены 10 актуальным темам: они рассказали о бизнес-процессах, которые дилерам пришлось трансформировать или создать за прошедший «пандемический» год, об изменениях рынка и поведения покупателей, новых каналах поиска автомо­билей для выкупа и привле­чения трафика. Участники конференции поделились свежими кейсами, а представители Авто.ру — актуальной аналитикой рынка региона и новостями о классных, полезных инстру­ментах и сервисах для дилеров. Коротко расскажем, о чём говорили спикеры.

Обзор автомобильного рынка 2020–2021

Максим Мирзагитов, менеджер по работе с клиентами индустрии Авто, Яндекс, рассказал об изменении интереса пользователей к автомобильной отрасли в 2020 и 2021 годах. Например, в Поволжье количество поисковых запросов по электрокарам выросло почти в 1,5 раза, а по китайским автомобилям — на треть. Вместе с этим за прошедший год на треть увеличилось и количество «мобильных» запросов о приобретении машины, а интерес к дистанционной покупке сохранился и после локдауна.

Также спикер поделился цифрами о том, в какие рекламные кампании в Сети больше всего инвестировали дилеры. Среди них, например, автостратегии, баннеры в поиске, графические и мобильные объявления, ретаргетинг. Подробнее об этом можно узнать из видеозаписи выступления Максима и презентации.