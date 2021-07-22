Конференция Авто.ру в Краснодаре: о чём рассказывали спикеры

Автомобильный рынок 2021: тренды и возможности. Сервисы Авто.ру для бизнеса дилеров

Михаил Захаренко, директор Авто.ру в Южном федеральном округе, рассказывал об изменении цен на новые и подержанные автомобили с июня 2020 по май 2021 года. Быстрее других дорожали новые импортные автомобили или модели, сборка которых слабо локализовано в России, например, Cadillac — плюс 23%.

«Вторичка» в Краснодаре подорожала быстрее, чем по России в целом: плюс 43% относительно января-2020 (плюс 37% по стране). Несмотря на рост цен, срок экспозиции объявлений на Авто.ру сократился почти вдвое, до 29 дней (относительно июня-2020), а спрос — вырос (плюс 27%).

Также спикер затронул тему того, как будет развиваться автобизнес дальше и привёл в пример опыт американских коллег. Большинство дилеров там единогласны в том, что переход в онлайн неизбежен. Многие из них готовы реализовать доставку нового автомобиля или машины после сервисного обслуживания до клиентов, а чтобы упростить процесс покупки — ввести фиксированную цену на «лот» без возможности торговаться.

Михаил рассказал об инструментах Авто.ру, которые помогут нашим дилерам наладить и упростить процесс продажи машин через интернет. Среди них и инструменты для взаимодействия с клиентами, например, 3D-панорамы, чаты и многое другое, и инструменты для аналитики и повышения эффективности работы с классифайдом.

Подробная презентация с большим количеством графиков, полезных цифр и информации доступна для скачивания по этой ссылке.