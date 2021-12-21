Спрос, дефицит и цены: о чём рассказывали спикеры конференции Авто.ру в Екатеринбурге
Дмитрий СавостьянчикКомменты
12 ноября в Екатеринбурге прошла региональная офлайн-конференция Авто.ру для дилеров. В мероприятии приняли участие больше 100 человек.
Спикеры обсудили 10 важных тем: участники конференции рассказывали о трансформациях бизнеса и поведения пользователей в интернете, которые произошли на фоне пандемии, об изменениях рынка, новых источников трафика и каналах пополнения складов. Эксперты поделились свежими кейсами, а представители Авто.ру — актуальной аналитикой рынка Уральского федерального округа и новостями о классных, полезных инструментах и сервисах для дилеров. Коротко расскажем, о чём говорили спикеры.
Яндекс для автомобильных дилеров
Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнёр индустрии Авто из Яндекса, поделилась актуальной статистикой по автомобильной тематике в Яндексе и рассказала об активности интернет-пользователей Уральского федерального округа.
На долю Яндекса сейчас приходится почти две трети от всех поисковых запросов в России. А Уральский регион входит в топ-5 регионов по количеству запросов, связанных с автомобильной тематикой (плюс 9% за год).
Интерес к покупке новых автомобилей массового сегмента вырос на 9%, премиальных брендов — на 8%. Ещё в полтора раза вырос интерес к электромобилям и в 2,5 раза — к онлайн-покупке транспорта.
Среди новинок для продвижения в Яндексе Анастасия выделила рекламу в саджесте (специальный баннер в списке подсказок в поисковой строке), таргетирование на платёжеспособную аудиторию (помогает отфильтровать целевую аудиторию), товарные дополнения, промоакции на Поиске и мастер кампаний.
Детальнее о том, в каких «автокатегориях» и к каким брендам сильнее всего вырос интерес пользователей, о самых популярных и конверсионных поисковых запросах, а также подробности о новых продуктах можно узнать из выступления Анастасии и презентации.
Автомобильный рынок 2021: тренды и возможности. Сервисы Авто.ру для бизнеса дилеров
Вадим Маньков, руководитель команды продаж Авто.ру по Уралу и Сибири, рассказал об изменениях рынка из-за пандемии и о том, какие инструменты Авто.ру помогают дилерам оставаться эффективными сегодня. Кратко и тезисно о самом важном:
- средняя цена новых автомобилей на Урале с января-2020 по сентябрь-2021 выросла на 30%, до 1,9 миллиона рублей;
- на вторичке цены росли в 1,5 раза быстрее — плюс 45% (624 тыс. руб.) относительно начала 2021 года;
- средний пробег «уральских» автомобилей достиг 150 тысяч километров (плюс 9% за год), средний возраст — 12,1 года (плюс 8%);
- недельная аудитория Авто.ру в регионе за год увеличилась на 10%;
- три четверти дилеров считают, что автосалоны «не выживут» в долгосрочной перспективе, если не будут развивать онлайн-продажи;
- больше половины пользователей Авто.ру готовы покупать новые автомобили в онлайне, без посещения дилера.
Чтобы эффективно продавать в онлайне, Авто.ру предлагает продавцам широкий выбор инструментов и сервисов. Часть из них созданы для повышения удобства взаимодействия с клиентами (онлайн-показы, чаты, скидки, рассылка спецпредложений), другие — для повышения эффективности работы (Авто.ру Финанс, онлайн-бронирование, Снова в продаже, расшифровка звонка, инструменты аналитики). Например, объявления с панорамными фотографиями продают автомобили на 25% быстрее обычных.
Больше информации о сервисах Авто.ру можно найти в презентации Вадима и в записи его выступления.
Опыт до, после и вместо Авто.ру
Кирилл Иванов, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК Wagner, поделился данными по эффективности работы с Авто.ру и с другими классифайдами, а также рассказал про опыт продаж автомобилей с пробегом без помощи Авто.ру. Кратко об итогах эксперимента:
- без размещения на классифайде ожидаемо снизились прямые затраты на рекламу, однако позже затраты превысили прежние, так как пришлось вкладываться в другие каналы привлечения аудитории, которые не давали такой же объём целевого трафика;
- на 28% снизилось количество звонков и сократился пешеходный трафик;
- стали хуже продаваться автомобили дороже миллиона рублей и сократилась маржа;
- ухудшилась мотивация в отделе продаж;
- срок оборачиваемся склада вырос вдвое — до 40 дней.
Спикер выделил несколько конкурентных преимуществ Авто.ру, одно из которых стало ключевым для возобновления сотрудничества — диалог между собственниками автобизнеса и представителями классифайда: менеджеры и руководители Авто.ру и Яндекса готовы идти навстречу дилерам и помогать им выстраивать эффективную работу с сервисами. Какие ещё преимущества видит Кирилл Иванов и с какими сложностями столкнулись в компании, работая на других площадках, он рассказал в своём выступлении.
Классифайды есть, а продаж нет. Как мы выстроили работу с классифайдами
Юлия Кузнецова, руководитель отдела маркетинга компании «Т-Моторс», поделилась кейсом компании о том, как перестроить взаимодействие с классифайдом, чтобы он работал на дилера. Вот чек-лист, который пригодится для работы:
- размещайтесь на всех классифайдах;
- подключите мультичат;
- используйте автоматическую регулярную выгрузку склада;
- используйте мультипостинг;
- в объявлениях указывайте скидки и спецпредложения на каждую модель;
- обязательно заполняйте карточку дилера и не забудьте добавить реальные фотографии автосалона;
- привлекайте внимание в тексте объявления с помощью эмодзи и CTA (призыв к действию);
- следите за конкурентами — иногда интересные идеи можно позаимствовать у коллег по цеху.
Больше об удачных и не очень удачных экспериментах «Т-Моторс» в презентации Юлии.
Аналитика автомобильного рынка Урала
Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру, в графиках и цифрах показал, что происходило на авторынке России и Урала — с продажами и ценами. Кроме того, спикер рассказал про путь пользователей, которые выбирают автомобили, поделился прогнозом продаж новых автомобилей на ближайшие годы и показал, какие автомобили — самые популярные у россиян и на Урале.
Вот несколько интересных фактов из его презентации:
- обеспеченность автомобилями на Урале выше, чем в среднем по стране;
- 56% подержанных машин в продаже — дешевле полумиллиона, а в 2017 году на них приходилось 68% рынка;
- чуть больше трети «подержанных» предложений на Авто.ру в регионе — не старше 5 лет;
- дилеры продают автомобили с пробегом в среднем по 900 тысяч рублей (9-летние машины), частники — в полтора раза дешевле (14-летние).
Ещё Алексей рассказал про кросс-интерес пользователей при выборе новых автомобилей и много другой полезной информации, поэтому обязательно ознакомьтесь с его презентацией.
Не упустить клиента. Работаем со всеми источниками сразу
Мария Мальгинова, руководитель отдела маркетинга ГК «Альфа-Гарант», рассказала, какие площадки компания использует при продаже автомобилей с пробегом.
Спикер уверена, что для максимальной эффективности стоит использовать все ресурсы: классифайды, собственный сайт, площадки-партнёры и т.д. Чтобы иметь конкурентное преимущество, а также добиться и удержать внимание потенциальных покупателей, важно создавать качественный контент в объявлениях, следить за ценами (быть «в рынке»), оперативно отвечать клиентам и работать с отзывами.
А ещё Мария рассказала о преимуществах Авто.ру. Среди них, например, уникальные инструменты — 3D-панорама, «Снова в продаже», рассылка спецпредложений и многое другое, а также более высокая в сравнении с конкурентами конверсия в продажу. Подробнее — в презентации спикера.
Как увеличить маржу с помощью искусственного интеллекта
Кирилл Калинин, ведущий эксперт CM.Expert, и Николай Лаптев, руководитель департамента автомобилей с пробегом «Планета-Авто Эксперт», поделились результатами эксперимента по использованию искусственного интеллекта, который помогает продавать подержанные автомобили дороже.
Компания CM.Expert разработала уникальный алгоритм — «Умная тактика», — который помогает определить оптимальную тактику ценообразования, для того чтобы дилер с наибольшей вероятностью мог максимально заработать на продаже автомобиля. В «Планета-Авто Эксперт» провели эксперимент и сравнили, сколько дилер заработает при «традиционном» ручном ценообразовании, а сколько — при управлении искусственным интеллектом. По итогам эксперимента, маржинальность продажи машин после «автоматического» ценообразования оказалась на 2–3% выше, чем при «ручном управлении» ценами.
Скачать презентацию спикеров и узнать подробности можно по этой ссылке.
Заслужить право на выкуп
Иван Божко, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом ГК «Регинас», рассказывал о том, как построить максимально эффективный отдел продаж и как работать с выкупом.
Чтобы продавать автомобили «по верху» рынка, помимо элементарных шагов в предпродажной подготовке машины, в компании используют уникальную тактику. Например, яркую униформу сотрудников и строгую, «правильную» расстановку автомобилей на парковке. Ещё дилеры много внимания уделяют созданию качественного контента в объявлениях, активно работают с чатам, а для работы со складом используют сервисы от CM.Expert.
Также спикер поделился полезной картой, где распределены зоны ответственности при приёме автомобиля через trade-in. Найти её можно в презентации.
Инструменты Авто.ру и их эффективность
Александра Хасанова, маркетолог автосалона «АВТОСЕТЬ.РФ АМК», рассказала, какие инструменты Авто.ру компания использует при работе с классифайдом, а также о преимуществах и эффективности этих инструментов.
- Мультипостинг. С его помощью сильно сократился объём операционной работы дилера, а также стало намного удобнее работать с аналитикой по размещениям: все данные доступны в одном окне.
- Инструменты для работы с контентом и публикациями. Например, фильтры, которые помогают сортировать объявления по различным параметрам: наличие панорамных фотографий, предложенные скидки, выгрузка на другие классифайды и т.д.
- Скидки — это хороший инструмент для привлечения трафика.
- Онлайн-бронирование часто используется для привлечения иногородних клиентов. Конверсия из бронирования в сделку достигает 65%.
- Кредитные формы дилер использует как дополнительный канал получения «тёплых» лидов.
- Рассылка спецпредложений клиентам, которые добавили объявление в «Избранное».
- Инструменты продвижения — они увеличивают количество просмотров номеров телефонов и звонков в среднем в полтора раза.
- Для выкупа дилер активно пользуется инструментом «Снова в продаже».
Презентация Александры доступна по этой ссылке.
Антикредитный маркетинг. Как маркетологу провалить кредитные продажи
Кирилл Ларин, основатель е-Кредит, поговорил об ошибках дилеров, из-за которых они упускают большое количество потенциальных кредитных продаж. Среди них, например, слишком сложный путь клиента (от выбора машины до получения займа) и слабая вовлечённость маркетологов в продвижение кредитов.
Чтобы сделать покупку-продажу автомобиля в кредит проще, быстрее и понятнее, спикер предлагает подключить новый продукт компании е-Кредит — онлайн одобрение кредита. Среди основных преимуществ продукта — удобство работы с иногородними клиентами и простая интеграция истории покупателя в CRM-систему дилера. Ещё дилер может самостоятельно настраивать дополнительные опции и услуги, которые хочет «продать» вместе с кредитом, и тем самым спрогнозировать «доходность». Кроме того, дилер получает «горячего» клиента, который сильно заинтересован в такой услуге.
Как работает новый продукт — можно узнать из презентации Кирилла.