Спрос, дефицит и цены: о чём рассказывали спикеры конференции Авто.ру в Екатеринбурге

12 ноября в Екатеринбурге прошла региональная офлайн-конференция Авто.ру для дилеров. В мероприятии приняли участие больше 100 человек.

Спикеры обсудили 10 важных тем: участники конференции рассказывали о трансформациях бизнеса и поведения пользователей в интернете, которые произошли на фоне пандемии, об изменениях рынка, новых источников трафика и каналах пополнения складов. Эксперты поделились свежими кейсами, а представители Авто.ру — актуальной аналитикой рынка Уральского федерального округа и новостями о классных, полезных инстру­ментах и сервисах для дилеров. Коротко расскажем, о чём говорили спикеры.

Яндекс для автомобильных дилеров

Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнёр индустрии Авто из Яндекса, поделилась актуальной статистикой по автомобильной тематике в Яндексе и рассказала об активности интернет-пользователей Уральского федерального округа.

На долю Яндекса сейчас приходится почти две трети от всех поисковых запросов в России. А Уральский регион входит в топ-5 регионов по количеству запросов, связанных с автомобильной тематикой (плюс 9% за год).

Интерес к покупке новых автомобилей массового сегмента вырос на 9%, премиальных брендов — на 8%. Ещё в полтора раза вырос интерес к электромобилям и в 2,5 раза — к онлайн-покупке транспорта.

Среди новинок для продвижения в Яндексе Анастасия выделила рекламу в саджесте (специальный баннер в списке подсказок в поисковой строке), таргетирование на платёжеспособную аудиторию (помогает отфильтровать целевую аудиторию), товарные дополнения, промоакции на Поиске и мастер кампаний.