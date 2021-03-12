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Новый Infiniti QX60 получит «предиктивную» систему полного привода

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Дмитрий Елизаров

Компания Infiniti в рамках видеосериала о разработке нового кроссовера QX60 рассказала о его системе полного привода. Она сможет передавать на задние колёса до 50% тяги, реализуемой двигателем, и, как заявили в компании, в некоторых ситуациях делать это заранее.

  • Стандартная электромагнитная муфта предполагает обнаружение проскаль­зывания задних колёс, для того чтобы подключить полный привод. Но инженеры Infiniti утверждают, что снабдили кроссовер комплексом датчиков, анализирующих погодные условия, и они смогут определять необхо­димость подключения задней оси ещё до момента пробуксовки. Это сделает поведение кроссовера в сложных дорожных условиях более стабильным и безопасным.

  • Кроме того, Infiniti QX60 получит функцию управления вектором тяги — она реализована за счёт подтормажи­вания колёс с ограни­ченным сцепле­нием. Пред­полагается, что такая система может, к примеру, позволить автомобилю более уверенно стартовать на скользких покрытиях — льду и укатанном снегу.

  • Новая система полного привода прошла испытания как в зимних условиях — на Аляске и в Квебеке, так и в жарких пустынях, например, в калифорнийской Долине смерти.

  • Ранее стало известно, какой именно силовой агрегат получит новый кроссовер. Его оснастят 3,5-литровым V6, развивающим 299 л.с., — мотор позаим­ствован у Nissan Pathfinder нового поколения, но перенастроен. Пере­калибруют и 9-ступен­чатый «автомат» ZF, который на Infiniti QX60 займёт место прежнего вариатора. Точная дата появления новинки на рынке пока не названа, продажи стартуют в течение 2021 года.

А у вас полноприводный автомобиль?

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