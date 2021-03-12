Новый Infiniti QX60 получит «предиктивную» систему полного привода

Стандартная электромагнитная муфта предполагает обнаружение проскаль­зывания задних колёс, для того чтобы подключить полный привод. Но инженеры Infiniti утверждают, что снабдили кроссовер комплексом датчиков, анализирующих погодные условия, и они смогут определять необхо­димость подключения задней оси ещё до момента пробуксовки. Это сделает поведение кроссовера в сложных дорожных условиях более стабильным и безопасным.

Кроме того, Infiniti QX60 получит функцию управления вектором тяги — она реализована за счёт подтормажи­вания колёс с ограни­ченным сцепле­нием. Пред­полагается, что такая система может, к примеру, позволить автомобилю более уверенно стартовать на скользких покрытиях — льду и укатанном снегу.

Новая система полного привода прошла испытания как в зимних условиях — на Аляске и в Квебеке, так и в жарких пустынях, например, в калифорнийской Долине смерти.