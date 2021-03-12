Новый Infiniti QX60 получит «предиктивную» систему полного привода
Дмитрий Елизаров
Компания Infiniti в рамках видеосериала о разработке нового кроссовера QX60 рассказала о его системе полного привода. Она сможет передавать на задние колёса до 50% тяги, реализуемой двигателем, и, как заявили в компании, в некоторых ситуациях делать это заранее.
Стандартная электромагнитная муфта предполагает обнаружение проскальзывания задних колёс, для того чтобы подключить полный привод. Но инженеры Infiniti утверждают, что снабдили кроссовер комплексом датчиков, анализирующих погодные условия, и они смогут определять необходимость подключения задней оси ещё до момента пробуксовки. Это сделает поведение кроссовера в сложных дорожных условиях более стабильным и безопасным.
Кроме того, Infiniti QX60 получит функцию управления вектором тяги — она реализована за счёт подтормаживания колёс с ограниченным сцеплением. Предполагается, что такая система может, к примеру, позволить автомобилю более уверенно стартовать на скользких покрытиях — льду и укатанном снегу.
Новая система полного привода прошла испытания как в зимних условиях — на Аляске и в Квебеке, так и в жарких пустынях, например, в калифорнийской Долине смерти.
Ранее стало известно, какой именно силовой агрегат получит новый кроссовер. Его оснастят 3,5-литровым V6, развивающим 299 л.с., — мотор позаимствован у Nissan Pathfinder нового поколения, но перенастроен. Перекалибруют и
9-ступенчатый «автомат» ZF, который на Infiniti QX60 займёт место прежнего вариатора. Точная дата появления новинки на рынке пока не названа, продажи стартуют в течение 2021 года.