Автомобили на газе могут освободить от транспортного налога
Дмитрий Елизаров
Минэкономразвития обдумывает новые меры по улучшению экологической ситуации в России. Как пишут «Известия», одним из способов снижения вредных выбросов могут стать налоговые льготы для владельцев экологичного транспорта — в том числе газомоторного.
Среди предлагаемых мер издание называет снижение ставок либо полное освобождение от транспортного налога для транспорта, производящего меньшее количество вредных выбросов, чем традиционные автомобили с ДВС. Среди прочих видов транспорта упоминается и газомоторный — то есть автомобили, переведённые на природный газ. Будет ли распространяться льгота на машины, переоборудованные частным образом, или сохранится только для тех, на которые газовое оборудование установлено на заводском конвейере (например, Lada Vesta CNG), не уточняется.
Помимо прочего, ведомство может предложить субсидии для покупателей малолитражных автомобилей с двигателями объёмом менее 1,0 литра, а также стимулы для автопроизводителей. Точный список мер Минэкономразвития должно направить для рассмотрения в правительстве до конца второго квартала нынешнего года: они войдут в комплексный план по повышению энергоэффективности национальной экономики.
«Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автотранспортных средств», — цитирует издание представителя Минэкономики.
Ожидается, что предлагаемые меры позволят снизить потребление топлива российским транспортом на 11 млн тонн в год к 2030 году.
Ранее сообщалось, что налоговые льготы для владельцев электромобилей были введены в ряде регионов России. К примеру, транспортный налог на электрокары в Забайкалье отменили полностью, а в Башкирии — только на три года.