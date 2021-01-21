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Автомобили на газе могут освободить от транспортного налога

Новости

Дмитрий Елизаров

Минэкономразвития обдумывает новые меры по улучшению экологиче­ской ситуации в России. Как пишут «Известия», одним из способов снижения вредных выбросов могут стать налоговые льготы для владельцев экологичного транспорта — в том числе газомоторного.

  • Среди предлагаемых мер издание называет снижение ставок либо полное освобож­дение от транспортного налога для транспорта, производящего меньшее количество вредных выбросов, чем традици­онные автомобили с ДВС. Среди прочих видов транспорта упоминается и газо­моторный — то есть авто­мобили, переведённые на природный газ. Будет ли распро­страняться льгота на машины, пере­оборудо­ванные частным образом, или сохранится только для тех, на которые газовое оборудо­вание установлено на заводском конвейере (например, Lada Vesta CNG), не уточняется.

  • Помимо прочего, ведомство может предложить субсидии для покупателей мало­литражных автомо­билей с двигателями объёмом менее 1,0 литра, а также стимулы для автопроиз­водителей. Точный список мер Минэконом­развития должно направить для рассмотре­ния в прави­тельстве до конца второго квартала нынешнего года: они войдут в комплексный план по повышению энерго­эффективности национальной экономики.

  • «Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки авто­мобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способ­ствовать изменению поведения потреби­телей и произво­дителей автотранс­портных средств», — цитирует издание представителя Минэкономики.

  • Ожидается, что предлагаемые меры позволят снизить потребление топлива российским транспортом на 11 млн тонн в год к 2030 году.

  • Ранее сообщалось, что налоговые льготы для владельцев электро­мобилей были введены в ряде регионов России. К примеру, транспортный налог на электрокары в Забайкалье отменили полностью, а в Башкирии — только на три года.

Как считаете, улучшит эта мера нашу экологию?

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