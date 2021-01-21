Автомобили на газе могут освободить от транспортного налога

Помимо прочего, ведомство может предложить субсидии для покупателей мало­литражных автомо­билей с двигателями объёмом менее 1,0 литра, а также стимулы для автопроиз­водителей. Точный список мер Минэконом­развития должно направить для рассмотре­ния в прави­тельстве до конца второго квартала нынешнего года: они войдут в комплексный план по повышению энерго­эффективности национальной экономики.

«Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки авто­мобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способ­ствовать изменению поведения потреби­телей и произво­дителей автотранс­портных средств», — цитирует издание представителя Минэкономики.

Ожидается, что предлагаемые меры позволят снизить потребление топлива российским транспортом на 11 млн тонн в год к 2030 году.